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Киево-Печерская лавра принадлежит государству и будет музеем, где будут проходить богослужения, - Данилов

лавра,упц

Киево-Печерская лавра будет государственным музейным комплексом, в котором будут проходить богослужения.

Об этом сказал в интервью радио NV секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся. Но Лавра - это музей, принадлежащий государству. Все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не отдельные люди, почему решили осуждать наши законы", - сказал он. .

По его словам, "никто никого за ноги вытягивать не будет. Все будет отработано согласно действующему законодательству. Будет государственный институт под названием "Музейный комплекс "Киево-Печерская лавра"". Там будут богослужения, но по законам нашей страны, а не искусственным образованиям, которые вне закона нашей страны были в большом количестве созданы".

"Они (УПЦ МП. - Ред.) делали заявления, не имеющие отношения к Москве. Московский поп Гундяев начинает рассказывать, как нам здесь жить. Была большая ошибка, когда выдавалось большое количество земельных участков под строительство сооружений. Мы считали, что они имеют отношение к Богу, но выясняется, что они касались ФСБ", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть церковников настроена на провокации, – "слуга народа" Потураев о выезде УПЦ (МП) из Лавры

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Данилов Алексей (1066) Лавра (421) УПЦ МП (1560)


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Топ комментарии
+18
Ряжені фсбешники повинні бути спалені на багатті 👍
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29.03.2023 13:17
+13
Як гарно сказано, але все криється у вирішенні, у діях, а не словах. Колись комуняки, також робили музеї на місці реальних святих Київської митрополії, а вже потім російська недоімперія і її проросійська шобла передала ці споруди фактично філії московської церкви, а тих, хто був зща Україні і будував ці храми виносили анафему і об'являли злочинцями. Представники тих "решал" сьогодні сидять у затишних кабінетах ОПи: єрмак, татаров, демченко, смірнов, подоляк... і хтось має надію, що вони вирішать на користь України?
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29.03.2023 13:23
+11
Треба кожного того "чинця" добряче обшукати, та якщо знайдется хоча б хрестик привласнений саджати на довічне за розкрадання національної святині а усіх тих "вірян" що там ошиваються занести до списків та перевіряти їх діяльність на кожному кроку
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29.03.2023 13:20
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Ряжені фсбешники повинні бути спалені на багатті 👍
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29.03.2023 13:17 Ответить
Треба кожного того "чинця" добряче обшукати, та якщо знайдется хоча б хрестик привласнений саджати на довічне за розкрадання національної святині а усіх тих "вірян" що там ошиваються занести до списків та перевіряти їх діяльність на кожному кроку
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29.03.2023 13:20 Ответить
Як гарно сказано, але все криється у вирішенні, у діях, а не словах. Колись комуняки, також робили музеї на місці реальних святих Київської митрополії, а вже потім російська недоімперія і її проросійська шобла передала ці споруди фактично філії московської церкви, а тих, хто був зща Україні і будував ці храми виносили анафему і об'являли злочинцями. Представники тих "решал" сьогодні сидять у затишних кабінетах ОПи: єрмак, татаров, демченко, смірнов, подоляк... і хтось має надію, що вони вирішать на користь України?
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29.03.2023 13:23 Ответить
Попи призовного віку? Тоді туди направити одеське тцк, жодного попа в день з вогнем не знайдете і не прийдеться їх звідти виволікати.
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29.03.2023 13:24 Ответить
..нехай окопи копають та розміновують міни кувалдою, як у них заведено
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29.03.2023 13:33 Ответить
В Івано-Франківську https://firtka.if.ua/blog/view/ranishe-nalezhala-do-moskovskogo-patriarkhatu-tserkva-na-dovzhenka-pereishla-pid-upravlinnia-ptsu-foto-video також .
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29.03.2023 13:32 Ответить
Капітан очевидність підказує, що кожен день перебування фсбшних попів у музеї дорівнює можливості красти музейні цінності
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29.03.2023 13:36 Ответить
Промови правильні та вірні, шкода що вимовлють брехливи, продажні, зрадницькі особи до якіх довіра така сама як до попів мп
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29.03.2023 13:36 Ответить
СЛАВА ДАНІЛОВУ! СЛАВА ЙОМУ ТА ЙОГО СИНАМ - МУЖНІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
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29.03.2023 13:38 Ответить
