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Новости Война
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Путину вряд ли кто-нибудь позволит разместить ядерное оружие в Беларуси, даже Лукашенко понимает опасность, - Данилов

лукашенко,путін

Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси является приглашением американцев к переговорам.

Об этом в интервью NV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Пугалки Путина, адресованные в первую очередь Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ или нет - это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-нибудь даст располагать ядерное оружие в Беларуси", - отметил он.

По словам Данилова, белорусский диктатор Лукашенко понимает, что подвергается очень большой опасности.

"Думаю, несмотря на то что Российская Федерация оккупировала фактически Беларусь, данного факта не произойдет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов назвал заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси приглашением американцев к переговорам.

"Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров для того, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех разумных людей понятное дело", - добавил он.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать Совбез ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы ответить санкциями.

Также читайте: Путин не заинтересован в мире, - глава Минобороны Испании Роблес о намерении РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Беларусь (7889) Данилов Алексей (1066) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31231) россия (95441) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+7
***** не збиралось нападати,а про розміщення ядерки буде питати дозволу у самого Данілова
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29.03.2023 09:32
+5
Данілов своїми грудьми стане на шляху ядерної бомби..
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29.03.2023 09:35
+5
слухати що говорить цей тупий довбень - себе не поважати

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29.03.2023 09:44
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***** не збиралось нападати,а про розміщення ядерки буде питати дозволу у самого Данілова
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29.03.2023 09:32 Ответить
Данілов своїми грудьми стане на шляху ядерної бомби..
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29.03.2023 09:35 Ответить
Ну да, ну да. Раз данилов говорит - значит так и есть. Кто, как не автор "переноса столицы сраши за урал" является качественным источником всего, кроме бредовых идей.
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29.03.2023 09:36 Ответить
Наскільки я пам"ятаю, лука сам просив у куйла ядерну зброю. Чому він тепер має бути проти?
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29.03.2023 09:37 Ответить
Просив чи не просив - нікому не відомо. Можливо вони між собою домовилися так, що лука типу попросить, а пу з ним типу погодиться
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29.03.2023 11:47 Ответить
Цікаво. Чим хтось недозволяти буде? У шизіка своє уявлення про "дозвіл": поки пику не набили - то дозвіл є.
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29.03.2023 09:39 Ответить
Одягнись у червоне,буде переконливо.
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29.03.2023 09:39 Ответить
слухати що говорить цей тупий довбень - себе не поважати

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29.03.2023 09:44 Ответить
Данилов, ты должен говорить как профессионал - нападение со стороны хвоста.
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29.03.2023 12:34 Ответить
На жаль якість нашої розвідки нижче плінтуса, вона не помічає тог що очевидно майже всім. Білорусі як країни вже кілька років як не існує фактично. Є провінція росії на чолі з губернатором лукашенком який вдає що керує державою
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29.03.2023 09:43 Ответить
Всім вже в світі зрозуміло, що моль безпрєдєльщик і нікого питати не буде. А Данілов, як мала дитина, ще може давайте за руки візьмемося і в очі тому варвару заглянемо..смішні люди їй Богу
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29.03.2023 09:43 Ответить
Зе експерт вищого готунку як вони вже надоїли ці великі експерти а там всі експерти то Подоляк то Арахамія просто краще би мовчали зі своїми думками та висновками несуть повну дічь
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29.03.2023 09:50 Ответить
Мовчали б ці Вангісти і робили свою справу, а не базікали.
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29.03.2023 09:52 Ответить
Можна подумати,що два старі уйобки в когось дозволу питатимуть
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29.03.2023 09:53 Ответить
вы что, еще не поняли, связке си и пу насрать на всех
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29.03.2023 10:21 Ответить
А яку вагу мають слова непрактиючого ветеринара стосовно військових чи політичних справ?
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29.03.2023 10:26 Ответить
- Смачна каша! -А ти їв? - Ні! - А почім знаєш, що смачна? - Чув, як говорили, що бачили, як їли!
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29.03.2023 10:50 Ответить
Данилову аби корифана Зелі вігородити !
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29.03.2023 11:05 Ответить
Данілов! Це тобі не клізми коровам ставити!
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29.03.2023 11:34 Ответить
Данілов наче не в курсі, що циган навіть Конституцію змінив, щоб отримати ЯЗ, а потім шантажувати нею увесь світ та таким чином залишатися при владі. Тільки він не хоче вірити у те, що ***** цю зброю з територіі білорусі застосує і після цього не буде вже ніякої білорусі.
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29.03.2023 13:10 Ответить
Байден занепокоєний, а Данілов заспокоює. Щось це нагадує. Більше року тому
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29.03.2023 17:36 Ответить
 
 