Зеленский: Путин за год потерял все. Китай больше не хочет его поддерживать
Российский диктатор Владимир Путин "потерял все" за год полномасштабного вторжения в Украину. Китай больше не желает его поддерживать.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, Путин является информационно изолированным человеком, который "потерял все" за прошлый год.
"У него нет союзников. Было ясно, что даже Китай – экономический центр, долгое время благосклонный к Москве – больше не желает поддерживать Россию", – сказал Зеленский.
Он отметил, что недавно находившийся в Москве глава КНР Си Цзиньпин уехал, не заявив публично о какой-либо открытой поддержке войны РФ против Украины.
Глава государства предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи визита Си.
Также Зеленский не верит, что Кремль применит оружие массового поражения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этот мэм принадлежит Юрию Шевчуку(ДДТ), его за него оштрафовали на 50 000р.
.
І ХТО відкрив таку "істину" п. Зеленському?
Можливо, той посол/"засол в Болгарії ?
Не забудьте сказать "спасибо" этой личности за войну.
Не глядить зебломарахвон, для здоров'я не корисно. Особливо для мозку, бо бачу пішли перши зміни
Звідки він всю цю муйню бере? Якісь голоси чує, чи офісні радники йому все це пишуть?
Ні рашка, ні чайна - вже не стануть "намбе ван" у світі, бо показали своє загарбницьке нутро, і ніхтов світі вже не буде їм сприяти в розвитку - можна легко опинитись з кєтайським чи московійським ярмом на шиї.
Сцибздипізд порушив 12-ту Божу заповідь: "Знай з ким..." - і тепер місце "імператора маде ін чайна" на звалищі історії.
За задумом хитрих кєтайців, ***** повинен був, як гарячий ніж крізь масло, пройти за кілька днів через Україну, і розв'язати війну з Європою, в яку б втягнулися і Щтати - бажано щоб це була ядерна війна. Коли рашка і Штати взаємно б знесилились у ядерній війні, кєтай би вийшов на світову арену як найсильніша країна, що зберегла свій військовий потенціал. - Не вийшло - мужність українського народу поламала плани жовтопикої мавпи і ботоксного *****.