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Новости Агрессия России против Украины Война
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Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану, - Зеленский

бахмут

Владимир Путин продаст возможную оккупацию Бахмута в качестве победы Западу, населению РФ, КНР и Ирана.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабы, — он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять уровень, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне захватили 65% территории Бахмута, - ISW

"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет испытывать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - подчеркнул глава государства.

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+28
Посилай під Бахмут своїх корєшей Лисого із Пікаловим або братків Шефірів.
Вони ж титани, не здадуть Бахмут?

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29.03.2023 08:59
+28
Звичайно жорстокі бої біля Бухмута, Вогледара, Авдіївки, біля Кремінної величезна заслуга Володі Боневтіка. Хто відводив наші війська з 2019 року із займаних і облаштованих позицій? А Херсон, Херсонська область, Запорізька область, все Азовське море і Маріуполь - чиста вина "зеленої" команди. Чонгар і мости мовчать до тих пір, поки йде війна, а далі і вони будуть кричати. Ворога ми знаємо - московію, вона довго готувалася до війни, щоб поработити Україну і кращого випадку, як при Володі Боневтіку пуйлу і не придумати. Бо Володя робив все, щоб послабити оборону, щоб закрити на кічу найкращих і розчистити шлях до великих міст, призначаючи туди своїх зрадників, які допомогали не Україні, а ворогу, а сьогодні грає роль патріота.
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29.03.2023 09:01
+22
Тяжко іноді розуміти що говорить Зеленський. Путін що, досі не вкусив крові? Чи рашисти не "продають" Заходу окупацію та анексію українських територій як "досягнення" й "перемоги" починаючи з 2014-го?! Чим окупація Бахмута буде відрізнятися від захоплення будь якого іншого міста що зараз під контролем роССійських нацистів? Де логіка, і чи була вона взагалі колись у Зеленського?! Навіщо самім підвищувати вартість якихось тактичних успіхів ворога такими промовами?! Не розумію як можливо вимагати від військових чогось не надаючи їм у необхідній кількості інструментів для виконання поставлених перед ними завдань? А то приїхав Сирський, на камеру поставив завдання і це все чим він може підлеглих забезпечити, лише своїми промовами та наказами не надаючи їм достатньої кількості озброєння та *********** для їх виконання???!!! Популізм заради кар'єризму взагалі штука погана, а у арміє смертельно небезпечна!!!
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29.03.2023 09:03
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Не пойму почему за нас не хотят впрягтись солдаты наты. По такой логике какого черта америкосы тогда дилдам подогнали лендлиз и помогали против Гитлера союзникам. Воевали б себе с япошками и не мешали товарищу Адольфу!!!
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29.03.2023 08:52 Ответить
И зелька прав. Времени у нас для победы не много, а именно до выборов президонта США. Победит какой-нибудьТрамп или другой мудак и закончит войну за 1 день договорившись с ****** и надавив на зебоба. Оружие и финпомощь перестанет идти и тогда нам останется только партизанская война. Так шо нада пошустрее нагнуть *****
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29.03.2023 08:57 Ответить
До потенційно негативних для нас виборів у США ми маємо достатньо часу, щоби налагодити разом з поляками, чехами та іншими притомними європейцями виробництво ***********, мінометів, РСЗО, гранатометів, АГС, ЗРК та БМП. Інакше гаплик.
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29.03.2023 16:44 Ответить
Тому що,тоді ділди бігли до Уралу,аж тапки злітали.
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29.03.2023 09:01 Ответить
Солдаты НАТО нам не потрібні, "главнає перестать стрелять", "путін не нападет" і взагалі "какая разніца".
А якщо чесно, то ці зелені підараси не те слово як бісять, так і хочеться щоб подохли всі до одного, "хуже не будет".
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29.03.2023 21:03 Ответить
Шо?!
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29.03.2023 08:57 Ответить
Гнида намагається виправдатись.
Хоча отара зе-шанувальників з'їсть все і сцить кип'ятком від одного вигляду найвеличнішого.
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29.03.2023 09:03 Ответить
Так і каже:
* якщо ЗСУ відмовиться від вуличних боїв, вийде з Бахмуту та почне валити орків без контактних боїв, то в мене рейтинг впаде;
* все, що вкладено в розкачку Сирського останнім часом, можна буде забути.
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29.03.2023 09:30 Ответить
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29.03.2023 09:36 Ответить
Ми стали слабкими коли ти по тим ****** заліз на табуретку. Кремлівський фюрер теж допоміг тобі в цьому.
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29.03.2023 08:58 Ответить
Посилай під Бахмут своїх корєшей Лисого із Пікаловим або братків Шефірів.
Вони ж титани, не здадуть Бахмут?

