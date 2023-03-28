Сенатор-республиканец Риш призвал Байдена дать Украине оружие в ответ на ядерные угрозы Путина
Сенатор от Республиканской партии Джим Риш призвал президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные и кассетные боеприпасы в ответ на ядерные угрозы РФ и президента Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик написал в твиттере.
По его словам, Белому дому не стоит создавать впечатление, что США сдерживает бряцание ядерным оружием от Путина, который грозит разместить тактические ядерные заряды в Беларуси.
Риш убежден, что Белый дом обязан реагировать увеличением военной помощи Украине. По его мнению, Штаты должны дать Вооруженным силам Украины возможности наносить дальние удары.
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-к слову, Трамп вообще любые поставки постарался бы заморозить.
"Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні та касетні **********"
И самолеты и танки и ракеты не даёт!
И закон про ЛендЛиз спустил в унитаз.
При этом оружие для Украины заморозил в 2015г Обама/Байден, а Трамп в 2018 разморозил. Учите историю
каубої млять срані...
ні до чого не закликав?
рижа ***** є - республіканців нема... - ***** партія...
А не виконує закон персонаж з демократичної.
Чому ж ?
P.S. Тільки не треба повторювати брехні про "треба платити" - там у винятках все написано.
Ось, що і скільки лишили в Афганістані, коли втікали щодуху.
https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************
Але "Якщо лідер ізоляціоністів буде обраний президентом у 2024 році, то ви ще нічого не бачили".
Тепер, крім цих об'єктів, буде ще пара мішеней. Але в принципі, якщо почнеться ядерна війна, не має особливого значення, скільки *********** буде використано проти такої країни, як Білорусь.
Головне, щоб рудого додіка не допустили до виборів та посадили у в'язницю , як справжнього злодія за всі його злочини. Бо якщо він вдруге стане президентом - нам кінець.