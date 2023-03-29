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Новости Помощь Украине
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Испания передаст Украине первые 6 танков Leopard 2 уже после Пасхи, - El Pais

leopard

Первые 6 танков Leopard 2 Испания передаст Украине после Пасхи.

Об этом сообщает издание El Pais, передает Цензор.НЕТ.

"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание, ссылаясь на источники в испанском правительстве.

Отмечается, что их уже отремонтировали на заводе в Севилье и на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

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Испания (860) танк (2251) Украина (44930) Leopard (114)


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Топ комментарии
+4
Якщо Вас не вілаштовують терміни переждачі танків іспанцями, то не позортеся, а візьміть свої, я думаю що найкращий Президент потурбувався, щоб в Україні був свій танк? Чи ні? Тоді мовчіть і беріть те, що Вам дають, а чого не вистачає - виривайте з під асфальту, туди Володя закопав не тільки танки, а і ракети, а і весь оборонний бюджет і всю нашу безпеку.
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29.03.2023 11:26
+4
А тому, що потрібно в першу чергу запитати у Верховного головнокомандувача, міністра оборони, Верховну Раду і Уряду де наші танки, інша зброя і чому ми не готувалися до війни, коли війна йшла повним одом, а ми будували дороги, мільярдні ліси, збирали на смартфони для пенсіонерів і скорочували армію? Ось хто має відповідати, а Іспанія може нам і нічого не давати, має повне право. Чи є якісь зобов'язання? Краще дякувати іспанцям за цю допомогу в таку важку годину.
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29.03.2023 11:42
+3
Вчора на ТБ показували затрофеєний руснявий танк на якому цапи написали білою фарбою Leopard 2.
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29.03.2023 11:06
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Вчора на ТБ показували затрофеєний руснявий танк на якому цапи написали білою фарбою Leopard 2.
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29.03.2023 11:06 Ответить
а можна на Великдень
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29.03.2023 11:07 Ответить
Після Великодня нашого чи їхнього? Там тиждень різниця
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29.03.2023 11:07 Ответить
Ну мабуть якщо видання https://elpais.com/espana/2023-03-29/espana-enviara-los-primeros-seis-tanques-leopard-a-ucrania-tras-la-semana-santa.html?rel=buscador_noticias El Pais , то їхнього.
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29.03.2023 11:11 Ответить
їхнього, тобто католицького, який цього року випадає на 9 квітня ... в правослеівних та грекокатоликів в цей день - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
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29.03.2023 11:13 Ответить
це такі стандарти НАТО, що всю техніку після зберігання треба ремонтувати на заводі ? для що відремонтовану техніку відправляти на полігон ?
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29.03.2023 11:14 Ответить
залежить від кількості років зберігання..

наприклад,гуму(ущільнювачі) треба точно міняти.