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29.03.2023 08:59 Ответить
На фоні сьогоднішньої новини про те, що невеликий за розмірами Бахмут захоплений рашистами вже на 65%, це скавуління в стилі "Шеф! Все пропало!" від найвеличнішого лідора, жалюгідне.
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29.03.2023 09:09 Ответить
Звичайно жорстокі бої біля Бухмута, Вогледара, Авдіївки, біля Кремінної величезна заслуга Володі Боневтіка. Хто відводив наші війська з 2019 року із займаних і облаштованих позицій? А Херсон, Херсонська область, Запорізька область, все Азовське море і Маріуполь - чиста вина "зеленої" команди. Чонгар і мости мовчать до тих пір, поки йде війна, а далі і вони будуть кричати. Ворога ми знаємо - московію, вона довго готувалася до війни, щоб поработити Україну і кращого випадку, як при Володі Боневтіку пуйлу і не придумати. Бо Володя робив все, щоб послабити оборону, щоб закрити на кічу найкращих і розчистити шлях до великих міст, призначаючи туди своїх зрадників, які допомогали не Україні, а ворогу, а сьогодні грає роль патріота.
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29.03.2023 09:01 Ответить
Опять без написанного на бумаге началась рассинхронизация потока сознания
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29.03.2023 09:01 Ответить
Він усе життя читає промови. Тому сам думати не навчився. Потік свідомості.
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29.03.2023 09:35 Ответить
Цей Зеленський забагато пиз.ить. Не повинен Президент і Головнокомандувач на люди навіть допускати падіння такої важливої для України фортеці. У поєднанні із забороною допуску представників ЗМІ на фронт, це може свідчити про підготовку до здачі не лише Бахмута...
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29.03.2023 09:02 Ответить
Тяжко іноді розуміти що говорить Зеленський. Путін що, досі не вкусив крові? Чи рашисти не "продають" Заходу окупацію та анексію українських територій як "досягнення" й "перемоги" починаючи з 2014-го?! Чим окупація Бахмута буде відрізнятися від захоплення будь якого іншого міста що зараз під контролем роССійських нацистів? Де логіка, і чи була вона взагалі колись у Зеленського?! Навіщо самім підвищувати вартість якихось тактичних успіхів ворога такими промовами?! Не розумію як можливо вимагати від військових чогось не надаючи їм у необхідній кількості інструментів для виконання поставлених перед ними завдань? А то приїхав Сирський, на камеру поставив завдання і це все чим він може підлеглих забезпечити, лише своїми промовами та наказами не надаючи їм достатньої кількості озброєння та *********** для їх виконання???!!! Популізм заради кар'єризму взагалі штука погана, а у арміє смертельно небезпечна!!!
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29.03.2023 09:03 Ответить
Так он же и так гинирал-полковник. куда уже выше карьера? хочет Резника подсидеть чтоли?
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29.03.2023 09:17 Ответить
А Залужного?! Чи не непокоїть Зеленського його популярність серед українців та у світі?! Тож замінити на Сирського може бути вигідним для нього!!!
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29.03.2023 11:22 Ответить
Зеленський це невіглавство 80-го левелу. Тому і не зрозуміло нормальним людям, що воно меле...
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29.03.2023 09:32 Ответить
Як не тяжко -- треба битися -- погано шо луплять з трьох сторін . Ні заіхати ні виіхати -- всі дороги прострілюються .
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29.03.2023 09:05 Ответить
Вроде ж пол года назад писали шо Бахмут ваще не имеет стратегического значения, шо мол если отступить, сохранив военных, то ничо страшного, а он воно чо мыхалыч
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29.03.2023 09:15 Ответить
та воно ляпає шо в голову влізе як той же арахамія про ядерну бомбу в білорусії.
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29.03.2023 10:11 Ответить
Весь час думаю, як ЗСУ звільнять усю Україну, якщо вони не в стані відкинути ворога від маленького Базмуту, якщо він такий принциповий? Це щось не те...
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29.03.2023 09:30 Ответить
"Микола", а тебе не засмучувало, що не змогли захисти Херсон у свій час, а звільнили Київщину? Що Мелітополь у окупації а Харківщина майже вся вже вільна? Що ворог був під Вознесенськом, а зараз за лівим берегом Дніпра?! Тож не треба ля-ля. У будь якій війні для будь кого з її учасників є тактичні успіхи й поразки, але остаточна перемога за кимось одним, який був то у обороні, то у наступі та ще й з перемінним успіхом під час ведення бойових дій! Тож твоє питання якесь безглузде, бо курчат по осені рахують!!!
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29.03.2023 11:32 Ответить
Як же ж йому хочеться впасти на коліна перед Московією! То суспільство втомилося, то міжнародна підтримка скінчиться, то путєн покаже велику перемогу!
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29.03.2023 09:52 Ответить
Що воно меле?
Тільки сьогодні Маляр заявляла, що росія розганяє ІПСО, де намагається битву за Бахмут представити як вирішальну у цій війні. Хоча це не так. І представники саме Заходу неодноразово заявляли, що Бахмут не має стратегічного значення. Навіть пропонували полишити це місто. Таким чином, Зе, свідомо чи несвідомо підігрує пропаганді росії.
З яких пір Найвеличнішого цікавить думка Ірану, Китаю, чи громадян рашки?
І що він збирається робити, якщо все ж доведеться виходити з Бахмуту? Чи він зібрався тримати це місто незважаючи ні на що?
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29.03.2023 10:00 Ответить
История Бахмута - это история донецкого аэропорта.
Больше эпоса чем собственно военного значения.
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29.03.2023 10:17 Ответить
"Це буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни. Наше суспільство відчуватиме втому і підштовхуватиме мене до компромісу з ними"

да ти реально *****....
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29.03.2023 10:24 Ответить
Перекладаю з мови ЗЕлі на українську - "Дуже хочу щоб українці нарешті втомились від війни й почали спонукати Банківську до перемовин з Кремлем, але ніяк не дочекаюсь, а бачу зворотнє і тому вже розповідаю своїм прихильникам, що треба робити аби допомогти домовитись, без ризику для життя з боку патріотів, з тим у очах якого шукав весь час "мир" та грав у піддавки"!
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29.03.2023 11:38 Ответить
З язика зняв. Виділи жирним шрифтом, а то тут вже шакали заскиглили - всьо прапала. Аж гидко.
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29.03.2023 22:38 Ответить
 
 