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29.03.2023 13:45 Ответить
призвіще данілов можна замінити на сам знаєш яке )))) ото буде конфуз ))))
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29.03.2023 14:18 Ответить
Класний стьоб!
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29.03.2023 15:02 Ответить
Странно, все мтингующие дающие интервью говорят по украински. Ведь тут всем известно, что основные бунтари и потенциальные коллаборационисты это те кто по руски продолжает говорить.
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29.03.2023 13:51 Ответить
ти русскій?
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29.03.2023 13:54 Ответить
они рассуждают и живут на русском
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29.03.2023 14:10 Ответить
А при чому тут мова? Віра, це набагато складніше ніж мова. Люди десятиліттями ходять в МП , і переконати їх за рік дуже важко.
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29.03.2023 14:52 Ответить
Одного разу у спорі з своїм батьком-священником Андрієм малий Степан сказав---Спочатку нація а потім Бог. І він виявляється мав рацію
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29.03.2023 15:58 Ответить
Він точно таке сказав??? )))
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29.03.2023 18:25 Ответить
Для віруючих УПЦ і ПЦУ до рівня первосвященника відмінностей нема. Різниця проявляється при перерахунку вищих ієрархів церкви. архіреїв, митрополитів та патріархів під час Богослужінь. Не розумію чого уніати так уперто називають себе греко-католиками і ніби то відрізняються від православних. Бо всі православні і є тими самими ГРЕКО-КАТОЛИКАМИ. І уніатам слід правильніше називати себе уніатами. Бо це ті ж самі православні з УПЦ чи ПЦУ котрі пішли на союз-унію із Римським католицизмом із за певних історичних обставин. Тепер цих обставин нема. І всі уніати виступають тепер як пята колонна від релігійного центру за межами України Ватікану так само як і УПЦ МП від патріарха Кирила в маскві. А ну чи я не правду сказав УНІАТИ. УНІАТИ вас що і далі в незалежній Україні схиляють до примусової покори латинським попам? Заставляють молитися на латині? Ні ? То чого ви так уперто лижете одне місце Папі Римському
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29.03.2023 16:32 Ответить
Пане , вся рязниця і полягає в тому що ПЦУ і УГКЦ моляться Богу зі своєю паствою на українській мові, допомагають зцілити душі, а УПЦ -філія РПЦ є не церкою, а відділ ФСБ, переодягнених у ряси для служби пуйлу і ворогу, обдупуючи лоюдей. Ця секта забрюднює душі і вчить паству неповажати державу, в якій живуть і привчають служити виключно ворогу.
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29.03.2023 17:44 Ответить
по всей Украине МП в разы больше по количеству, чем УПЦ. Все прихожане это кацапский "мир". Что бы победить в войне нужно избавиться от внутреннего врага.
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29.03.2023 14:09 Ответить
Пане Віктор, УПЦ це і є російська церква, а точніше філвія сатаністів ФСБ. Чи Ви як і інші вважають УПЦ українською? о довго нам ще прийдеться розбиратися, хто свій, а хто чужий.
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29.03.2023 17:39 Ответить
В мене в місті церков 10+ і тільки одна ПЦУ
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29.03.2023 14:14 Ответить
в Харькове нет ни одной
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29.03.2023 14:39 Ответить
Спочатку треба туди запросити з Ватикану екзорцистів найдосведшеніших, вони там нехай місяць другий походят, а вже потім можна і людей туди пускати.
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29.03.2023 14:22 Ответить
А що Ватікан є вищим за Київ?. Ватікан для нас це те саме що й Масква. Релігійний центр за межами України як і Масква
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29.03.2023 16:35 Ответить
Як хтось влучно зауважив : " Проведені у К-Печерській лаврі обшуки наявності Бога не виявили."
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29.03.2023 14:26 Ответить
"ніхто нікого за ноги витягати не буде"
Русню з Лаври треба витягати гуманно - за бороди!
А деяких потрібно тягти прямо до лук'янівського сізо!
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29.03.2023 14:27 Ответить
На обмен их
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29.03.2023 14:34 Ответить
Було б добре , ще й Синагоги позакривати, там мракобісся на порядки більше ніж в МП.
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29.03.2023 14:50 Ответить
Пане Данилов. Была Укрпроектреставрація ( у Гостинному дворі Подолу)
ВОНА ЗАЙмалася З 1991 року реставрацією Лаври , відбудувала заново Успенській собор. Вона також реставрувала Дім з химерами , в якому ви зустрічаете презідентів . ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТАВРУВАЛА УСЕ В УКРАЇНІ

МП арендував Лавру , но не платив за реставрацію і відбудову.

