Россияне за прошедшие сутки обстреляли 8 областей Украины, по меньшей мере 8 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

28 марта российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины, 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"По полученной от Ситуационного центра Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.

В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА, тактическая авиация) произведены обстрелы 100 населенных пунктов, подтверждено поражение 19 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По предварительной информации получили ранения 8 человек.

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