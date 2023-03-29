В Петербурге мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за комментарий со словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"

В Санкт-Петербурге к 5,5 годам колонии приговорили археолога и инвалида III группы Олега Белоусова по делам о "фейках" и "призывах к экстремистской деятельности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Белоусову также запретили в течение пяти лет администрировать сайты в Интернете. Ранее прокуратура просила назначить обвиняемому 9,5 лет тюрьмы. Это – первый приговор по статье о "фейках" об армии РФ, вынесенный в Санкт-Петербурге. На рассмотрение своих дел ждут еще по меньшей мере семь человек.

По версии следствия, мужчина опубликовал во "ВКонтакте" комментарий о Путине: "Путин предатель номер 1, разграбивший страну и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?".

Этот комментарий, как утверждает следствие, призывает к "уничтожению городов с российским населением", содержит "признаки побуждения насильственных действий против группы по национальному признаку "россияне", а также обвиняет Путина в преступлениях". Следствие также считает, что Белоусов своими записями призвал к действиям, направленным "на насильственное изменение конституционного строя России и национальной розни".

По данным издания "Знак.ру", заявление на Белоусова подал другой археолог, с которым они обменивались сообщениями в группе.

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