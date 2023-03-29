МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая рассчитана на защиту станции более локально, - Гросси

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.

"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны.

"Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.

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