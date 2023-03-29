Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Богодухову, обстрелы Двуречной и Волчанска, - ОВА. ФОТО
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать мирных людей и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение суток под ударами окупантов были Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелечья, Ветеринарное и другие города и села.
В результате ракетного удара по г. Богодухов повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранение 62-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", - говорится в сообщении.
В течение дня враг массированно обстреливал минометы, артиллерию и танки пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов.
В результате обстрелов Волчанского Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные постройки.
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