РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13003 посетителя онлайн
Новости
10 567 54

Зеленский: Путин за год потерял все. Китай больше не хочет его поддерживать

путін,сі,цзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин "потерял все" за год полномасштабного вторжения в Украину. Китай больше не желает его поддерживать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Путин является информационно изолированным человеком, который "потерял все" за прошлый год.

"У него нет союзников. Было ясно, что даже Китай – экономический центр, долгое время благосклонный к Москве – больше не желает поддерживать Россию", – сказал Зеленский.

Также читайте: Китай по-своему будет способствовать политическому разрешению "украинского кризиса", - МИД

Он отметил, что недавно находившийся в Москве глава КНР Си Цзиньпин уехал, не заявив публично о какой-либо открытой поддержке войны РФ против Украины.

Глава государства предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи визита Си.

Также Зеленский не верит, что Кремль применит оружие массового поражения.

Также читайте: Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Зеленский Владимир (20290) Китай (2949) путин владимир (31231) россия (95441) Си Цзиньпин (281)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Найрозумніший все знає
показать весь комментарий
29.03.2023 12:08
+20
І все воно знає. Аж противно.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:08
+18
Шут-малорос й далі кацапів вважає брацкім народам. І я впевнений, що скоро зебілам будуть впарювати по всім телеаналам - винен путін і шойга, а руццкій народ ніпрічьом
показать весь комментарий
29.03.2023 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найрозумніший все знає
показать весь комментарий
29.03.2023 12:08 Ответить
Іноді краще жувати, але нема кому запхнути Зе в рота шаурму, щоб зайнявся тим, що в нього найкраще виходить.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:38 Ответить
І все воно знає. Аж противно.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:08 Ответить
найвеличніший рояліст всесвіту, вирішив що він найрозумніший, і зможе комуняк вузькооких на себе переключити, замість пуйла? мабуть забув що за ****** безмежні 40+% відсотків всіх ресурсів планети й ринок в 140млн пик., а за тобою віва тільки андрюша єлдак і все
показать весь комментарий
29.03.2023 12:09 Ответить
За ним увесь 95 квартальний батальйон.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:12 Ответить
Суд в г.Пермь(РФ) вынес политику Окуневу штраф в размере 150 000 р.за пост в интернете-" Родина-это не жопа президента"
Этот мэм принадлежит Юрию Шевчуку(ДДТ), его за него оштрафовали на 50 000р.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:49 Ответить
Тобто цу всьому винен персонально путін? Не російська держава, країна, народ, а лише путін? Просовує новий російськи наратив?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:10 Ответить
Шут-малорос й далі кацапів вважає брацкім народам. І я впевнений, що скоро зебілам будуть впарювати по всім телеаналам - винен путін і шойга, а руццкій народ ніпрічьом
показать весь комментарий
29.03.2023 12:14 Ответить
твої батьки винні в тому, що СРСР вторгся у Афганістан?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:15 Ответить
А в СССР була демократична система виборів?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:17 Ответить
а на росії вона є?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:18 Ответить
Є. Система є. Інше діло, як нею користується влада. І як народ реагує на те, як нею користується влада. В Україні владу опритомнювали вже двічі, якщо пам'ятаєте.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:21 Ответить
******* росія - це той самий совок, з тією самою гебешною системою придушення вільного волевиявлення!
показать весь комментарий
29.03.2023 12:25 Ответить
Ти вважаєш 1921 - 1991 роками російської окупації України?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:37 Ответить
Окупація України і вбивства українців триває 350 років.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:59 Ответить
в окупації знаходиться не тільки Україна але й багато народів, які зараз знаходяться на території росії. почитай про стокгольмський синдром
показать весь комментарий
29.03.2023 13:22 Ответить
Ну и дичь...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:13 Ответить
Я к це він насмілився сказати путін, а не та сторона?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:13 Ответить
Нову партію з ранку перевіряв, тому й бодрячком й борзячком))
показать весь комментарий
29.03.2023 12:25 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2023 13:24 Ответить
Владімір Алєксандровіч , заткнісь .! Пожалуйста - заткнісь . !
 .
показать весь комментарий
29.03.2023 12:14 Ответить
Китай об этом знает?...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:15 Ответить
Аналітєг. До Китаю треба придивитися нашій зе-шоблі. Китай не вимагатиме боротися з корупцією в обмін на позики. Потім забере активами.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:15 Ответить
***** втратив все, а

