Сенатор-республиканец Риш призвал Байдена дать Украине оружие в ответ на ядерные угрозы Путина

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш призвал президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные и кассетные боеприпасы в ответ на ядерные угрозы РФ и президента Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик написал в твиттере.

По его словам, Белому дому не стоит создавать впечатление, что США сдерживает бряцание ядерным оружием от Путина, который грозит разместить тактические ядерные заряды в Беларуси.

Риш убежден, что Белый дом обязан реагировать увеличением военной помощи Украине. По его мнению, Штаты должны дать Вооруженным силам Украины возможности наносить дальние удары.

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