В Петербурге мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за комментарий со словами "Путин - предатель №1 и военный преступник"
В Санкт-Петербурге к 5,5 годам колонии приговорили археолога и инвалида III группы Олега Белоусова по делам о "фейках" и "призывах к экстремистской деятельности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Белоусову также запретили в течение пяти лет администрировать сайты в Интернете. Ранее прокуратура просила назначить обвиняемому 9,5 лет тюрьмы. Это – первый приговор по статье о "фейках" об армии РФ, вынесенный в Санкт-Петербурге. На рассмотрение своих дел ждут еще по меньшей мере семь человек.
По версии следствия, мужчина опубликовал во "ВКонтакте" комментарий о Путине: "Путин предатель номер 1, разграбивший страну и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?".
Этот комментарий, как утверждает следствие, призывает к "уничтожению городов с российским населением", содержит "признаки побуждения насильственных действий против группы по национальному признаку "россияне", а также обвиняет Путина в преступлениях". Следствие также считает, что Белоусов своими записями призвал к действиям, направленным "на насильственное изменение конституционного строя России и национальной розни".
По данным издания "Знак.ру", заявление на Белоусова подал другой археолог, с которым они обменивались сообщениями в группе.
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Респект чоловіку!!!
Мда...Не все археологи одинаково полезны.
© Сергей Довлатов
https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/29/putin-predatel-1 «Путин - предатель №1»
Хватит трепаться языком, включать фонарики, приковывать себя наручниками и прочих неработающих либеральский мусор делать. Если кто спросит, то говорите, что вы целиком за ***** и спецоперацию. И сами берите топор или канистру с бензином. И сжигайте все. Одна канистра может на 2-3 года остановить целиком завод и еще 10 связанных с ним предприятий. Всего одна канистра сожжет все здание. Вот как надо работать. А если вдруг не получилось эвакуироваться и получить от нас бабки за хорошую работу хорошего русского, ну просто спихивайте все на хулиганку или в вагнер записывайтесь, там тоже есть что полезное сделать.