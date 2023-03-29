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Новости Война
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Китай положительно оценивает предложение Зеленского по переговорам между странами, но о конкретной дате речь не идет, - МИД

сі,цзіньпін,сіцзіньпін

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского по поводу переговоров Украины и КНР.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, Китай "положительно оценивает предложение президента Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится".

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину", — сказала Мао Нин.

Читайте: Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Зеленский Владимир (20290) Китай (2949) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+33
Одного не розумію, у нашого оманського ушльопка знов якийсь особливий приход- то він все мріяв зустрітись та ***** в глазки глянути, та своїм "великим красномовством" в чомусь переконати , зараз теж саме з Си? Про що може розмовляти наркоман-олігофрен з хитрим материм політиком? Тим більш без ризику крадінально нашкодити Украіні, як завжди? Хіба що зіграє йому на роялі серенаду(((((
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29.03.2023 12:04
+27
Бачуть, що можна розвести сонцесяйного.. Це ж він тільки знає, що він не лох...
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29.03.2023 11:59
+18
Зіграє на роялі
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29.03.2023 12:04
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Бачуть, що можна розвести сонцесяйного.. Це ж він тільки знає, що він не лох...
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29.03.2023 11:59 Ответить
А он 🤢🤡обманываться РАД ПРИКИДЫВАТЬСЯ ДУРАЧКАМ может быть , Оман отработать ?После слов «украинский конфликт» ПОСЫЛАТЬ ,за кацапским кораблем
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29.03.2023 13:38 Ответить
Зате Колом. сподобається. А от виборцям Байдена не сподобається. Нагадаю, що нам допомагає не Китай, а Америка, НАТО, ЄС. У яких найбільше протиріч з Китаєм /КНДР, Тайвань, ПАР, санкції.../. А в нас і так проблем занадто.
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29.03.2023 16:19 Ответить
Що напишуть те й прочитає, виразно, з продихом - артист.
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29.03.2023 19:57 Ответить
Погодяться...... після перемоги України, а поки будуть вести гру на свою користь доячи рашистську корову по повній!
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29.03.2023 12:00 Ответить
Які переговори? Вовка ж не вміє шпрехати по їхньому.
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29.03.2023 12:00 Ответить
Зіграє на роялі
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29.03.2023 12:04 Ответить
СЗП схилить коліно перед найвеличнішим...
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29.03.2023 12:02 Ответить
Гадаю, найуспішніші переговори з китайцями можна було б провести в Омані.
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29.03.2023 12:03 Ответить
Ага. Оман не табу
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29.03.2023 12:07 Ответить
Одного не розумію, у нашого оманського ушльопка знов якийсь особливий приход- то він все мріяв зустрітись та ***** в глазки глянути, та своїм "великим красномовством" в чомусь переконати , зараз теж саме з Си? Про що може розмовляти наркоман-олігофрен з хитрим материм політиком? Тим більш без ризику крадінально нашкодити Украіні, як завжди? Хіба що зіграє йому на роялі серенаду(((((
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29.03.2023 12:04 Ответить
Тобі текст поста у Кремлі написали, бо дуже рясно ти визначення Путіна-)(уйла використовуєш!
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29.03.2023 12:14 Ответить
Отож. Такі вони войовничі. А як на фронті показать свою войовничість, так то не до них. А може справді-кремлівський засланець.
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29.03.2023 12:57 Ответить
З окопа пишеш, зеленожопий? засланець тут тільки ти та твій дружбан по ботофєрмі кодломойскького подляка танчик номерний
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29.03.2023 14:27 Ответить
Ти дебіл зеленожопий, чи просто консерва подляка?))) Йди на хрін зі своїм з"патріотом" зелєй і тим більш з твоїм ******)))))
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29.03.2023 14:12 Ответить
При всій неоднозначності позиції Китаю, Україні зараз вкрай невигідно йти на конфронтацію із ними, а навпаки потрібно шукати якісь точки дотику, щоб не дай Боже, Китай не почав вважати Україну своїм ворогом і не став допомагати росії масштабно, у тому числі - озброєнням.