Запитайте працівників ціеі установи і іі КОЛИШНОГО ГРАМОТНОГО КЕРІВНИКА про усі питання по Лаврі
Я би радила Вам взяти за консультантів тих спеців з УКРЕСТАВРАЦІІ - вони основні захисники культурної спадщини будинків
також вони реставрували памьятки у Херсонесі і можуть теж щось військовим підказати
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29.03.2023 14:53 Ответить
Среди этих спецов нет ни одного нового лица.
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29.03.2023 16:14 Ответить
Звичайно ці вже люди пенсійного віку і їм ВАЖКО ДОГОНЯТИ МОЛОДЬ , но історії як раша не сплачувала за будівництво Лаври , яку МП експлуатували 30 років, вони можуть розказати НОВИМ ЛИЦАМ і українцям . БО ПОПЕРЕДНИКИ ХОВАЛИ ЦЮ ПРАВДУ ВІД УКРАЇНЦІВ
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29.03.2023 16:31 Ответить
И сексопатологов среди них нет, больше чем уверен.
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29.03.2023 17:07 Ответить
То цей данілав у нас " пан" і " новоє ліцо"???
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29.03.2023 18:30 Ответить
🤣🤣🤣
Я дала добру пораду про укреставрацію
вот якого френа він лізе із політикою ?йому чвари потрібни, тоді коли Україна намагается повернути Лавру ?
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30.03.2023 15:31 Ответить
Так , я не пойняв! Зєля вже побєділ рпц чи буде так як з мертвечуком???
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29.03.2023 18:28 Ответить
https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZUA19aUB6pYYLtGcok6p85F3VoP4dbI63fNesEayxKtqxE9vT2xDfFNiOEScttGaHB_N158j9dr-15vfdCKPTk2afVWRHWzfMuNa4oCxw-************************************************************************************-8Bo&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Я ще годину тому не вірив, що влада таки продовжить гратися в піддавки з московською церквою. Занадто вже вона токсична. Але схоже на те, що дна таки нема. Я не бачив поки всього масиву матеріалів та аргументів, але ж ці документи всі відразу дуже активно поширюються. І ми поки бачили лише офіційно оформлене рішення дирекції історико-архітектурного заповідника. Ні офіційного та належно оформленого рішення Мінкульту, ні урядової постанови, як і рішення суду про примусове виселення я не зустрічав. Може щось пропустив?

Але, в будь-якому випадку, раптово помінялася позиція московських попів. Ще вчора вони масово вивозили все майно з Лаври й робили акцент на провокаціях, коли їх мали б у прямому ефірі московських ефірів викидати з окупованих приміщень. Сьогодні раптово віджили, осміліли й випромінюють оптимізм. А втрата головної святині для них точно радості б не принесла. Зараз же посилаються на те, що їм не надали жодного документа, який би приписував покинути приміщення. Зокрема, що не отримували нічого від Мінкульту. Чи це правда, чи ні - річ окрема, вони ж хронічні брехуни, справа в тому, з якою впевненістю вони про це заговорили.

То що? Дна таки нема? Чи це московські попи втішають себе марними надіями? Влада надмірно вихвалялася своєю "принциповістю" й "досягненнями", чим розбудила надмірні очікування. Я, як правник, розумію, що процес виселення не такий простий і може забрати трохи часу, а оскільки до нього не проводили особливих підготовчих заходів, то все може розтягнутися на тижні. Але ж є такі дивні люди, які вірять цій владі й її пропагандистам. Їм сказали, що 29 з московськими попами фсьо, то значить усьо! І якщо раптом сьогодні тема не закриється, то це вже для таких людей мало б видаватися на зраду й обман. Хоча, їм же нову казочку придумають...
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29.03.2023 20:10 Ответить
https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZUjHiJtLHNpUfgqYSePsCLL7DfpHdZThmeEtDi4ZCoTo6mTMLb-epKZxNYvWfMbJxs_2R0K3hoF6zkHtcj9U0SVVwRarO6glc3MqhSwRng6-axNbfsmepmQFgLLPZaO8LeqRdTIJ_-y9m9rhUqJo9OGibenrUNwse-O2RN-_8VhyT2kKocOdScw7Dlay74UW5k&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Прямісінько напроти входу в досі окуповану московитами частину Лаври знаходиться приміщення, де працюють Європейська Солідарність, Справа Громад та інші дружні організації й розташований найбільший доброчинно-волонтерський центр в Україні. І на виду у всіх рашистських прихвостнів зараз красується цей дороговказ їм на доріжку "к істокам".

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29.03.2023 20:11 Ответить
Радует что и попы воевать не пойдут. Страна ... феерическая.
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29.03.2023 21:34 Ответить
як там моНахи сквернославянськоно-розкольної церкви? всі отримали лапоть, рєпу, дерев'яний "патрон", щоб не можна було збити карму?
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29.03.2023 21:58 Ответить
 
 