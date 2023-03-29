Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси отслеживается, - ГУР МО
Украинская разведка вместе с партнерами контролирует возможное размещение российского ядерного оружия в Беларуси, а также отслеживает ситуацию в России.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу разведки.
"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения (по размещению ядерного оружия – ред.). Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль ", – говорится в сообщении.
По его словам, по оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси – очередной шантаж окупантов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взагалі то ГУР повинно робити свою роботу мовчки, а не заявляти очевидні речі!
чому ми маємо просто мовчки спостерігати?
Что бы устроить кацапью армагеддон, Украине не нужны ядерные боеголовки
(об утрате которых многие так сокрушаются).
Достаточно нанести высокоточные удары по их же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 АЭС в европейской части московии.
И всё, "кирдык", выжившие позавидуют мёртвым. И они это прекрасно понимают.
"Понты" они и есть "понты" ...