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29.03.2023 13:19 Ответить
Тому хай бубон сидить тихо на банковій і не лізе своїм продажним та тупим рилом в це питання, бо наробить багато шкоди для країни. дерьмак с кодломойським будуть робити все, що би нашкодити Украіні та виконати оманським договорняки
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29.03.2023 14:06 Ответить
погоджуюся. але китайці дуже хитрі і підступні. вони направили рашку на напад проти України,причому вони виграють і у випадку перемоги рашки і у випадку програшу рашки. перед нападом путін зустрічався з сі і перед оголошенням про яЗ в Білорусії з Сі зустрілися і путін і саша агродуче,рано-пізно Китай треба буде відкрито послать НХ але зараз ще рано...
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29.03.2023 16:10 Ответить
до Ф. Е. Кожен з них давно визначився. У Раші й Китая територіальні і гегемонійні плани, схожий державний устрій. Вони сітуаційно об"єднуються проти... Україні не до загравань з Китаєм: це шлях для продажних шкур /згадайте літак з масками від ковіду/різного рівня. Маємо твердо вести лінію співпраці з дружніми передовими країнами світу, які нам допомагають вигнати терористичну Росію з України! Слава ЗСУ
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29.03.2023 21:20 Ответить
Китай сюзерен Раші. І інтереси до України мабуть ті ж. Не буди лихо - поки тихо!
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29.03.2023 16:25 Ответить
Хитрые китайские жопы.
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29.03.2023 12:07 Ответить
Если после Ирана и Саудовской Аравии Си станет миротворцем еще и в Украине, Белый Дом хватит удар.
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29.03.2023 12:07 Ответить
***** сі і тряпкоголовие, але як зараз Україна пійде на перемовини?
все було зря і напарсно....
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29.03.2023 12:14 Ответить
Будь ласка про "миротворчі" ініціативи Китаю по Ірану та сауддітам росповіси нам, а то щось світ не в курсі! А після цього й оцінимо твій пост!
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29.03.2023 12:40 Ответить
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29.03.2023 12:50 Ответить
до В.Т., читайте в інеті, там все є і по Ірану, саудітам, Китаю., Тайваню. У Байдена почалась передвиборча компанія, і схоже, дехто /Колом?/ хоче підкласти йому і нам свинку - наші "бажання переговорів" з Китаєм. Америка, НАТО, ЄС нам допомагають, спасають нас! Їм подяка навіки! Китай їм не друг, він явно сюзерен Раші. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 16:52 Ответить
Білий Дім посвариться пальчиком на Зе і його схватить удар!
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29.03.2023 12:41 Ответить
А Білий дім у курсі, що він проти зузстрічі ЗЕлі і Сі?!
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29.03.2023 12:44 Ответить
До Л. Р... Та Коломойського удар не хапає, хоч він має судові процеси і засуджений у США. А в нас пекельна війна. Дай, Боже, Україні Перемогу над ворогами!
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29.03.2023 16:59 Ответить
Вирішили злитись за допомогою комуняк,напряму ***** не дали,задіяли друзів по ідеології,совок гебнявий рулить.
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29.03.2023 12:08 Ответить
і пішла зелена ***** по новой - аґрохімічного підараса на стол!
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29.03.2023 12:10 Ответить
похожу ждём визита Винни-пуха
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29.03.2023 12:11 Ответить
***** сі і тряпкоголовие, але як зараз Україна пійде на перемовини?
все було зря і напарсно і Україні *******.
жодному слову з України ніхто не повірить....
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29.03.2023 12:17 Ответить
.. переговоры после полного разгрома болот мацковии...
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29.03.2023 12:18 Ответить
тільки так.
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29.03.2023 12:27 Ответить
Навязчивая мания заглянуть в глаза *****,сменилась другой манией-заглянуть в узкие глаза другого ..уйла. Не знаю,что это-наивность,дебилкуватость,или просто "патаму что патаму"
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29.03.2023 12:29 Ответить
Патаму что юрист!
Якби ж воно вчилось так як треба, то і не заглядало б!
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29.03.2023 12:38 Ответить
А ви взвгалі впевнені, що воно вчилося, чи папа йому диплом намалював

