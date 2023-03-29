РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13217 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 200 7

Российские захватчики готовятся к выборам на оккупированных территориях Запорожской области, - Федоров

референдум

Оккупанты начали готовиться к проведению выборов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Уже зарегистрировали ячейки российских партий, создали "избирательную комиссию".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в оккупированном городе появились офисы и представители всех партий РФ. Кроме того, заместителем предателя Балицкого стал российский политтехнолог, организующий и контролирующий весь процесс.

"Но никаких выборов в цивилизованном и демократическом смысле в оккупации быть не может. Захватчики просто нарисуют результаты, как было с фейковым референдумом", - сообщил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах 2024 года Путин будет позиционировать себя как "хранителя традиционных ценностей", - "Медуза"

выборы (24726) оккупация (10131) Запорожская область (3066) Федоров Иван (466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибір в них один: в могилу.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:07 Ответить
Краще б вони готувались на московії.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:09 Ответить
Падлюки додають роботи партизанам.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:15 Ответить
Зевлада тільки здати змогла Південь за місяць, а звільняти - по оманському договірняку невідомо коли. Можна не одні вибори кацапам там провести.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:48 Ответить
у Херсоні вже були "вибори"...
показать весь комментарий
29.03.2023 14:14 Ответить
а в купянске за 3 дня до деокупации,даже некоторые "счастливчики" паспорт успели получили и готовились слушать старого попердоленого есаула)
показать весь комментарий
29.03.2023 14:48 Ответить
Судя по прошлому году это хорошая примета, к деоккупации.
показать весь комментарий
29.03.2023 15:11 Ответить
 
 