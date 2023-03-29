Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, Силы обороны отразили 57 атак за сутки, - Генштаб

Начались триста девяносто девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. 28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольховатка и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

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"В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск", - говорится в сообщении.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и город Херсон.

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