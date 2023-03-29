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Новости Война
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Будут защищать Бахмут до тех пор, пока нам это будет необходимо, - в Минобороны рассказали об ИПСО роспропаганды по ситуации в городе

яр,холодний,бахмут,алан

Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Параллельно они аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, собственно так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.

Маляр информирует, что в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:

- подорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту;
- демотивировать и психологически ослабить наше войско;
- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество - разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага. Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий", - объясняет чиновница.

Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

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Это и есть в чистом виде Ипсо в целях влияния на принятие военных решений.

Маляр также подробно останавливается на том, какие месседжи использует сейчас враг:
– якобы решения держать Бахмут политические;
– якобы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении;
– якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

Какие две фамилии бесконечно эксплуатируют у российских ИПСО по теме Бахмута?
- президента Украины;
- командующего Сырского.

"В целях подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генерального штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего – где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур", – говорится в сообщении.

Маляр также поднимает вопрос: так что же на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?

"Это активная фаза войны. Так же активна, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага. Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению. Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач", - добавляет Маляр.

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Какие могут быть оборонные задачи?
- удержание занимаемых рубежей и позиций;
- недопущение продвижения противника вглубь территории;
- нанесение врагу значительных потерь;
- создание условий для перехода в контрнаступление.

"Защищать Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", – резюмирует Маляр.

Минобороны (9306) пропаганда (3673) россия (95441) Бахмут (1601) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+14
Зараз іде, можливо, найбільша в історії ІПСО із залученням не тільки величезної армії тролів, а і кремлівських кротів у всьому світі - політиків, великих західних ЗМІ, навіть керівництва такої великої країни як Китай - всі вони, об'єднавшисть навколо кремля гуртом, накачані нафтодоларами чинять на нас шалений тиск вже кілька місяців, до початку великого наступу і по сей день, залякують, підіграють один одному. Зрозумійте, що цей тиск буде тривати незалежно від ситуації на фронті - бо ця армія вона всюди - і кохної хвилини відпарацьовує мільойни доларів. Вони будуть вдаватися до всіх можливів засобів тиску - окрім фейків давити на почуття, залякувати нас втратами, дисктедитувати тих, хто намагається викрити їз ІПСО і в такому середовищі, де все кишить ворожими тролями - в коментарях, соціальних мережах - та просто всюди не можна прийти до вірного рішення щодо Бахмуту. Тому закликаю довіряти лише офіційній інформації, ЗСУ, Залужному, Порошенку, який розвінчав ворожі фейкт - лише командування має найактуальніші дані щодо обстановки на фронті, ворожих сил, стану міста фортеці і виходячи лише з ц цих даних, які змінюються щохвилини, якими не можна публічно, щоб вони їх не дізнався ворог можна прийняти вірне рішення. І так роблять військові, керівники країн, журналісти у всьому світі. Не допомагайте ворогу проводити ІПСО
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29.03.2023 07:58
+14
Багато чого що заносять в ІПСО це пройоб...

І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...

Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...

Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...

От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....

