Испания передаст Украине первые 6 танков Leopard 2 уже после Пасхи, - El Pais

Первые 6 танков Leopard 2 Испания передаст Украине после Пасхи.

Об этом сообщает издание El Pais, передает Цензор.НЕТ.

"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание, ссылаясь на источники в испанском правительстве.

Отмечается, что их уже отремонтировали на заводе в Севилье и на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

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