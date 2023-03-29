Со стороны РФ нет никаких сигналов, что она готова к дипломатическому пути

Цель Украины - восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью австрийской газете Die Presse.

"Я сидел с ним в Анталии, но соблюдал тогда правила гигиены, которых придерживался бы и сейчас, если бы снова с ним встретился", - прокомментировал Кулеба вопрос о том, сел бы он за стол переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На уточняющий вопрос, что он подразумевает под "соблюдением правил гигиены", Кулеба ответил: "Никаких рукопожатий, никаких общих фотографий".

"Руки Лаврова в крови. В конце концов он будет привлечен к ответственности за соучастие в агрессивной войне и военных преступлениях. Это – его будущее. Я в этом не сомневаюсь. Но пока, если это послужит моей стране, я бы сел за стол переговоров с кем-либо", - отметил украинский министр.

В то же время глава украинского МИД указал, что пока не видит "никаких сигналов со стороны России, что она готова к дипломатическому пути", поскольку РФ по-прежнему остается сосредоточенной на достижении всех своих целей в Украине военным путем.

Кулеба также отметил, что целью Украины является восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

"Мы претендуем не больше, чем на каждый квадратный метр собственной территории", – добавил он.

Напомним, ранее представитель Путина Песков заявил, что целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем.

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