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Новости Война
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Неизвестный БПЛА атаковал газовую станцию в Белгороде, поврежден пустой резервуар и газопровод, - Baza

бєлгород

В российском Белгороде сообщают о якобы атаке на газовую станцию.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"БПЛА прилетел на газонасосную станцию "Газэнергосети" вечером 27 марта. По предварительной информации, аппарат был самодельным и снаряжен кустарным СВП (самодельное взрывное устройство. - Ред.). Вероятно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области (6, 5 километра от российско-украинской границы).

Обломками взрывного устройства поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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беспилотник (3567) Белгород (449)


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Це дісіптікони!
Більше нікому...
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29.03.2023 10:32 Ответить
Невідомому бпла-респект...
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29.03.2023 10:34 Ответить
то мабуть з воронєжу прилетів ))))
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29.03.2023 11:01 Ответить
Схоже, рашисти спустошили резервуари поблизу кордонів. Бояться, тварюки.
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29.03.2023 12:36 Ответить
 
 