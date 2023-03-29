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Экс-вице-президент США Пенс: Путин говорит о ядерном оружии, когда он находится в углу. Не реагируем

майкл,пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не стоит реагировать на очередные угрозы ядерного оружия со стороны диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью американским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, всякий раз, когда Путина загоняют в угол, он начинает говорить о ядерном оружии. Таково и его заявление о якобы перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь.

"Совершенно важно, чтобы мы продолжали давать Украине то, что ей нужно. Мы не позволяем Путину отвлекать мир или уменьшать поддержку своими угрозами перемещения тактического ядерного оружия", - сказал Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину вряд ли кто-нибудь позволит разместить ядерное оружие в Беларуси, даже Лукашенко понимает опасность, - Данилов

Политик подчеркнул, что США следует оставаться сильными и быть на стороне украинцев, продолжая поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его беспокоят планы Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Беларусь (7889) россия (95441) ядерное оружие (1330) Пенс Майк (106)


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Топ комментарии
+9
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29.03.2023 10:11
+5
Короче, путлер нёс очередную пургу
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29.03.2023 10:27
+5
Кілька днів туп писав, що саме такої позиції повинен дотримуватися Захід і ось нарешті Пенс їх озвучив.
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29.03.2023 10:45
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29.03.2023 10:11 Ответить
НА угрозу х@йла отвечать нужно крёстным ходом, изыйди сатана в ад)) Так по вашему? А поставить в Украину атомное вооружение не ,незЯ? Хотя Да,когда резидентура кремля в ОП.,согласен,только крёстный ход,остаётся))
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29.03.2023 10:13 Ответить
Читаю аналіз закордоння про об'єкт Бахмут, його цінність для ботоксного як перемога. Якщо це містечко рахувати за перемогу, то як відноситися до втрати Херсона? Іпсо в аналізі є просто Іпсо. І також Іпсо від Маляр, коли вона пише, що орки нападають словесно на зе. Ніхто з України не має сумнівів відносно ЗСУ, а оп,то це великий сумніви і помилка країни. Усе буде Україна.
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29.03.2023 10:15 Ответить
Ракета у Польші - не реагуймо, ракета над Румунією - не реагуймо, БПЛА у Чорному морі - не реагуймо, ядрьона бомба в Беларусії - не реагуймо.... далі буде...
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29.03.2023 10:22 Ответить
Все правильно говорит, цель Путина отвлечь Запад от помощи Украине, переключится на свои проблемы, заставить их боятся войны с РФ сильнее чем поражение Украины, что бы ради избежания эскалации и ядерной войны перестали поддерживать Украину, что бы говорили с ним как с равным и т.д. Вот поэтому и не нужно реагировать на эти провокации и подыгрывать Ху..лу
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29.03.2023 10:52 Ответить
Дійсно, для чого реагувати? Треба готуватися до шашликів.
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29.03.2023 12:51 Ответить
Пенс - правильний республіканець !
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29.03.2023 13:17 Ответить
Це не ЗЕ-Трамписька шушара грін та інші магі
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29.03.2023 13:18 Ответить
Пенс конечно не копейка, но чуть ляпнул дёшево. Ядерным не шутят--- по умолчанию. Ну а кто шутит или ляпает не в масть, того опускают сразу и до отказа.
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29.03.2023 10:26 Ответить
Тебе надо баллотироваться среди орков, затмишь мочить в сортире.
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29.03.2023 11:23 Ответить
Короче, путлер нёс очередную пургу
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29.03.2023 10:27 Ответить
Щур/)(уйло/ загнаний в кут, кидається на все, чого боїться
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29.03.2023 10:33 Ответить
Кілька днів туп писав, що саме такої позиції повинен дотримуватися Захід і ось нарешті Пенс їх озвучив.
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29.03.2023 10:45 Ответить
Пенс - нормальний політик, представник консервативних республіканців. Шкода, що на наступних виборах у нього мало шансів проти Трампа та Десантіса.
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29.03.2023 10:55 Ответить
Саме з кута (бєларусі) він і ***** по Європі. По нам від ядерну зброю застосовувати не буде.
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29.03.2023 12:05 Ответить
 
 