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Новости Война
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Со стороны РФ нет никаких сигналов, что она готова к дипломатическому пути

кулеба

Цель Украины - восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью австрийской газете Die Presse.

"Я сидел с ним в Анталии, но соблюдал тогда правила гигиены, которых придерживался бы и сейчас, если бы снова с ним встретился", - прокомментировал Кулеба вопрос о том, сел бы он за стол переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На уточняющий вопрос, что он подразумевает под "соблюдением правил гигиены", Кулеба ответил: "Никаких рукопожатий, никаких общих фотографий".

"Руки Лаврова в крови. В конце концов он будет привлечен к ответственности за соучастие в агрессивной войне и военных преступлениях. Это – его будущее. Я в этом не сомневаюсь. Но пока, если это послужит моей стране, я бы сел за стол переговоров с кем-либо", - отметил украинский министр.

В то же время глава украинского МИД указал, что пока не видит "никаких сигналов со стороны России, что она готова к дипломатическому пути", поскольку РФ по-прежнему остается сосредоточенной на достижении всех своих целей в Украине военным путем.

Кулеба также отметил, что целью Украины является восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

"Мы претендуем не больше, чем на каждый квадратный метр собственной территории", – добавил он.

Напомним, ранее представитель Путина Песков заявил, что целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем.

Также читайте: Песков о "противостоянии с враждебными государствами": "Это надолго"

Лавров Сергей (2293) россия (95441) Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+3
"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни"
А чи дотримувались правил гігієни єрмак та зеленський в Омані, коли туди прилітав патрушев?
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29.03.2023 14:44
+3
Зельона Папуга. Читає Інет, і повторює те, що там саме ходове. Своє щось придумай, зельоноє ніщо в тіні Єрмака.
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29.03.2023 14:44
+1
Ще один ''зелений переговорщик''!
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29.03.2023 14:43
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Ще один ''зелений переговорщик''!
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29.03.2023 14:43 Ответить
"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни"
А чи дотримувались правил гігієни єрмак та зеленський в Омані, коли туди прилітав патрушев?
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29.03.2023 14:44 Ответить
Зельона Папуга. Читає Інет, і повторює те, що там саме ходове. Своє щось придумай, зельоноє ніщо в тіні Єрмака.
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29.03.2023 14:44 Ответить
Так Пєсков вже чуть раніше же все сказав

"Ми неодноразово говорили, що цілі Російської Федерації можуть досягатися різними шляхами - це політико-дипломатичний або, якщо політико-дипломатичним (шляхом) зараз неможливо, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, військовими, тобто за допомогою проведення спеціальної військової операції", - сказав він. Джерело:
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29.03.2023 14:45 Ответить
зате ти завжди готовий
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29.03.2023 14:48 Ответить
Застаріла інформація! Унітазний йоржик, вже відповів! Воно гадає що "сво" закінчіться не на масквабаді, а на Владивостоці... Зайва хромосома, розумієте!
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29.03.2023 14:52 Ответить
а ти заглянь в лупалки куйлу і знайди там мир ..або перестань стріляти.. як твій бос
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29.03.2023 15:01 Ответить
Дипломатичний шлях для паРаші? Це як? Прийти завойовувати Україну, а потім такі - ну ок, ми не дуже й хотіли, вертаємося у свої мухосранські? Хтось вірить, що це взагалі можливо без повного знищення паРашної армії?
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29.03.2023 15:09 Ответить
Куйло не готовий
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29.03.2023 15:15 Ответить
"Колега" Кулеби зам. мід раісі галузін назвав 10 умов рашки задля "установления "устойчивого мира в Украине и Европе". Якщо ви це, навіть, не коментуєте, що неприйнятне у ніякому разі, тоді треба вважати, що готуєте нас до цього?
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29.03.2023 15:19 Ответить
 
 