танків Т-55 здається не стосується -там її немає ))))
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29.03.2023 11:50 Ответить
добре відремонтували , але для чого відправляти на полігон ? хай проводять навчання на танках які не відправляють . танки приїдуть до нас знов треба міняти мастила , фільтри ...
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29.03.2023 12:07 Ответить
пресловутая испанская маньяна, та не торопитесь че там, давайте уже после рождества
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29.03.2023 11:15 Ответить
Якщо Вас не вілаштовують терміни переждачі танків іспанцями, то не позортеся, а візьміть свої, я думаю що найкращий Президент потурбувався, щоб в Україні був свій танк? Чи ні? Тоді мовчіть і беріть те, що Вам дають, а чого не вистачає - виривайте з під асфальту, туди Володя закопав не тільки танки, а і ракети, а і весь оборонний бюджет і всю нашу безпеку.
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29.03.2023 11:26 Ответить
чого це я повинен мовчати? а президент гівноїд, з цим я згоден
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29.03.2023 11:31 Ответить
А тому, що потрібно в першу чергу запитати у Верховного головнокомандувача, міністра оборони, Верховну Раду і Уряду де наші танки, інша зброя і чому ми не готувалися до війни, коли війна йшла повним одом, а ми будували дороги, мільярдні ліси, збирали на смартфони для пенсіонерів і скорочували армію? Ось хто має відповідати, а Іспанія може нам і нічого не давати, має повне право. Чи є якісь зобов'язання? Краще дякувати іспанцям за цю допомогу в таку важку годину.
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29.03.2023 11:42 Ответить
мова не про наше виробництво,зараз!,,справа не в цьому, і ви прекрасно це розумієте,а людина,висловився про терміни допомоги,а хіба не так???,там через місяць,там півроку,а там рік!,,,,,шо це за терміни такі ???,, скажете вони не зобов'язані??,, Україна стоїть форпостом!!!!,закриваючи їх дупи від *****!, (,кожного дня,гинуть Украхнці,, Вони цього не розуміють???,, Так само - чудово розуміють!,,та могли б з розумінням все вирішувати!, (, Чому вони цього не роблять,, це питання!, (,
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29.03.2023 12:23 Ответить
І Вам відповім. Не подобаються терміни поставки танків та іншої зброї, то не зв'язуйтеся з іспанцями, німцями, американцями, а беріть свої тоді, коли Вам заманеться. Чого ж опустилися до того рівня, що просите? Це якби підводні човни, то дійсно, в нас немає технологій, але танки і нпас слава Богу були і є. Не було бажання випускати свої танки, які не поступалися кацапським "Оплот", "Нота", Т-80, то беріть із баз зберігання і моденрнізуючи, ставте їх в строй. Але і цього не зробили, відпочивали, готувалися до шашликів, гуляли по Трускавціх, Оманах і Буковелях, а сьогодні так, слегонця запускаєте посили, що мов винні іспанці, що несвоєчасног дають нам свої танки.
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29.03.2023 13:43 Ответить
вибачьте,але до чого тут ваше - Не подобаються терміни,та В тому, що в нас немає сьогодні достатньо танків і ракет винен виключно Зеленський,,,????,,,,---- наші так мовити союзники, не розуміють ситуацію??або не бачать стан речей??,і я підняв питання,саме з цього приводу, з приводу цих -- триштучних, і восьмимісячних обіцянок!,(,на місці яких, мали б бути, миттєві та рішучі дії,!, так, як мало б бути в НАТО, в альянсі, який так пишається собою,який на словах,стоїть пліч-о-пліч з Україною!,,,або ні???,(, (,,, а ви або читати не вмієте,або вас турбує те, про що я і без вас, чудово знаю,
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29.03.2023 15:01 Ответить
Шановний пане, не шукайте ворогів серед НАТО і західних держав. Вороги сидять тут і зараз, переодягнувшись у військові сорочки. Це НАТО забороняло нам їхати на саміт НАТО, чи Президент Зеленський відмовився туди їхати і три роки не призначав посла? Тоді про що він думав і яка ж була його стратегія? Час показав, що його стратегія лайно і тисячі вбитих, ні в чому не винних українців. В тому, що немає достатньої кількості танків і ракет винен виключно пан Зеленський і його оточення антимайданфівців єрмака, татарова, смірнова, демченко та інших. Тут не потрібно даленко ходити, а просто звірити факти. При Кравчуку, Кучмі, Ющенко війни не було Зек-янукович зіграв погано роль презилеента і десь ховається на кацапських болотах, але Зеленського вибрали в той час, коли в нас була війна і вона не закінчена. Замість того, щоб насищувати армію військовою технікою, він її скорочував, він бігав по фонтанах, катався на лижах зразу з Буковеля аж в Оман, створював клуб веселощів і дискотек в Трускавці, садив до тюрми бойових генералів, знищував САУ "Богдана", ракетні програми "Нептун", "Грім", "Вільха М" та інші, а гроші витрачав на дороги. То Ви мене хочете переконати в тому, що він діяв правильно, а західні посадові особи такі дурні і не бачили, куди можливості України зариває їх президент і його отчовення? Чи це НАТО приказало відводити війська із обладнаних місць і забороняли розвідку? Чи Захід заставлял Володю витрачати всі бюджетні кошти на асфальт, навіть ті, що виграли у Газпрома, замість ЗСУ? А інший приклад, іншого Президентпа Порошенко, об якого нарід 73% витер ноги. Так той підняв з-під паркану 750 танків, модернізував, із т-64 створив "Булати", відремрнтував т-80, навіть т-72. При нтьому, Турчинові, Парубію, Яценюку, Гройсмані створені(дороблені) ракетні програми, про які я написав вище, деякі навіть пройшли випробовування і поставлені в ЗСУ.... Я просто зробив аналіз і виходить, що Зеленський діяв неправильно.
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29.03.2023 18:11 Ответить
Ви так багато написали,),але я вам повторюю----про це, я і без вас, чудово знаю,та хіба я Вас про це питав??,,чи ви дійсно не бачите про що до вас питають?,,
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29.03.2023 18:35 Ответить
Я дійсно бачу, куди направляють стрілки. В непідготовці до відсічі вопрогу в першу чергу винен Зеленський, я не пишу про потвору, яка залізла на наші землі. А США, НАТО, Європа та інші допомагають як тільки можуть і не забувають про свої держави. Ви подумали, що в них є свої закони, свої президенти, канцлери, прем'єри, парламенти? Про Україну мав передусім думати Зеленський!!!
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29.03.2023 18:57 Ответить
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29.03.2023 12:35 Ответить
А де Ви тут побачили порохоботів? Чи згідно Вашій логіці всі, хто критикує Зелю, то автоматично порохобот і зрадник? З такою логікою далеко зайдете. В тому, що в нас немає сьогодні достатньо танків і ракет винен виключно Зеленський і це факт. У нього було три роки, проекти, спеціалісти і гроші, але він вибрав асфальт, а сьогодні робить вигляд, що він не до чого, що у всьому винні західні країни. Але щодо "порохоботів", то тут є дійсно якась логіка, бо якщо порівняти все те, що зробив для армії Зеленський з Тараном і Резніковим і те, що зробили Порошенко з Турчиновим і Полтораком, то тут і аналіз проводити не потрібно. З одного боку боку асфальт і яйця по 17 грн., правда ще яблука по 52 грн. А після війни у декого кукушка поїде, взнавши, скільки це кодло натворило, а з іншого боку - танки, проекти ракет і готові на 100 % ракет, відродження армії і її фінансування.
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29.03.2023 13:53 Ответить
Тобто, або це ніяк не пов'язано з контрнаступом ЗСУ, або контрнаступ буже набагато пізніше, ніж розтринділи в ЗМІ з подачі ОПЗЄ та МО.
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29.03.2023 11:36 Ответить
Весною, весною....але весна уже
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29.03.2023 11:50 Ответить
 
 