Экс-вице-президент США Пенс: Путин говорит о ядерном оружии, когда он находится в углу. Не реагируем

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не стоит реагировать на очередные угрозы ядерного оружия со стороны диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью американским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, всякий раз, когда Путина загоняют в угол, он начинает говорить о ядерном оружии. Таково и его заявление о якобы перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь.

"Совершенно важно, чтобы мы продолжали давать Украине то, что ей нужно. Мы не позволяем Путину отвлекать мир или уменьшать поддержку своими угрозами перемещения тактического ядерного оружия", - сказал Пенс.

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Политик подчеркнул, что США следует оставаться сильными и быть на стороне украинцев, продолжая поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его беспокоят планы Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.