Киево-Печерская лавра принадлежит государству и будет музеем, где будут проходить богослужения, - Данилов
Киево-Печерская лавра будет государственным музейным комплексом, в котором будут проходить богослужения.
Об этом сказал в интервью радио NV секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся. Но Лавра - это музей, принадлежащий государству. Все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не отдельные люди, почему решили осуждать наши законы", - сказал он. .
По его словам, "никто никого за ноги вытягивать не будет. Все будет отработано согласно действующему законодательству. Будет государственный институт под названием "Музейный комплекс "Киево-Печерская лавра"". Там будут богослужения, но по законам нашей страны, а не искусственным образованиям, которые вне закона нашей страны были в большом количестве созданы".
"Они (УПЦ МП. - Ред.) делали заявления, не имеющие отношения к Москве. Московский поп Гундяев начинает рассказывать, как нам здесь жить. Была большая ошибка, когда выдавалось большое количество земельных участков под строительство сооружений. Мы считали, что они имеют отношение к Богу, но выясняется, что они касались ФСБ", - сказал Данилов.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Русню з Лаври треба витягати гуманно - за бороди!
А деяких потрібно тягти прямо до лук'янівського сізо!
ВОНА ЗАЙмалася З 1991 року реставрацією Лаври , відбудувала заново Успенській собор. Вона також реставрувала Дім з химерами , в якому ви зустрічаете презідентів . ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТАВРУВАЛА УСЕ В УКРАЇНІ
МП арендував Лавру , но не платив за реставрацію і відбудову.
Запитайте працівників ціеі установи і іі КОЛИШНОГО ГРАМОТНОГО КЕРІВНИКА про усі питання по Лаврі
Я би радила Вам взяти за консультантів тих спеців з УКРЕСТАВРАЦІІ - вони основні захисники культурної спадщини будинків
також вони реставрували памьятки у Херсонесі і можуть теж щось військовим підказати
Я дала добру пораду про укреставрацію
вот якого френа він лізе із політикою ?йому чвари потрібни, тоді коли Україна намагается повернути Лавру ?
Але, в будь-якому випадку, раптово помінялася позиція московських попів. Ще вчора вони масово вивозили все майно з Лаври й робили акцент на провокаціях, коли їх мали б у прямому ефірі московських ефірів викидати з окупованих приміщень. Сьогодні раптово віджили, осміліли й випромінюють оптимізм. А втрата головної святині для них точно радості б не принесла. Зараз же посилаються на те, що їм не надали жодного документа, який би приписував покинути приміщення. Зокрема, що не отримували нічого від Мінкульту. Чи це правда, чи ні - річ окрема, вони ж хронічні брехуни, справа в тому, з якою впевненістю вони про це заговорили.
То що? Дна таки нема? Чи це московські попи втішають себе марними надіями? Влада надмірно вихвалялася своєю "принциповістю" й "досягненнями", чим розбудила надмірні очікування. Я, як правник, розумію, що процес виселення не такий простий і може забрати трохи часу, а оскільки до нього не проводили особливих підготовчих заходів, то все може розтягнутися на тижні. Але ж є такі дивні люди, які вірять цій владі й її пропагандистам. Їм сказали, що 29 з московськими попами фсьо, то значить усьо! І якщо раптом сьогодні тема не закриється, то це вже для таких людей мало б видаватися на зраду й обман. Хоча, їм же нову казочку придумають...