На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
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29.03.2023 09:32
+10
"Будуть утримувати скільки це потрібно" -дуже подвійне формулювання. Викликає багато запитань.
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
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29.03.2023 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Йшли ж таким побідним маршем на Берлін, Париж та Лондон. Нахера вони та той Бахмут поперлися, га?
)))
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29.03.2023 07:38 Ответить
Військовим видніше.
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29.03.2023 07:40 Ответить
це ж пан про кацапів каже ))
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29.03.2023 10:16 Ответить
Так шо ти там накалякав був про мене?
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29.03.2023 08:25 Ответить
Зараз іде, можливо, найбільша в історії ІПСО із залученням не тільки величезної армії тролів, а і кремлівських кротів у всьому світі - політиків, великих західних ЗМІ, навіть керівництва такої великої країни як Китай - всі вони, об'єднавшисть навколо кремля гуртом, накачані нафтодоларами чинять на нас шалений тиск вже кілька місяців, до початку великого наступу і по сей день, залякують, підіграють один одному. Зрозумійте, що цей тиск буде тривати незалежно від ситуації на фронті - бо ця армія вона всюди - і кохної хвилини відпарацьовує мільойни доларів. Вони будуть вдаватися до всіх можливів засобів тиску - окрім фейків давити на почуття, залякувати нас втратами, дисктедитувати тих, хто намагається викрити їз ІПСО і в такому середовищі, де все кишить ворожими тролями - в коментарях, соціальних мережах - та просто всюди не можна прийти до вірного рішення щодо Бахмуту. Тому закликаю довіряти лише офіційній інформації, ЗСУ, Залужному, Порошенку, який розвінчав ворожі фейкт - лише командування має найактуальніші дані щодо обстановки на фронті, ворожих сил, стану міста фортеці і виходячи лише з ц цих даних, які змінюються щохвилини, якими не можна публічно, щоб вони їх не дізнався ворог можна прийняти вірне рішення. І так роблять військові, керівники країн, журналісти у всьому світі. Не допомагайте ворогу проводити ІПСО
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29.03.2023 07:58 Ответить
Багато чого що заносять в ІПСО це пройоб...

І з тим щось потрібно робити а не просто ігнорити, наприклад та ж місячна підготовка як не будь і одразу в таку гарячу точку а не на якись спокійнішу ділянку, щоб люди притерлись, призвичаїлись....
Багато нарікань на поповнення від тих же хто давно на передовій...

Навіть журналістка громадського запитує пресаташе по Бахмуту, чи правда що новачки там живуть 4 години і той не заперечує ті слова а починає говорити про якусь некоректність...

Помилки деяких командирів і відношення до солдат, їх потрібно усувати а не ігнорити...

От до прикладу останнє відео на Діпстейті де нашу колону ростріляла арта орків і там на відео багато до чого є питання ... І ці відео потрібно публікувати а не приховувати щоб робити з них висновки і не допускати те саме в майбутньому....

