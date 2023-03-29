Будут защищать Бахмут до тех пор, пока нам это будет необходимо, - в Минобороны рассказали об ИПСО роспропаганды по ситуации в городе
Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Параллельно они аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, собственно так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.
Маляр информирует, что в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:
- подорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту;
- демотивировать и психологически ослабить наше войско;
- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.
"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага. Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий", - объясняет чиновница.
Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.
Это и есть в чистом виде Ипсо в целях влияния на принятие военных решений.
Маляр также подробно останавливается на том, какие месседжи использует сейчас враг:
– якобы решения держать Бахмут политические;
– якобы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении;
– якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.
Какие две фамилии бесконечно эксплуатируют у российских ИПСО по теме Бахмута?
- президента Украины;
- командующего Сырского.
"В целях подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генерального штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего – где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур", – говорится в сообщении.
Маляр также поднимает вопрос: так что же на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?
"Это активная фаза войны. Так же активна, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага. Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению. Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач", - добавляет Маляр.
Какие могут быть оборонные задачи?
- удержание занимаемых рубежей и позиций;
- недопущение продвижения противника вглубь территории;
- нанесение врагу значительных потерь;
- создание условий для перехода в контрнаступление.
"Защищать Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", – резюмирует Маляр.
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І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...
Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...
Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...
От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....
На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
Ці речники і речниці теж вносять путанину в і без того запутану справу. Надіюсь лише - що ВОНИ розуміють, що роблять...
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
Влада намагається вберегти країну. Злочин це чи ні ? Принаймні, іншої влади в країні немає. Яку обрали та і є.
https://censor.net/ua/news/3408703/rosiyany_zahopyly_65_terytoriyi_bahmuta_isw
Всі ті здобутки на полі бою, які маємо, не завдяки, а наперекір цій зрадницькій владі. Завдяки Армії, союзникам і волонтерам.
Zelensky's comments were an acknowledgement that losing the 7-month-long battle for Bakhmut - the longest of the war thus far - would be more of a costly political defeat than a tactical one.
He predicted that the pressure from a defeat in Bakhmut would come quickly - both from the international community and within his own country. "Our society will feel tired," he said. "Our society will push me to have compromise with them."
хз, що це воно за "офіційний" канал.