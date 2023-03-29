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Новости Война
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В Петербурге мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за комментарий со словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"

бєлоусов

В Санкт-Петербурге к 5,5 годам колонии приговорили археолога и инвалида III группы Олега Белоусова по делам о "фейках" и "призывах к экстремистской деятельности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Белоусову также запретили в течение пяти лет администрировать сайты в Интернете. Ранее прокуратура просила назначить обвиняемому 9,5 лет тюрьмы. Это – первый приговор по статье о "фейках" об армии РФ, вынесенный в Санкт-Петербурге. На рассмотрение своих дел ждут еще по меньшей мере семь человек.

По версии следствия, мужчина опубликовал во "ВКонтакте" комментарий о Путине: "Путин предатель номер 1, разграбивший страну и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?".

Этот комментарий, как утверждает следствие, призывает к "уничтожению городов с российским населением", содержит "признаки побуждения насильственных действий против группы по национальному признаку "россияне", а также обвиняет Путина в преступлениях". Следствие также считает, что Белоусов своими записями призвал к действиям, направленным "на насильственное изменение конституционного строя России и национальной розни".

По данным издания "Знак.ру", заявление на Белоусова подал другой археолог, с которым они обменивались сообщениями в группе.

Читайте: Со стороны РФ нет никаких сигналов, что она готова к дипломатическому пути

приговор (1211) россия (95441) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+19
Саджають археологів, а зеків, вбивць, гвалтівників, рецидивістів випускають. Перевернутий світ якийсь. Капець!
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29.03.2023 15:40
+18
ти що так сцаря ображати !! )))
Респект чоловіку!!!
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29.03.2023 15:36
+12
Це вже 37 рік, чи ще треба почекати?
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29.03.2023 15:38
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ти що так сцаря ображати !! )))
Респект чоловіку!!!
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29.03.2023 15:36 Ответить
ПРАВДУ и у нас НИКТО НЕ любит ( мягко говоря ) . Попробуйте доказать свою правоту !!!
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30.03.2023 02:04 Ответить
назвіть хоч один прецедент, коли в нас комусь дали 5.5 років в"язниці за те, що у соцмережах обізвав якось, чи критикував будь кого з президентів. України
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30.03.2023 12:56 Ответить
Це вже 37 рік, чи ще треба почекати?
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29.03.2023 15:38 Ответить
Як хтось колись влучно сказав: "Какую страну насрали обратно!"
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29.03.2023 16:04 Ответить
на рашці 37 рік ((((
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29.03.2023 15:38 Ответить
Саджають археологів, а зеків, вбивць, гвалтівників, рецидивістів випускають. Перевернутий світ якийсь. Капець!
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29.03.2023 15:40 Ответить
То було розповсюдження фейку, путін не №1
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29.03.2023 15:43 Ответить
За даними видання "Знак.ру", заяву на Білоусова подав інший археолог.
Мда...Не все археологи одинаково полезны.
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29.03.2023 15:44 Ответить
"Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?"
© Сергей Довлатов
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29.03.2023 16:26 Ответить
"Я б українську вивчив за то, що б вільно казати путін - *****!"
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29.03.2023 15:45 Ответить
англіською та французською звучить так само
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29.03.2023 15:48 Ответить
За "путин-х£йло" наверно позижненое дают.
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29.03.2023 16:18 Ответить
Більше можна почитати тут :
https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/29/putin-predatel-1 «Путин - предатель №1»
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29.03.2023 15:46 Ответить
нову дивлюся з 15-го...
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30.03.2023 02:28 Ответить
Знищення українських міст московитами - це оркемі епізоди злочинів вождя русні проти людства та воєнних злочинів. Ордера і арешт випишуть але росіян будуть продовжувати опускати в буцегарні поки рашен - рейх сам не розвалиться.
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29.03.2023 15:46 Ответить
а чому не стратили???,,-- не пАрядок!,,,
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29.03.2023 15:53 Ответить
на лаптєстані - сраліньский мордор.
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29.03.2023 15:56 Ответить
A ******** pomiot solovjov govoril, cto rososija samaja svobodnaja strana v mire! Neuzeli sovral?
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29.03.2023 16:12 Ответить
на россии есть преступный режим, его руководство и рядовые силовики, которые оберегают этот режим. они все истинные преступники. все остальные по сути в заложниках. многие из них с промытыми мозгами, сами этого не понимают, некоторые не поддаются обработке, но молчат, потому что боятся. Единицы не сдерживаются, потому их уничтожают. поэтому называть всех россиян преступниками - это как минимум несправедливо. украинцев можно понять, что они их всех проклинают, но это все эмоции
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29.03.2023 16:19 Ответить
5.5 лет за бессмысленное действие. Столько можно получить за нанесение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть человека. А то и меньше. То есть с топором пойти убить инженера-руководителя сборки калибров, например, и даже если поймают, то просто сказать, что хотел ограбить и все. А результат для достижения своей цели (и общей и для нас, и для человечества) будет во много раз выше.

Хватит трепаться языком, включать фонарики, приковывать себя наручниками и прочих неработающих либеральский мусор делать. Если кто спросит, то говорите, что вы целиком за ***** и спецоперацию. И сами берите топор или канистру с бензином. И сжигайте все. Одна канистра может на 2-3 года остановить целиком завод и еще 10 связанных с ним предприятий. Всего одна канистра сожжет все здание. Вот как надо работать. А если вдруг не получилось эвакуироваться и получить от нас бабки за хорошую работу хорошего русского, ну просто спихивайте все на хулиганку или в вагнер записывайтесь, там тоже есть что полезное сделать.
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29.03.2023 16:45 Ответить
Так типовий 37 рік сталінщина на болотах і колега донощик чмо є, з яким листувався Білоусов
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29.03.2023 17:41 Ответить
Ненавиджу сексотів, бо вони завжди перевзуваються та стучать будь на кого.
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29.03.2023 20:22 Ответить
Бридко і гидко читати про кончених кацапів і про те , як вони живуть 😡
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29.03.2023 20:49 Ответить
 
 