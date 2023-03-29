Кампания троллинга: террорист Пригожин копирует интервью с Путиным и прикидывается кандидатом в президенты РФ, - ISW
Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиа-ландшафт в России, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Так, недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.
"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - пишет ISW.
Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.
Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.
"Недавнее поведение Пригожина - независимо от его намерения - распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", - заявили аналитики.
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Кобзон контрамарку обещал.
Чим він кращий (або гірший?) ніж 6-кратний претендент на пост президента Росії, не менш каламутний Жириновський, який так само вискочив на верхи у каламутний час переходу від СРСР до Росії?
В потім вже сам пішов
А далі все залежить від особистості та волі самої людини. Ось так і вийшло, що ті комітетівські куратори майори-підполковники, які вели та спрямовували агента Жириновського, через 5 років стояли швейцарами на вході до штаб-квартири ЛДПР і відчиняли двері його особистого офісу.
vin ******'she padlo, na yogo sovisti cili zagubleni pokolinnya v Ukraini...
"Робітничий рух стає силою тільки тоді, коли він організований"
В.І.Ленін
Цей терорист добре розбирався і поваленні влади