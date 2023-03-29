Россияне за прошедшие сутки обстреляли 8 областей Украины, по меньшей мере 8 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА
28 марта российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины, 8 человек получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"По полученной от Ситуационного центра Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.
В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА, тактическая авиация) произведены обстрелы 100 населенных пунктов, подтверждено поражение 19 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По предварительной информации получили ранения 8 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль