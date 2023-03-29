Польша заказала 22 РЛС за более чем 1 млрд злотых. Цель – защититься от России
Польша заключила контракт стоимостью более 1 млрд. злотых на производство 22 мобильных радиолокационных станций BYSTRA, чтобы "защитить себя от России".
Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Он заявил, что новые станции будут созданы для управления зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами PILICA+, в том числе для прикрытия польских систем противовоздушной обороны Patriot.
По его словам, Польша укрепляет свою армию для того, чтобы на страну "не отважился напасть кремлевский правитель", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
Министр обороны также отметил, что первые РЛС будут на вооружении у польской армии в 2023 году.
"Радиолокационная станция BYSTRA с радиусом действия 80 километров предназначена для выявления и обозначения целей в зенитных комплексах малой дальности, которые используются для прикрытия тактических боевых группировок от средств воздушного нападения", - написало силовое ведомство Польши в Twitter.
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https://twitter.com/i/status/1640969184635940864
Обвиняемый в военных преступлениях Владимир Путин заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко давно просил разместить ядерное оружие на территории республики
На днях обвиняемый в военных преступлениях Владимир Путин сделал очередное громкое заявление. По его словам РФ к 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
А с 3 апреля инструкторы ВКС РФ начнут обучать белорусских пилотов обращаться с таким типом вооружения. Путин заверил, что 10 самолетов ВВС Беларуси специально переоборудовали для применения тактических ядерных боеприпасов.
Заявления Путина - откровенная ложь. Возможно, он в нее верит, возможно нет, но сути дела это не меняет.
По словам источников в ГШ ВС РФ, никакого строительства хранилища нет. Его не то что не начинали, но даже и не планировали начинать.
«У нас с 2020 года считают Белоруссию частью России. Там полно наших военных, росгвардии, фсбшников. Туда нагоняли технику, там с декабря 2021 года базируется наша авиация, которая занималась разведкой и нанесением ударов по Украине. Но те, кто еще дружит с головой, ясно понимают, что Лукашенко и белорусы не в восторге от того, что мы оккупировали их страну.
Лука хитрый старый лис, он может развернуть ситуацию в любой момент так, что вся наша техника просто останется в белорусских лесах. Договорится с поляками, дождется, когда наших войск в Белоруссии будет мало, а дальше вопрос исполнения операции и ее сроков. Воевать с нами белорусская армия не будет, но если их от нас освободит Польша, то и мы не сможем воевать еще и на этом фронте.
Сил на Украину едва хватает. Поэтому все разговоры о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии изначально были только разговорами. Там есть советская инфраструктура под хранение таких боеприпасов, но везти их туда никто не планирует, мы рискуем тогда лишиться существенной части арсенала. Насколько мне известно, сейчас никакое хранилище не строится и строится не будет», - говорит офицер ГШ ВС РФ.
Что касается обучения белорусских пилотов, то это тоже ложь. По словам российских летчиков, в РФ считанное число экипажей, умеющих управлять самолетами стратегической авиации и самолетами, способными применять ТЯО (тактическое ядерное оружие).
«Кого мы там б…ь, обучаем? Мы себе пилотов обучить не можем. За последние 20 лет у нас не осталось в стране ничего от школы подготовки военных летчиков. Сократили все, что можно было сократить. Летать курсантам не на чем, ежегодно выпускается человек 20, условно пригодных к тому, чтобы им доверили самолет.
Остальных 80 человек лучше вообще не выпускать в небо. У нас нет пилотов для фронтовой авиации, пилотов на стратегов (стратегические бомбардировщики и ракетоносцы) лишних нет, причем они все неотлучно находятся на аэродромах.
За последний год я несколько раз был в Белоруссии по службе, там генералы строчат рапорты наверх про консолидацию усилий, налаживание боевого взаимодействия и обмена опытом. На деле наш обмен опытом и взаимодействие - это бутылка и закусь. Некем нам учить, некого и не на чем», - комментирует старший офицер ВКС РФ.
С ним согласен и другой офицер минобороны РФ, который рассказал, что миф о боеготовности и качестве ВВС РФ активно взращивали во время кампании в Сирии, но там авиация применялась ограниченно из-за нехватки пилотов.
