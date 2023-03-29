Общие боевые потери РФ с начала войны – около 172 340 человек (+610 за сутки), 306 самолетов, 3609 танков, 2659 артсистем, 6966 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 172 340 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 172 340 (+610) человек ликвидировано,

танков - 3 609 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6 966 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2 659 (+6) ед,

РСЗО - 526 (+1) ед,

средства ПВО - 277 (+0) ед,

самолетов - 306 (+1) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 507 (+5) ед,

специальная техника – 288 (+1).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.