Часть церковников настроена на провокации, – "слуга народа" Потураев о выезде УПЦ (МП) из Лавры
Часть находящихся в Киево-Печерской лавре церковников УПЦ (МП) настроена конструктивно на диалог по выезду из Лавры, а часть - готова "устроить провокации".
Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Будем надеяться, что мы сможем это решить в режиме культурного, цивилизованного диалога. Есть часть, настроенная конструктивно среди тех, кто находится в Киево-Печерской лавре. Есть часть настроенных, я бы не сказал радикально, я бы сказал, что там есть часть, настроенная на провокации, чтобы в очередной раз подставить украинское государство, украинское общество. Чтобы наши враги, и их хозяева в Москве, могли использовать это в целях пропаганды, в частности, международной", - сказал Потураев.
Он также сообщил, что предложение перейти в ПЦУ уже давно рассматривается, хотя большая часть церковников УПЦ (МП) готова к переходу, но на определенных условиях.
"Я не хочу винить кого-то лично, но точно знаю, что на фоне того, что там есть несколько сотен во главе со священниками, которые готовы к диалогу с ПЦУ и ведут этот диалог о присоединении на определенных условиях. Это вопросы церковно-религиозные, и при этом это блокировалось на уровне высших иерархий УПЦ", – сообщил Потураев.
Высшие иерархии УПЦ (МП), по словам Потураева, "тянут время". Он отметил, что не понимает зачем, ведь пока это не выход из ситуации, в которой оказалось украинское общество.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Вночі дати пиз..лей тим московським п...дорам.
Хто буде святкувати Пасху разом з кацапами 16 квітня? В усьому християнському світі Пасху святкують 9 квітня...
То треба цій частині влаштувати такі «провокаціі», щоб запам'ятали на всю свою нєдолгую жизнь!
Чи ******* можна тільки патріотів на Майдані? Суки зелені!
одежды, которую может носить нарушитель, ряса не является индульгенцией от наказания.
Тобто руzкі попи обрали ганебне вигнання ссаними ганчірками! ✊
Нема питань!
Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.
Про це у https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359525892888109 Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.
"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія https://www.ukrinform.ua/tag-pravoslavna-cerkva-ukraini ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.