«20-30 самолетов в группировке, из которых треть стабильно ремонтировались. Экипажи все возрастные. Опыт кое-какой получить удалось, но это опыт конкретных экипажей и пилотов, он не переносится на всю авиацию. К тому же часть "сирийцев" мы уже потеряли во время СВО, часть уволились. Оставшихся не хватает. Подготовка летных кадров и наземного персонала лежит на боку. Мне ничего не известно о заявленных верховным курсах для белорусов. Ему доложил Суровикин или Шойгу там что-то, сморчок наш разрумянился и пернул на радостях в микрофон. Вона мы сила, белорусов летать с ядреной бомбой учим», - говорит старший офицер МО РФ.
По поводу якобы переданных белорусской армии комплексов «Искандер», российские офицеры, находящиеся в Беларуси, говорят, что такой передачи не было.
«Могли завезти одну-две машины, но передавать не передавали. Мы бы знали, потому что обеспечение безопасности таких транспортировок - наша обязанность. У нашей армии не так много «Искандеров» и их использовали как средство сдерживания на северо-западных границах. Прикрывали ими Питер. Это лажа какая-то». - говорит российский офицер, находящийся на Западе Беларуси.
Заявления Путина военные связывают с желанием попугать Запад, но считают, что таким образом он лишь демонстрирует собственную некомпетентность, причем не только перед «Западом», но и перед профессиональными военными, оставшимися на службе.
Это укладывается в логику заявлений Путина*, которые он делает в ответ на какие-либо действия ЕС и США по поддержке Украины или в ответ на очередные успехи ВСУ.
«Он же считает, что надо повышать градус все время. Быть таким опасным парнем, который может словом всех напугать. Слова все закончились, осталось только прилагательное "ядерное", которое он использует как самый сильный аргумент с разными словосочетаниями. Ядерное сдерживание, ядерная готовность, теперь вот хранение ядерного оружия», - говорит источник в администрации президента.
По информации из Минска, Александр Лукашенко без энтузиазма воспринял заявление Путина. Возможно оно подтолкнет Лукашенко к более активным кулуарным переговорам с ЕС и почти наверняка позволит выбить из РФ очередной безвозвратный кредит.
Пока все произошло по сценарию Путин сказал - военные зажмурились от стыда - россияне заплатили - Запад посмеялся.
Телеграм-канал «Воля»
Президент России Владимир Путин обсудил перспективы размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Секретарь Совбеза высказал сомнения в эффективности данного решения.
По его мнению, Лукашенко в случае даже незначительного политического кризиса в России, поспешит «обменять» расположенное на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие у Европы или США на снятие санкций, как выразился Патрушев «Лукашенко устроит месячник добровольной сдачи ядерного оружия».
Путин остался на прежних позициях и считает подобное поведение с размещением ядерного оружия на территории Республики Беларусь «удачным» ходом в ответ на расширение НАТО и предоставление Украине западных вооружений. Это ядерное оружие будет нацелено прежде всего на Польшу, которую Путин искренне ненавидит.
В ближайшей перспективе Путин планирует посетить Турцию. Сейчас идёт активная подготовка визита. Встреча с Эрдоганом для Путина должна решить сразу несколько вопросов.
Главной темой должны стать уговоры Эрдогана повлиять на Зеленского перейти к переговорам «на адекватных условиях» и прологом к переговорам должна стать заморозка конфликта.
Российского президента вполне устроит любой «Минск-3» или «Стамбул-1», лишь бы было зафиксировано перемирие и российским войскам дали возможность «прийти в себя» и восполнить пробелы силах и средствах для дальнейших боевых действий.
Есть ещё ряд второстепенных вопросов, которые Путин готов обсудить и предложить решения Эрдогану, как например давление на Армению и снятие напряженности на границе Азербайджана с Ираном, но «заморозить» фронт в Украине Путину необходимо в первую очередь и ради этого он готов рискнуть и покинуть пределы России под гарантии Эрдогана после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом.
Не получив от Китая долгожданной военной да и политической помощи, последней ставкой надежды для Путина является Турция, других посредников такого уровня, которым мог бы довериться президент России просто нет.
Несмотря на заверения военного руководства о способности российских войск удержать оккупированные территории, Путин предпочитает не доводить до проверки на прочность, как способность российских войск удерживать позиции при наступлении ВСУ, так и обещание военного руководства, которым по мнению самого президента «грош цена».
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Тільки така зброя гарантує що вся воєнна інфраструктура ворога в цьому радіусі буде знищенна.
зебилам, дермакам-верещукчам-арахнидам.. этого никогда не понять.. кукловод Беня был бы вааще в шоке - такое бабло - и всё мимо его кассы...?!