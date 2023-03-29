На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине ударных дронов с дальностью более 3000 километров

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", - отметил он.

В сообщении он также опубликовал фото с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста.

В 1987 году ему удалось обойти систему ПВО СССР и приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Появление самолета Руста почти на Красной площади стало неожиданным. Пилота даже не сразу задержали - около получаса после приземления он раздавал прохожим автографы.

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