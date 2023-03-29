Китай положительно оценивает предложение Зеленского по переговорам между странами, но о конкретной дате речь не идет, - МИД

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского по поводу переговоров Украины и КНР.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, Китай "положительно оценивает предложение президента Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится".

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину", — сказала Мао Нин.

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