На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине ударных дронов с дальностью более 3000 километров
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", - отметил он.
В сообщении он также опубликовал фото с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста.
В 1987 году ему удалось обойти систему ПВО СССР и приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Появление самолета Руста почти на Красной площади стало неожиданным. Пилота даже не сразу задержали - около получаса после приземления он раздавал прохожим автографы.
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+37 Oleksandr Pohribnyi #550970
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Отец Солдата.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641109626073612289 2 ч
От коли будуть,то першим про це взнає ворог,по втратах в глибині немитої,а поки що ,все це-черговий злив ворогу планів виробництва,для коригування дій його спецслужб,на зрив виробництва цих тисяч та роїв БПЛА Аплодуйте Данілову,гучніше!((