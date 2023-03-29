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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 172 340 человек (+610 за сутки), 306 самолетов, 3609 танков, 2659 артсистем, 6966 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,армія

По состоянию на утро 29 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 172 340 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 172 340 (+610) человек ликвидировано,

танков - 3 609 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6 966 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2 659 (+6) ед,

РСЗО - 526 (+1) ед,

средства ПВО - 277 (+0) ед,

самолетов - 306 (+1) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 507 (+5) ед,

специальная техника – 288 (+1).

Читайте: Россияне захватили 65% территории Бахмута, - ISW

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) уничтожение (6878) техника (1734) потери (4379)


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Топ комментарии
+15
рік тому зелення розмінувало Чонгар і разом з кацапнею знищіло місто Маріупіль..
а потім захисників Маріуполя зелення віддало кацапні на катуванн відбулавленим приказом...
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29.03.2023 08:53
+12
Літачок долітався
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29.03.2023 08:50
+7
20 одиниць техніки, пєпєлац і 600 чумардосів. Трохи збавили пил наступу. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 09:03
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Літачок долітався
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29.03.2023 08:50 Ответить
До задорного полетів...
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29.03.2023 08:53 Ответить
рік тому зелення розмінувало Чонгар і разом з кацапнею знищіло місто Маріупіль..
а потім захисників Маріуполя зелення віддало кацапні на катуванн відбулавленим приказом...
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29.03.2023 08:53 Ответить
І буде суд,і буде кара...Потвори..
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29.03.2023 08:55 Ответить
нічого не буде - буде 2й срок клована.
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29.03.2023 08:58 Ответить
Він збирається, але я поки не вірю що буде. Все ж таки є віра в український народ. Але життя покаже.
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29.03.2023 09:05 Ответить
Третьего не буде-це точно..
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29.03.2023 09:06 Ответить
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29.03.2023 09:18 Ответить
а вісімнацятого, по причіні смерті подозрюваемого, - от точно не буде
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29.03.2023 09:22 Ответить
20 одиниць техніки, пєпєлац і 600 чумардосів. Трохи збавили пил наступу. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 09:03 Ответить
Видихається рашня.
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29.03.2023 09:07 Ответить
приказ - "виходьте як можете, ми нічим не можемо допомогти, Бог з вами!" був би чістніший в 100 раз
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29.03.2023 09:35 Ответить
не знаю що би я зробив, мабуть взорвався.
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29.03.2023 09:41 Ответить
не кожний еммануелль макрон.
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29.03.2023 09:48 Ответить
а не час крививороґатим роґи ломати? чи це потрібне робити ЕС?
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29.03.2023 10:13 Ответить
адміни! Це ви табличку втратили, чи забули прикріпити?
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29.03.2023 11:41 Ответить
ладно, попрацюю трохи заступником адміна:

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29.03.2023 11:44 Ответить
хоча: ми в минулому звикли до більших цифр утилізованих орків та, особливо, знищеної їх техніки...
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29.03.2023 11:46 Ответить
👍🙏
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29.03.2023 12:43 Ответить
 
 