Путину вряд ли кто-нибудь позволит разместить ядерное оружие в Беларуси, даже Лукашенко понимает опасность, - Данилов

Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси является приглашением американцев к переговорам.

Об этом в интервью NV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Пугалки Путина, адресованные в первую очередь Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ или нет - это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-нибудь даст располагать ядерное оружие в Беларуси", - отметил он.

По словам Данилова, белорусский диктатор Лукашенко понимает, что подвергается очень большой опасности.

"Думаю, несмотря на то что Российская Федерация оккупировала фактически Беларусь, данного факта не произойдет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов назвал заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси приглашением американцев к переговорам.

"Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров для того, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех разумных людей понятное дело", - добавил он.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать Совбез ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы ответить санкциями.

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