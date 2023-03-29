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Новости Агрессия России против Украины
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МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая рассчитана на защиту станции более локально, - Гросси

заес,аес,запорізька

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.

"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны.

"Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.

Смотрите также: Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

Автор: 

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (493) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (173)


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Топ комментарии
+6
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29.03.2023 16:39
+5
Дивись, йолопе, щоб русня на використала тебе як корисного ідіотів в своїх цілях. Поки що від тебе як з козла молока, русня тільки використовує АЕС для обстрілів Запоріжжя, Нікополю, марганцю, а ти як води у рота набрав і бігаєш з пустозвонними ідеями і порожньою балаканиною
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29.03.2023 17:01
+4
гендиректор МАГАТЕ
розробляє щось не ТЕ!
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29.03.2023 16:49
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29.03.2023 16:39 Ответить
Редактор , перевірте заголовок будь ласка
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29.03.2023 16:39 Ответить
гендиректор МАГАТЕ
розробляє щось не ТЕ!
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29.03.2023 16:49 Ответить
Дивись, йолопе, щоб русня на використала тебе як корисного ідіотів в своїх цілях. Поки що від тебе як з козла молока, русня тільки використовує АЕС для обстрілів Запоріжжя, Нікополю, марганцю, а ти як води у рота набрав і бігаєш з пустозвонними ідеями і порожньою балаканиною
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29.03.2023 17:01 Ответить
У МАГАТЕ з Росією велика дружба і корупція. Цим все пояснюється.
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29.03.2023 18:28 Ответить
Еще больше заминируют берег Каховского водохранилища со стороны ЗАЭС?
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29.03.2023 17:17 Ответить
МАГАТЕ ООН все це непотрібна .уйня.Вони з 2014 року не ввели жодних санкцій проти рф і це говорить про багато чого.
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29.03.2023 17:22 Ответить
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29.03.2023 17:55 Ответить
Рецепт там один не буде там на території окупанта ,питання саме по собі вирішитися за тиждень ,на арапа там брати нам не можна, як варіант оточення, у заходу є важелі допомогти роздуплити і не тільки санкціями, адже це питання стратегічного рівня, а Гроссі це тупо ла-ла-ла для тих хто не включається до теми
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29.03.2023 18:02 Ответить
- Сильнее размахивайте руками!
- Зачем???
- Пускай другие думают, что Вы создаете бурю!
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29.03.2023 18:51 Ответить
Схоже що цей Гросі як і все МАГАТЕ звичайні 3,14.доболи. Або, ще гірше і вони російські шпіони, що нишпорять по нашим АЕС , щоб ми боронь боже не почали та не змогли виробляти плутоній 239?
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29.03.2023 18:37 Ответить
Ага, хіба ''довгими язиками'' магате'' обкласти атомку для захисту
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29.03.2023 19:24 Ответить
Это не вся инфа шо он там наговорил.На Запорожских сайтах сказано шо он там предлагает не нападать на ЗАЕС.И обнимается с советником руководителя росатома ренатом корча.
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29.03.2023 19:54 Ответить
 
 