Википедия

готовился поступать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО , но поступил на обучение по специальности «правоведение» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворожский экономический институт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета?


На сайті президента бачимо вже інше - учился в КИЕВСКОМ национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.

???
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29.03.2023 18:48 Ответить
***** вже просто опущений, не в тренді. А от Сі+++ - пахан, якому можна й заглянути.
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29.03.2023 13:17 Ответить
саме тут і присунеться зелена - "гвардія наступу"
палати будуть всi....
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29.03.2023 12:32 Ответить
Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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29.03.2023 12:33 Ответить
Хах, так в Зе хронічна хвороба заглядать, як не пуцькіну, то сі!
Цікаво, кому він наступному буде заглядать і куди!
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29.03.2023 12:36 Ответить
Як сказав Сі Ціньпінь, така зустріч не на часі!
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29.03.2023 12:42 Ответить
«найвеличнішого послали»
А я про що сказав?
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29.03.2023 13:04 Ответить
Перепрошую, то постом нижче мала бути відповідь
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29.03.2023 13:05 Ответить
Китай "позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться". Джерело:
А в перекладі з дипломатичної на просту мову найвеличнішого просто послали. А казали ж йому, ну не заглядай в очко, не заглядай, а воно он як... І що найгірше, послали ж не його, він того і не зрозуміє, послали ж державу.
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29.03.2023 13:06 Ответить
Дзінь-дзілінь навіть про дату не хоче говорити.
Кукурудза ще є...
Передзвоне, коли глазьонкі спухнуть від голоду і розлуки.
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29.03.2023 17:44 Ответить
Послали Найвеличнішого подалі. По-китайськи.
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29.03.2023 12:48 Ответить
І не полінувався ж сьогодні зареєструватися, щоб таку глибоку думку висловити..
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29.03.2023 16:51 Ответить
"Ось вам.. чпо " - начебто і не відмовили , а начебто і послали...)))
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29.03.2023 12:50 Ответить
Це тільки у нас так переоцінюють Китай? При одному згадування деякі закатують в екстазі очі.
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29.03.2023 13:18 Ответить
Пішли китайці на хрін разом з кацапами!
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29.03.2023 14:09 Ответить
Китайцы тихушники. Они будут помогать путлеру втихаря.
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29.03.2023 14:31 Ответить
І Зеля втіхоря.
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29.03.2023 20:31 Ответить
Китаю нужен такой проигрыш россии при котором у власти останется ***** и желательно под санкциями больше Си ничего не беспокоит. Что он может предложить Зеленскому? Ничего как и Зеленски не может предложить Си сохранение пукина у власти
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29.03.2023 14:32 Ответить
Який "український конлікт"!?! Це не відповідь, а відверте знущання!
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29.03.2023 15:02 Ответить
може,те що Зельц лізе з перемовинами до сі й правильно, китаю нема чого сказати на цих переговорах,хіба розписатися в підтримці рашки,а україна чиста-ми постійно пропонували переговори а Сі ухилився,ми не винні,винен Китай
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29.03.2023 16:20 Ответить
до Ю. М. Зараз вибори у Байдена, опозиція спитає: кому ти допомагав, чому ж Київ веде перемовини з Китаєм?!
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29.03.2023 17:13 Ответить
Слова це не дії.

Нехай Китай демонструє дії.
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29.03.2023 17:11 Ответить
Нехай би цьому чму хтось на бумажці написав, що в Україні не конфлікт, а повномасштабна війна. І китайцям би про це нагадав.
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29.03.2023 18:08 Ответить
Зеля теж схильний говорити про це як про конфлікт. Йому так зручнише !
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29.03.2023 20:29 Ответить
Цзінь не приїде, а якщо і приїде - то тільки для своєї вигоди.
Згадає про три мільярда та "Мотор-Січ".
Китаю невигідно закінчення війни між нами та рашкою.
На їх думку від цього всі слабнуть економічно і військово - ЄС, США і рашка.
Для багатьох вони найбільші покупці чи продавці.
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29.03.2023 19:35 Ответить
Здається , китайози тут глибоко помиляються , бо якщо хто справді й слабне , то це підоРашка . Захід , і тим більш США , навпаки - нарощують військові м'язи ..
Про модернізацію своїх збройних сил , багатомільярдні закупівлі зброї , збільшення виробництва нового озброєння , збільшення чисельності армії , і т.д. вже заявили - Польща , Німеччина , Франція , Британія , Балтійські країни , і низка інших країн . США виділяють на нове озброєння і розробку нових технологій , рекордні в своїй історії суми з бюджету + увесь світ побачив ефективність американської зброї на полі бою , тому на США чекає лавина військових контрактів . НАТО зараз згуртоване як ніколи .
Економічно Захід теж , навряд чи вдасться виснажити . Там грошей " кури не клюють " ( половина ВВП планети належить ЄС + США ) , а те що вони нам виділяють як допомогу , для них це - копійки . Зараз Захід звісно - отримав деякі проблеми , у зв'язку з введенням проти паРаші санкцій і розривом з нею економічних зв'язків , але вже через рік - другий вони адаптуються повністю ,, можна не сумніватись .
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29.03.2023 21:40 Ответить
Та шо ви говорите ! Недавно кетайський МІД повідомляв, що у Гнусавого погодились із дюжиною пунктів, але бояться прямо сказати ( зрозуміло чому). Друг Гнусавого Ердоган також вітав ініціації Кетаю. Тому і Гнусавий запускає дурочку в стилі Аркаши Райкіна, коміки ж обоє.
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29.03.2023 21:01 Ответить
Про власну безпеку зє боїться, на китай розраховує. Ублюдок
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29.03.2023 23:47 Ответить
т.е. китай мяхко послал величайшего... а то такое впечатление, что янелохмнесорокдва уже готов к тому, что будут издавать его цитатники... на марафоне он своими рэчами задолбал...
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30.03.2023 07:53 Ответить
 
 