Российские захватчики готовятся к выборам на оккупированных территориях Запорожской области, - Федоров
Оккупанты начали готовиться к проведению выборов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Уже зарегистрировали ячейки российских партий, создали "избирательную комиссию".
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в оккупированном городе появились офисы и представители всех партий РФ. Кроме того, заместителем предателя Балицкого стал российский политтехнолог, организующий и контролирующий весь процесс.
"Но никаких выборов в цивилизованном и демократическом смысле в оккупации быть не может. Захватчики просто нарисуют результаты, как было с фейковым референдумом", - сообщил Федоров.
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