На чому мають вчитись командири резерву без бойового досвіду, як не на розборі помилок інших, яких навчають такі самі інструктори без участі в бойових діях або туристи що десь там відсиділи на блокпості і мають УБД...
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29.03.2023 09:32 Ответить
Про яця по 17 і яблука по 50 теж казали, що це російське ІПСО спочатку)
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29.03.2023 20:49 Ответить
Тут справа у сталевих яйцях, які стали причиною цього ІПСО
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29.03.2023 21:54 Ответить
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29.03.2023 22:34 Ответить
Пам"ятаю, як ця Маляр стояла "на ципочках" перед Єрмаком і запопадливо заглядала йому в очі. Був би хвостик - то б помахувала.
Ці речники і речниці теж вносять путанину в і без того запутану справу. Надіюсь лише - що ВОНИ розуміють, що роблять...
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29.03.2023 08:10 Ответить
"Будуть утримувати скільки це потрібно" -дуже подвійне формулювання. Викликає багато запитань.
Ну а стосовно ''підриву довіри'', то до президента і його оточення довіри давно нема (він своїми діями-бездіями опустив довіру ''нижче плінтуса'').
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29.03.2023 08:41 Ответить
Маляр вже стала авторитетом та людиною слова? Влада робить злочини, а Маляр хоче злочини приховати, а розголос про них зробити ворожими діями. Дуже просто
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29.03.2023 10:58 Ответить
вона відповідальна особа. І нічого від себе не каже. Озвучує ту інформацію, яку ій надають офіційні джерела. Це ж вам не арестович.
Влада намагається вберегти країну. Злочин це чи ні ? Принаймні, іншої влади в країні немає. Яку обрали та і є.
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29.03.2023 11:55 Ответить
Про ипсо у нас вспоминают когда есть пройопы. В чем заключается "ипсо", если якобы "практически уничтоженный вагнер" продолжает двигаться вперед и отщипывать куски Бахмута?
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29.03.2023 09:43 Ответить
Успешность ипсо у тебя на лбу написана огненными буквами - ты УВЕРЕН, что в Бахмуте всё неправильно.
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29.03.2023 10:07 Ответить
Тут видно только то, что это ты сильно уверен!
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29.03.2023 11:00 Ответить
Це теж іпсо?
https://censor.net/ua/news/3408703/rosiyany_zahopyly_65_terytoriyi_bahmuta_isw
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29.03.2023 09:54 Ответить
пан військовий? Пан володіє ситуацією вздовж всієї лінії фронту?
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29.03.2023 10:22 Ответить
Якщо в тексті є слова "ІПСО проти Зеленського" - значить вже щось не так.
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29.03.2023 10:52 Ответить
Зеленський зараз гетьман України, як свого часу Порошенко, Янукович та решта президентів.
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29.03.2023 11:04 Ответить
Ось в цьому якраз і проблема, що він де кому здається гетьманом
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29.03.2023 11:09 Ответить
Отож, геббельс тв в дії, на жаль.
Всі ті здобутки на полі бою, які маємо, не завдяки, а наперекір цій зрадницькій владі. Завдяки Армії, союзникам і волонтерам.
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29.03.2023 11:47 Ответить
З нього гетьман, як з гівна куля.
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29.03.2023 11:48 Ответить
Та не важливо яке прізвище зараз в українського президента. Їм важливо в нас підірвати довіру не тільки до президента, а і до генштабу, і до Залужного. Те ж саме відбувалось і за часів президентства Порошенка. кацапорилі весь час намагаються підбурити суспільство на протести та невдоволення. Посіяти розбрат в суспільстві, недовіру. Як ви цього не розумієте. В мене вже таке враження, що великою частиною українського суспільста так само легко керувати як і кацапами. Що вам вкладають у голову, в те ви і вірете. І геть не хочете розуміти, що це частина інформаційної війни.
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29.03.2023 12:00 Ответить
Якщо то все іпсо, то нащо https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=******** Зеленський сам в інтерв'ю розповідає , що мовляв, втрата Бахмуту призведе до "втоми суспільства", яке почне "тиснути до компромісу"?

Zelensky's comments were an acknowledgement that losing the 7-month-long battle for Bakhmut - the longest of the war thus far - would be more of a costly political defeat than a tactical one.

He predicted that the pressure from a defeat in Bakhmut would come quickly - both from the international community and within his own country. "Our society will feel tired," he said. "Our society will push me to have compromise with them."
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29.03.2023 11:34 Ответить
На ютубі є канал "Офіційні новини України". Так там вже кілька місяців як наші кожен день перемагають в Бахмуті, а рашисти цілими колонами здаються в полон під білими прапорами.
хз, що це воно за "офіційний" канал.
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29.03.2023 11:35 Ответить
Маляр як завжди намагається непомітно промити мізки суспільству.
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29.03.2023 14:27 Ответить
Все за що береться возелін закінчується в кращому разі нічим, а в гіршому незворотніми втратами збитками, виключень поки що не було помічено
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29.03.2023 14:42 Ответить
хто така маляр?
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29.03.2023 19:17 Ответить
З однієї сторони не апокаліпсис, звісно, війна триває, сподіваємось на контрнаступ. А з другої- І Маріуполь просто героїчна сторінка, і Лисичанськ з Северодонецьком просто героїчна сторінка, наразі Бахмут стає просто героїчною сторінкою..Просто перегорнути і усе? А потім Часів Яр перегорнути, а потім Слав'янск і Краматорск вже неподалік, а потім що, Павлоград, Дніпро...? Звісно що це все впливає трохи на моральний стан, без будь -якого російського іпсо...
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29.03.2023 20:47 Ответить
 
 