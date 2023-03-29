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Новости Война
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Кампания троллинга: террорист Пригожин копирует интервью с Путиным и прикидывается кандидатом в президенты РФ, - ISW

пригожин

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиа-ландшафт в России, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.

"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - пишет ISW.

Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.

Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.

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"Недавнее поведение Пригожина - независимо от его намерения - распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", - заявили аналитики.

путин владимир (31231) россия (95441) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+24
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29.03.2023 06:47
+17
Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов на сдачу, наш любимый президент
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29.03.2023 06:50
+8
Пусть сперва 2 Пригожина разберутся, чья жена Варения и кто пойдёт на корм червям первым.
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29.03.2023 07:12
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29.03.2023 06:47 Ответить
Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов на сдачу, наш любимый президент
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29.03.2023 06:50 Ответить
Куплю костюм с отливом и в Ялту...
Кобзон контрамарку обещал.
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29.03.2023 07:43 Ответить
Якщо цей "президент" зробить з рашки суцільне кладовище "Гарячий ключ", то хай балотується
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29.03.2023 08:54 Ответить
Нічого дивного у феномені Пригожина немає - каламутний час завжди висуває на гору каламутних людей.
Чим він кращий (або гірший?) ніж 6-кратний претендент на пост президента Росії, не менш каламутний Жириновський, який так само вискочив на верхи у каламутний час переходу від СРСР до Росії?
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29.03.2023 06:48 Ответить
Жирик первинно був проект КГБ.
В потім вже сам пішов
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29.03.2023 08:56 Ответить
Це відомо всім, що ЛДПР був проектом КГБ і його просували, щоб відтягнути голоси у комуністів.
А далі все залежить від особистості та волі самої людини. Ось так і вийшло, що ті комітетівські куратори майори-підполковники, які вели та спрямовували агента Жириновського, через 5 років стояли швейцарами на вході до штаб-квартири ЛДПР і відчиняли двері його особистого офісу.
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29.03.2023 09:04 Ответить
tak ce j vin trolyt' vsyu Ukrainu z pochatku 2000, ce vin cherez svou Fabryku Trolei stvoryv illuziyu, sh4o u nas pidtrymuyut' zeka Yanukovycha, poky prosti ludy, navit' ne ***** pro botiv i uyavlennya ne maly, sh4o odna ludyna moje maty 1000 ********* i stvoryuvaty vydymist' pidtrymky pro-rosiys'kyh lideriv.

vin ******'she padlo, na yogo sovisti cili zagubleni pokolinnya v Ukraini...
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29.03.2023 06:54 Ответить
vy , navit' ne uyavlyaete skil'ky shkody moje nanesty odyn profesiynyi bot, sho die bezkarno, i nihto ne sdogaduet'sya sho u n'ogo tysyachi ********* na vsih populyarnyh saitah... tupi, bidolashni ukrainci... nas real'no yak lohiv kynuly...
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29.03.2023 07:03 Ответить
Пусть сперва 2 Пригожина разберутся, чья жена Варения и кто пойдёт на корм червям первым.
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29.03.2023 07:12 Ответить
Надеюсь скоро увидим
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29.03.2023 07:40 Ответить
цей на кабаєву претндує
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29.03.2023 07:56 Ответить
Цей альфістєє, клики довші 😂
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29.03.2023 08:57 Ответить
Кабаева занята, она шойгу разделывает.

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29.03.2023 09:00 Ответить
Росія-- " страна рабов, страна господ".
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29.03.2023 07:17 Ответить
////.......подивимось який цирк у нас почнеться через деякий час....НЕПЕРЕМОЖНОГО ТЕЖ НЕВИЖЕНЕШ.....ЧИ ЗНОВУ ЗА ЯЩИК З МОСІЙЧУК ПРОГОЛОСУЮТЬ...КАКАЯ РАЗНИЦА...МІЖ НАШИМ ТА ЇХНІМ ...ВЛАДА ТО ХВОРОБА А ВІД НЕЇ ТІЛЬКИ НАРОД ЛІКУЄ....
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29.03.2023 07:25 Ответить
Хлопці повернуться з війни і ящік з мосійчук першим закопають, а там подивимось усі разом я воно там буде
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29.03.2023 07:44 Ответить
Без розумного керівника нічого не буде.

"Робітничий рух стає силою тільки тоді, коли він організований"
В.І.Ленін
Цей терорист добре розбирався і поваленні влади
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29.03.2023 08:59 Ответить
Чесно кажучи, не розумію, чому українські медіа носяться з цим злочинцем, як із кінозіркою якоюсь. Звичайний московитський фашист, як і решта. Нахрена його розкручувати, нібито він чимось відрізняється від решти злочинців?
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29.03.2023 09:19 Ответить
Женёк креативный пидарок.
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29.03.2023 09:25 Ответить
 
 