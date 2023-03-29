Зеленский: Путин за год потерял все. Китай больше не хочет его поддерживать

Российский диктатор Владимир Путин "потерял все" за год полномасштабного вторжения в Украину. Китай больше не желает его поддерживать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Путин является информационно изолированным человеком, который "потерял все" за прошлый год.

"У него нет союзников. Было ясно, что даже Китай – экономический центр, долгое время благосклонный к Москве – больше не желает поддерживать Россию", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что недавно находившийся в Москве глава КНР Си Цзиньпин уехал, не заявив публично о какой-либо открытой поддержке войны РФ против Украины.

Глава государства предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи визита Си.

Также Зеленский не верит, что Кремль применит оружие массового поражения.

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