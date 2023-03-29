До конца мая будет завершен следующий этап испытания женской военной формы украинских производителей, - Минобороны

Продолжается работа по обеспечению защитниц бронежилетами с учетом антропологических особенностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины с представителями отечественных производителей и общественных организаций были обсуждены результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы. Присутствовали предложенные варианты конструктивных изменений к действующей модели костюма летнего полевого с учетом особенностей анатомии женской фигуры и продемонстрированы четыре новых образца летней униформы", - говорится в сообщении.

Так, было принято решение изготовить новую партию образцов формы для передачи в подразделения. Ожидается, что ее испытание завершится к концу мая.

"В настоящее время в армии продолжаются опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями "Forma two" и "Смелая Украина". Если эти образцы получат одобрительные отзывы военнослужащих, Управление матобеспечения до мая разработает соответствующую техническую спецификацию Министерства обороны Украины", – отметили в МО.

Министр обороны Алексей Резникова заявил, что также продолжают работу по обеспечению защитниц бронежилетами с учетом антропологических особенностей.

"Экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, способных производить бронежилет для защитниц. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний, бронежилеты будут поставлены на обеспечение вооруженных сил Украины. Я надеюсь, уже скоро мы сможем отчитаться о положительных результатах", - добавил он.

Читайте: У нас не мобилизуют женщин без их согласия, - Маляр