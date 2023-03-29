Китай положительно оценивает предложение Зеленского по переговорам между странами, но о конкретной дате речь не идет, - МИД
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского по поводу переговоров Украины и КНР.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По ее словам, Китай "положительно оценивает предложение президента Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится".
"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину", — сказала Мао Нин.
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все було зря і напарсно....
все було зря і напарсно і Україні *******.
жодному слову з України ніхто не повірить....
Якби ж воно вчилось так як треба, то і не заглядало б!
Википедия
готовился поступать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО , но поступил на обучение по специальности «правоведение» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворожский экономический институт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета?
На сайті президента бачимо вже інше - учился в КИЕВСКОМ национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.
???
палати будуть всi....
Цікаво, кому він наступному буде заглядать і куди!
А я про що сказав?
А в перекладі з дипломатичної на просту мову найвеличнішого просто послали. А казали ж йому, ну не заглядай в очко, не заглядай, а воно он як... І що найгірше, послали ж не його, він того і не зрозуміє, послали ж державу.
Кукурудза ще є...
Передзвоне, коли глазьонкі спухнуть від голоду і розлуки.
Нехай Китай демонструє дії.
Згадає про три мільярда та "Мотор-Січ".
Китаю невигідно закінчення війни між нами та рашкою.
На їх думку від цього всі слабнуть економічно і військово - ЄС, США і рашка.
Для багатьох вони найбільші покупці чи продавці.
Про модернізацію своїх збройних сил , багатомільярдні закупівлі зброї , збільшення виробництва нового озброєння , збільшення чисельності армії , і т.д. вже заявили - Польща , Німеччина , Франція , Британія , Балтійські країни , і низка інших країн . США виділяють на нове озброєння і розробку нових технологій , рекордні в своїй історії суми з бюджету + увесь світ побачив ефективність американської зброї на полі бою , тому на США чекає лавина військових контрактів . НАТО зараз згуртоване як ніколи .
Економічно Захід теж , навряд чи вдасться виснажити . Там грошей " кури не клюють " ( половина ВВП планети належить ЄС + США ) , а те що вони нам виділяють як допомогу , для них це - копійки . Зараз Захід звісно - отримав деякі проблеми , у зв'язку з введенням проти паРаші санкцій і розривом з нею економічних зв'язків , але вже через рік - другий вони адаптуються повністю ,, можна не сумніватись .