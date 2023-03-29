Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси отслеживается, - ГУР МО

Украинская разведка вместе с партнерами контролирует возможное размещение российского ядерного оружия в Беларуси, а также отслеживает ситуацию в России.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу разведки.

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения (по размещению ядерного оружия – ред.). Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль ", – говорится в сообщении.

По его словам, по оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси – очередной шантаж окупантов.

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