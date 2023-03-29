Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану, - Зеленский
Владимир Путин продаст возможную оккупацию Бахмута в качестве победы Западу, населению РФ, КНР и Ирана.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.
"Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабы, — он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять уровень, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте.
"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет испытывать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - подчеркнул глава государства.
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А якщо чесно, то ці зелені підараси не те слово як бісять, так і хочеться щоб подохли всі до одного, "хуже не будет".
Хоча отара зе-шанувальників з'їсть все і сцить кип'ятком від одного вигляду найвеличнішого.
* якщо ЗСУ відмовиться від вуличних боїв, вийде з Бахмуту та почне валити орків без контактних боїв, то в мене рейтинг впаде;
* все, що вкладено в розкачку Сирського останнім часом, можна буде забути.
Вони ж титани, не здадуть Бахмут?
Тільки сьогодні Маляр заявляла, що росія розганяє ІПСО, де намагається битву за Бахмут представити як вирішальну у цій війні. Хоча це не так. І представники саме Заходу неодноразово заявляли, що Бахмут не має стратегічного значення. Навіть пропонували полишити це місто. Таким чином, Зе, свідомо чи несвідомо підігрує пропаганді росії.
З яких пір Найвеличнішого цікавить думка Ірану, Китаю, чи громадян рашки?
І що він збирається робити, якщо все ж доведеться виходити з Бахмуту? Чи він зібрався тримати це місто незважаючи ні на що?
Больше эпоса чем собственно военного значения.
да ти реально *****....