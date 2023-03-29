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Новости Агрессия России против Украины
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Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси отслеживается, - ГУР МО

рф,зброя,ядерна

Украинская разведка вместе с партнерами контролирует возможное размещение российского ядерного оружия в Беларуси, а также отслеживает ситуацию в России.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу разведки.

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения (по размещению ядерного оружия – ред.). Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль ", – говорится в сообщении.

По его словам, по оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси – очередной шантаж окупантов.

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Ну все, після такої потужної заяви ГУР злякаються і не будуть розміщувати!
Взагалі то ГУР повинно робити свою роботу мовчки, а не заявляти очевидні речі!
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29.03.2023 14:37 Ответить
Все норм. Агрохімія тримає питання "на особистому контролі"...
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29.03.2023 14:42 Ответить
Ви вже наконтролювали! Краще б вас взагалі у владі не було!
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29.03.2023 14:45 Ответить
А кто конкретно отслеживает? Гогилашвили или его сожитель? А может пропавший херой баканов?
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29.03.2023 14:45 Ответить
буданов з балкона в біноколь дивиться?
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29.03.2023 14:47 Ответить
То давайте заявляти і розміщувати і на території України,
чому ми маємо просто мовчки спостерігати?
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29.03.2023 14:48 Ответить
хай туди прилетить дрон тільки вибухівки більше візьме
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29.03.2023 14:48 Ответить
Ядерный шантаж московии и спекуляции на эту тему не более чем "понты".
Что бы устроить кацапью армагеддон, Украине не нужны ядерные боеголовки
(об утрате которых многие так сокрушаются).
Достаточно нанести высокоточные удары по их же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 АЭС в европейской части московии.
И всё, "кирдык", выжившие позавидуют мёртвым. И они это прекрасно понимают.
"Понты" они и есть "понты" ...
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29.03.2023 16:13 Ответить
 
 