С 1 апреля на оккупированной территории Запорожской области россияне будут требовать "пропуска" на передвижение, - ЦНС

Оккупационная "администрация" требует от жителей временно оккупированных районов Запорожской области брать пропуска (разрешения) для перемещения захваченным регионом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне фактически запретили перемещение по захваченным районам Запорожской области, не говоря уже о выезде оттуда на свободные территории. В частности, с 1 апреля местные жители должны получать пропуск, чтобы выехать из населенного пункта. При его оформлении оккупанты фактически проводят перепись авто и фильтрацию автовладельцев", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что россияне хотят привлечь 105 тыс. стражей порядка для борьбы с "экстремизмом" на временно захваченных территориях.

"Полицаев планируют набрать из бывших ментов и коллаборантов. По факту "экстремисты" на ВОТ это украинцы, поэтому задача полицейских будет репрессировать местное население", - добавили в Центре национального сопротивления.

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