показать весь комментарий
29.03.2023 12:16 Ответить
Ага і всі корупціонери втікли за кордон
показать весь комментарий
29.03.2023 12:18 Ответить
"Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно був у Москві, поїхав, не заявивши публічно про якусь відкриту підтримку війни РФ проти України. " Такие вещи никто и не будет говорит публично, дурачок. Это только ты можешь публично нести всякий бред, говорить что вздумается.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:19 Ответить
Боже,яке воно кончане..
показать весь комментарий
29.03.2023 12:19 Ответить
"Вы позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости" (с)
показать весь комментарий
29.03.2023 12:22 Ответить
Это Ваве так хочется...Он что надумает себе,то и мелет..
показать весь комментарий
29.03.2023 12:26 Ответить
"Он что надумает себе,то и мелет.." Чтобы надумать, надо думать. А чтобы думать, нужно иметь чем.
показать весь комментарий
29.03.2023 14:13 Ответить
Путін за рік втратив все. Китай більше не хоче його підтримувати ?

І ХТО відкрив таку "істину" п. Зеленському?

Можливо, той посол/"засол в Болгарії ?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:30 Ответить
В палате № 5 есть свободные места.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:30 Ответить
а ти довбойоб
показать весь комментарий
29.03.2023 12:37 Ответить
По відношенню до зе слово - личность - треба писати в лапках.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:47 Ответить
Вдохни стальной аромат!

показать весь комментарий
29.03.2023 12:47 Ответить
Спасибо. Посмешил.
Не забудьте сказать "спасибо" этой личности за войну.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:50 Ответить
Это не характер, это тупость.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:06 Ответить
Аналітік, а як вашою мовою буде поганяло етай лічнасті "Боневтік"?
показать весь комментарий
29.03.2023 14:19 Ответить
Яйця у Резнікова...
Не глядить зебломарахвон, для здоров'я не корисно. Особливо для мозку, бо бачу пішли перши зміни
показать весь комментарий
29.03.2023 17:29 Ответить
А найбільшою його втратою є те, що йому не заглянув в очі (чи в дупу?) найвеличніший діяч всіх часів і народів, що з'явився вперше в історії людства, Володимир Недолугий!
показать весь комментарий
29.03.2023 12:35 Ответить
Нажаль, для багатьох українців Zеленський залишається взірцем високоморального громадянина, хоча насправді він є цинічним корумпованим прокацапським виродком, який разом зі своїми численими друзями-українофобами нещадно грабує Україну.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:57 Ответить
Бла, бла, бла ...
Звідки він всю цю муйню бере? Якісь голоси чує, чи офісні радники йому все це пишуть?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:03 Ответить
Когда Зеленский говорит от себя, а не по-написанному спичрайтером, он несет какую-то дичь. Визит Си как раз демонстрирует поддержку Китая, дурень ты этакий.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:04 Ответить
путя промахнувся -- китаиського заліза не буде ?.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:09 Ответить
напевно це 100% інфа від ескортниці, яку нагородив орденом Буданов чи може Маша Гогілашвілі ?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:19 Ответить
Втратив все не тільки *****, а і кєтайський сцибздипізд.
Ні рашка, ні чайна - вже не стануть "намбе ван" у світі, бо показали своє загарбницьке нутро, і ніхтов світі вже не буде їм сприяти в розвитку - можна легко опинитись з кєтайським чи московійським ярмом на шиї.
Сцибздипізд порушив 12-ту Божу заповідь: "Знай з ким..." - і тепер місце "імператора маде ін чайна" на звалищі історії.
За задумом хитрих кєтайців, ***** повинен був, як гарячий ніж крізь масло, пройти за кілька днів через Україну, і розв'язати війну з Європою, в яку б втягнулися і Щтати - бажано щоб це була ядерна війна. Коли рашка і Штати взаємно б знесилились у ядерній війні, кєтай би вийшов на світову арену як найсильніша країна, що зберегла свій військовий потенціал. - Не вийшло - мужність українського народу поламала плани жовтопикої мавпи і ботоксного *****.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:22 Ответить
Не факт. Не удивлюсь если со временем выяснится что идёт игра плохой и хороший полицейский только на оборот.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:26 Ответить
Не два поліцейських, а два бандита: один - жовтопикий, інший - ботоксний...
показать весь комментарий
29.03.2023 13:33 Ответить
Зеля бажає здати країну за допомогою Китаю.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:37 Ответить
31 марта будет заседания совбеза ООН о ядерных угрозах расеи и о планах по размещению ядерного оружия в Беларусии. Вот и посмотрим что скажет Китай или как проголосует, и станет ясно Китаю Украина вообще до лампочки или ему вообще все что происходит у нас фиолетово!
показать весь комментарий
29.03.2023 13:38 Ответить
 
 