Киево-Печерская лавра принадлежит государству и будет музеем, где будут проходить богослужения, - Данилов

Киево-Печерская лавра будет государственным музейным комплексом, в котором будут проходить богослужения.

Об этом сказал в интервью радио NV секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся. Но Лавра - это музей, принадлежащий государству. Все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не отдельные люди, почему решили осуждать наши законы", - сказал он. .

По его словам, "никто никого за ноги вытягивать не будет. Все будет отработано согласно действующему законодательству. Будет государственный институт под названием "Музейный комплекс "Киево-Печерская лавра"". Там будут богослужения, но по законам нашей страны, а не искусственным образованиям, которые вне закона нашей страны были в большом количестве созданы".

"Они (УПЦ МП. - Ред.) делали заявления, не имеющие отношения к Москве. Московский поп Гундяев начинает рассказывать, как нам здесь жить. Была большая ошибка, когда выдавалось большое количество земельных участков под строительство сооружений. Мы считали, что они имеют отношение к Богу, но выясняется, что они касались ФСБ", - сказал Данилов.

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.