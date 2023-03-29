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Испания передаст Украине первые 6 танков Leopard 2 уже после Пасхи, - El Pais
Первые 6 танков Leopard 2 Испания передаст Украине после Пасхи.
Об этом сообщает издание El Pais, передает Цензор.НЕТ.
"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание, ссылаясь на источники в испанском правительстве.
Отмечается, что их уже отремонтировали на заводе в Севилье и на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.
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наприклад,гуму(ущільнювачі) треба точно міняти.
танків Т-55 здається не стосується -там її немає ))))