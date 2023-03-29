Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану, - Зеленский

Владимир Путин продаст возможную оккупацию Бахмута в качестве победы Западу, населению РФ, КНР и Ирана.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабы, — он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять уровень, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте.

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"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет испытывать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - подчеркнул глава государства.