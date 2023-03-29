Польша заказала 22 РЛС за более чем 1 млрд злотых. Цель – защититься от России

Польша заключила контракт стоимостью более 1 млрд. злотых на производство 22 мобильных радиолокационных станций BYSTRA, чтобы "защитить себя от России".

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он заявил, что новые станции будут созданы для управления зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами PILICA+, в том числе для прикрытия польских систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, Польша укрепляет свою армию для того, чтобы на страну "не отважился напасть кремлевский правитель", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

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Министр обороны также отметил, что первые РЛС будут на вооружении у польской армии в 2023 году.

"Радиолокационная станция BYSTRA с радиусом действия 80 километров предназначена для выявления и обозначения целей в зенитных комплексах малой дальности, которые используются для прикрытия тактических боевых группировок от средств воздушного нападения", - написало силовое ведомство Польши в Twitter.

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