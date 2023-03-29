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Часть церковников настроена на провокации, – "слуга народа" Потураев о выезде УПЦ (МП) из Лавры

потураев

Часть находящихся в Киево-Печерской лавре церковников УПЦ (МП) настроена конструктивно на диалог по выезду из Лавры, а часть - готова "устроить провокации".

Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будем надеяться, что мы сможем это решить в режиме культурного, цивилизованного диалога. Есть часть, настроенная конструктивно среди тех, кто находится в Киево-Печерской лавре. Есть часть настроенных, я бы не сказал радикально, я бы сказал, что там есть часть, настроенная на провокации, чтобы в очередной раз подставить украинское государство, украинское общество. Чтобы наши враги, и их хозяева в Москве, могли использовать это в целях пропаганды, в частности, международной", - сказал Потураев.

Также читайте: УПЦ МП подали иск: уходить из Киево-Печерской Лавры не хотят

Он также сообщил, что предложение перейти в ПЦУ уже давно рассматривается, хотя большая часть церковников УПЦ (МП) готова к переходу, но на определенных условиях.

"Я не хочу винить кого-то лично, но точно знаю, что на фоне того, что там есть несколько сотен во главе со священниками, которые готовы к диалогу с ПЦУ и ведут этот диалог о присоединении на определенных условиях. Это вопросы церковно-религиозные, и при этом это блокировалось на уровне высших иерархий УПЦ", – сообщил Потураев.

Также читайте: Монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры после 29 марта, - УПЦ МП

Высшие иерархии УПЦ (МП), по словам Потураева, "тянут время". Он отметил, что не понимает зачем, ведь пока это не выход из ситуации, в которой оказалось украинское общество.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Лавра (421) УПЦ МП (1560) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+24
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29.03.2023 13:03
+9
Самий великий провокатор паша Мерседес. Де кримінальні справи, за нищення Лаври, побудову саун і святині?
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29.03.2023 13:06
+9
Кому втрирає стадо "зелених" слуг? Ми ж не забулися, як ви "пакували" бойових генералів і ніякого діалогу з ними не було, а тут сотня дідів не підкорилася "слугам"? Не вірю. Хто буде знищувати паству, яка за тебе голосувала? Чи хтось повірив, що вони проголосують за лідера, який допоміг отримати Томос? Хто буде знищувати московську мову в храмі, коли вона тобі ріднаші за українську?
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29.03.2023 13:29
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29.03.2023 13:03 Ответить
У нас створюється "Гвардія наступу". От одну бригаду відправити відновити законні права громади.
Вночі дати пиз..лей тим московським п...дорам.
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29.03.2023 13:06 Ответить
Вночі? З якого дива практикувати сталінські методи? Вдень. Щоб всі бачили! Гундяєвська секта рашистів має бути офіційно заборонена в Україні. Всі без винятку феесбешні попи мають бути інтерновані та депортовані в *********. Прокацаплене падло яке віддано служило інтересам ***** ні в якому разі не можна приймати в українську церкву. Це носії підорастії, педофілії, дегенеративного алкоголізму і рашизму. Вони стануть "пятою колоною" ***** в українській церкві і надалі будуть пакостити, дискредитувати і отруювати своїми, зокрема імперськими ,збоченнями духовне життя українців.

Хто буде святкувати Пасху разом з кацапами 16 квітня? В усьому християнському світі Пасху святкують 9 квітня...
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29.03.2023 13:26 Ответить
Самий великий провокатор паша Мерседес. Де кримінальні справи, за нищення Лаври, побудову саун і святині?
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29.03.2023 13:06 Ответить
Пашу-мерседеса,як "налаштованого на провокації" можна повісити на Софіївській Площі. За екскурсію з оглядом його тушки на стовбурі особисто я не пошкодую 10 гривень.
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29.03.2023 13:10 Ответить
А може в паши-сатаніста забрати за порушення парковки мерседес? Московський піп ходить пішки?
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29.03.2023 13:12 Ответить
Не хочуть до ПЦУ? Треба зробити їм "обрезаніє" по саму шию.
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29.03.2023 13:12 Ответить
«а частина - готова "влаштувати провокації"»
То треба цій частині влаштувати такі «провокаціі», щоб запам'ятали на всю свою нєдолгую жизнь!
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29.03.2023 13:16 Ответить
То наваліть їм ******** так, щоб і вякнуть боялися!
Чи ******* можна тільки патріотів на Майдані? Суки зелені!
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29.03.2023 13:25 Ответить
Удар прикладу по святильнику дуже добре мотивує - але як я гляжу чомусь коли мусорам дають накази діяти проти патріотів то вони аж на гівно випадають змагаючись хто кращий, а тут ходять сюсюкаються з ряженими
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29.03.2023 13:27 Ответить
Кому втрирає стадо "зелених" слуг? Ми ж не забулися, як ви "пакували" бойових генералів і ніякого діалогу з ними не було, а тут сотня дідів не підкорилася "слугам"? Не вірю. Хто буде знищувати паству, яка за тебе голосувала? Чи хтось повірив, що вони проголосують за лідера, який допоміг отримати Томос? Хто буде знищувати московську мову в храмі, коли вона тобі ріднаші за українську?
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29.03.2023 13:29 Ответить
Надо меньше сопли жевать.
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29.03.2023 13:33 Ответить
Закон должен быть для всех един, вне зависимости от статуса, занимаемой должности и

одежды, которую может носить нарушитель, ряса не является индульгенцией от наказания.
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29.03.2023 13:34 Ответить
Перестати бути совком і рабом, одразу робота для таких упцмп пропаде!
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29.03.2023 13:39 Ответить
повтор
Тобто руzкі попи обрали ганебне вигнання ссаними ганчірками! ✊

Нема питань!
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29.03.2023 13:44 Ответить
мля чего вы боитесь мокшанских попов!!! за шиворот их и нах из Киево-Печерской лавры!!!
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29.03.2023 13:47 Ответить
Вони до тих "мокшанських попiв" на сповiдь ходили...тому тепер бояться.
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29.03.2023 13:53 Ответить
Посипайте їх дустом, як колорадських жуків і вони самі потікають до мордору.
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29.03.2023 13:52 Ответить
Потураєв, що ж ти, скотиняка, твориш? там же анал не табу!
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29.03.2023 13:54 Ответить
Та ж сама толерантність як і в 2014 році на Донбасі, якби тоді діяли жорстко, то і не було б зараз війни. А так щось знов утне рашинська колаборантська церква, розігнати це збіговисько разом з тими приїзжими "вірянами".
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29.03.2023 13:56 Ответить
Кому, як не Потруаєву це знати. Прямо з перших вуст.
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29.03.2023 14:08 Ответить
это же надо допустить к размножению в стране оккупационных элементов
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29.03.2023 14:27 Ответить
потураєв-**** брехлива
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29.03.2023 14:34 Ответить
Було б добре , ще й Синагоги позакривати, там мракобісся на порядки більше ніж в МП.
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29.03.2023 14:48 Ответить
Кацапи з українськими церквами в Криму не панькаються:

Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.

Про це у https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359525892888109 Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.

"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія https://www.ukrinform.ua/tag-pravoslavna-cerkva-ukraini ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.
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29.03.2023 15:01 Ответить
Та що ви з цими попами, любого патріархату, цяцькаєтесь. Схопили і винесли разом з бебихами.
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29.03.2023 16:14 Ответить
 
 