Будут защищать Бахмут до тех пор, пока нам это будет необходимо, - в Минобороны рассказали об ИПСО роспропаганды по ситуации в городе

Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Параллельно они аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, собственно так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.

Маляр информирует, что в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:

- подорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту;

- демотивировать и психологически ослабить наше войско;

- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага. Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий", - объясняет чиновница.

Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

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Это и есть в чистом виде Ипсо в целях влияния на принятие военных решений.

Маляр также подробно останавливается на том, какие месседжи использует сейчас враг:

– якобы решения держать Бахмут политические;

– якобы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении;

– якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

Какие две фамилии бесконечно эксплуатируют у российских ИПСО по теме Бахмута?

- президента Украины;

- командующего Сырского.

"В целях подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генерального штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего – где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур", – говорится в сообщении.

Маляр также поднимает вопрос: так что же на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?

"Это активная фаза войны. Так же активна, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага. Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению. Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач", - добавляет Маляр.

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Какие могут быть оборонные задачи?

- удержание занимаемых рубежей и позиций;

- недопущение продвижения противника вглубь территории;

- нанесение врагу значительных потерь;

- создание условий для перехода в контрнаступление.

"Защищать Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", – резюмирует Маляр.