Неизвестный БПЛА атаковал газовую станцию в Белгороде, поврежден пустой резервуар и газопровод, - Baza

В российском Белгороде сообщают о якобы атаке на газовую станцию.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"БПЛА прилетел на газонасосную станцию "Газэнергосети" вечером 27 марта. По предварительной информации, аппарат был самодельным и снаряжен кустарным СВП (самодельное взрывное устройство. - Ред.). Вероятно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области (6, 5 километра от российско-украинской границы).

Обломками взрывного устройства поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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