Послом в Венгрии может стать "профессор из окопов" Шандор, - портал HVG

Профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук, а ныне младший сержант 101-й бригады ТРО Федор Шандор может стать новым послом Украины в Венгрии.

Первым об этом сообщил независимый венгерский портал Direkt36, информацию также подтвердили дипломатические источники портала HVG.hu, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Имя Федора Шандора стало известно благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

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По данным дипломатических источников портала HVG, кандидатура Шандора обсуждается с украинскими партнерами, однако окончательного решения еще не было принято.

По некоторым данным, о которых узнала "Европейская правда", Украина подала запрос на агреман.

HVG также ссылается на главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марию Мезенцеву, которая, не называя конкретной фамилии, сказала, что Киев хотел бы отправить в Венгрию нового посла, имеющего венгерские корни и образование в области общественных наук. По ее словам, они, прежде всего, ищут не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.

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До сих пор Шандор активно пытался сделать что-то для украинско-венгерских отношений, иногда писал об украинско-венгерской дружбе, но он также сыграл ключевую роль в собрании, которое сейчас составляет несколько десятков миллионов форинтов, которые начали венгерские гражданские лица для - среди прочего - солдат венгерского происхождения. .

Недавно он передал консулу Венгрии в Ужгороде подписанный военными венгерский флаг – символ венгерской революции 1956 г., когда венгры восстали против российской оккупации и использовали венгерский флаг с вырезанным коммунистическим гербом.

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Ранее послом Украины в Венгрии была Людмила Непоп. Президент Владимир Зеленский уволил ее в июле 2022 года.