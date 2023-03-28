Байден доверяет расследованию Швеции, Дании и Германии относительно взрывов на "Северных потоках", - Белый дом

Президент США Джо Байден полностью доверяет расследованию, проводимому в Швеции, Дании и Германии относительно взрывов на газопроводах Nord Stream в Балтийском море.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время продолжаются три независимых односторонних расследования", - напомнил представитель администрации США. Он подчеркнул, что их ведут следственные органы трех европейских стран – Швеции, Дании и Германии.

По словам Кирби, президент Байден "обладает полной уверенностью, что эти расследования будут проведены максимально тщательно".

В этом контексте представитель Белого дома заявил, что в Вашингтоне ожидается завершение расследований и представление официальных результатов.

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Напомним, что в конце сентября из-за взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" началась утечка газа на нескольких участках в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, близ острова Борнхольм. Расследование с участием международной комиссии продолжается. Есть мнение, что диверсию организовала сам Россия, однако в РФ свою причастность отрицают.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.

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