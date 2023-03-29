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Новости Война
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До конца мая будет завершен следующий этап испытания женской военной формы украинских производителей, - Минобороны

жінки

Продолжается работа по обеспечению защитниц бронежилетами с учетом антропологических особенностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины с представителями отечественных производителей и общественных организаций были обсуждены результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы. Присутствовали предложенные варианты конструктивных изменений к действующей модели костюма летнего полевого с учетом особенностей анатомии женской фигуры и продемонстрированы четыре новых образца летней униформы", - говорится в сообщении.

Так, было принято решение изготовить новую партию образцов формы для передачи в подразделения. Ожидается, что ее испытание завершится к концу мая.

"В настоящее время в армии продолжаются опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями "Forma two" и "Смелая Украина". Если эти образцы получат одобрительные отзывы военнослужащих, Управление матобеспечения до мая разработает соответствующую техническую спецификацию Министерства обороны Украины", – отметили в МО.

Министр обороны Алексей Резникова заявил, что также продолжают работу по обеспечению защитниц бронежилетами с учетом антропологических особенностей.

"Экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, способных производить бронежилет для защитниц. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний, бронежилеты будут поставлены на обеспечение вооруженных сил Украины. Я надеюсь, уже скоро мы сможем отчитаться о положительных результатах", - добавил он.

Читайте: У нас не мобилизуют женщин без их согласия, - Маляр

женщины (885) Минобороны (9306) оборона (5202) военнослужащие (6119) ВСУ (6568)


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Батальону монако треба надати тої білізни для випробовування
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29.03.2023 10:57 Ответить
Поспішати немає куди.
Є набагато термінові справи.
Наприклад, знайти 50 тисяч чиновників для Криму... якій будуть звільняти наші жінки БЕЗ бронежилетів та БЕЗ форми.
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29.03.2023 10:57 Ответить
мало того знайти - їм ВЖЕ почнуть платити зарплати, премії, надбавки за зону бойових дій. Передбачувано кого там влаштують - жополизів, родичів нардепів, слуг, радників, кварталівців
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29.03.2023 11:22 Ответить
Двічі перечитав. Щось не побачив: а скільки грошей МО на це виділяє? Чи знов все за рахунок волонтерів та громадських об'єднань?
До речі, а скільки на телеканал виділили? Бо ліцензії, як я чув, вже є...

А, ще одне: замовлення на зимову форму вже розмістили на вітчизняних підприємствах? Чи буде як і з літньою?
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29.03.2023 11:06 Ответить
Та британці з канадійцями знов пришлють, а Рєзніков на цьому попіариться.

Нащо йому оті складнощі з виробництвом, заказом, забезпеченням...
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29.03.2023 11:41 Ответить
Уявляю, скільки буде коштувати та форма...
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29.03.2023 11:31 Ответить
Тобто в ЗСУ ця форма потрапить тільки у наступному році.
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29.03.2023 11:39 Ответить
напевно, купа країн (Ізраїль тощо) вже давно мають подібне. Навіщо знову вигадувати ровер
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29.03.2023 11:41 Ответить
Мабуть Ганна Маляр особисто буде носити військові жіночі труси і фіксувати враження в ЗМІ.
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29.03.2023 11:42 Ответить
 
 