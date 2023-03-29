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Новости Война
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На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине ударных дронов с дальностью более 3000 километров

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", - отметил он.

В сообщении он также опубликовал фото с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста.

На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км, - Данилов 01

В 1987 году ему удалось обойти систему ПВО СССР и приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Появление самолета Руста почти на Красной площади стало неожиданным. Пилота даже не сразу задержали - около получаса после приземления он раздавал прохожим автографы.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95441) дроны (3875)


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Топ комментарии
+37
А за рульом такого безпілотника сам данілов!
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29.03.2023 16:03
+29
Казало-мазало...
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29.03.2023 16:02
+25
Во-во, вернуть сына из Америки и посадить обоих луганских ветеринаров за штурвал и на красную площадь, как Руст
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29.03.2023 16:08
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Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641109626073612289 2 ч

От коли будуть,то першим про це взнає ворог,по втратах в глибині немитої,а поки що ,все це-черговий злив ворогу планів виробництва,для коригування дій його спецслужб,на зрив виробництва цих тисяч та роїв БПЛА Аплодуйте Данілову,гучніше!((
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29.03.2023 21:34 Ответить
Піздьож. Та провокація. Харе вже хайпувати.... А як з військовою таємницею???
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29.03.2023 21:43 Ответить
https://www.unian.ua/economics/agro/u-rosiji-hlibokombinati-perevodyat-na-virobnictvo-droniv-12197631.html У Росії хлібокомбінати переводять на виробництво дронів
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29.03.2023 23:35 Ответить
https://www.unian.ua/russianworld/fsb-rf-pidirvalo-vlasne-prikordonupravlinnya-pri-rozbori-ukrajinskogo-drona-video-12197667.html ФСБ "рознесла" свою вотчину у Ростові, колупаючись в "українському" дроні
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29.03.2023 23:59 Ответить
нагадайте тому довбойобу,що совкова ппо бачила Руста,але після збиття південно корейського боїнга і намагань Горбі на потепління стосунків з Заходом,вирішили його не збивати,бо останній скандал і купа позовів від родин загиблих і так дуже муляли совок,тому Руста розцінили як провокацію,на яку типу не повелись.але вийшло так що після цього совкове ппо за людей перестали рахувати,от в такій вилці були тоді ракетчики,якщо б збили,кококо підараси завалили черговий мирний літачок,а не збили,кококо дармоїди,не ппо а прохідний двір...
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30.03.2023 02:06 Ответить
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