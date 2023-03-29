После попадания первых ракет по колонне РФ началась детонация машин с БК, – командир эскадрильи Ростислав Лазаренко о работе авиации в первые дни российского вторжения

В ночь с 23 на 24 февраля начались первые обстрелы. Почти везде что-то горело и взрывалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Inform, об этом рассказал украинский военный летчик-штурмовик, подполковник ВСУ Ростислав Лазаренко, который одним из первых был награжден Крестом боевых заслуг, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени.

Большая война для тогда еще майора Ростислава Лазаренко началась в Мелитополе. Ночью с 23 на 24 февраля он был старшим оперативной группы. Летчиков подняли по тревоге.

"Когда начался обстрел, нам позвонили по телефону из бригады и сообщили, что Украина в огне, что основной аэродром тоже под ракетным обстрелом… Несколько секунд мы были шокированы. Не хотелось верить, что это началось. Но произошло именно то, к чему готовились. Мы заняли места в кабинах, и почти рядом с нами вражеская ракета попала в Ил-76. Взрыв был очень громкий. Но, к счастью, взлетно-посадочная полоса осталась целой. Мы начинаем запускать двигатели, и в это время перед нами выруливает другой Ил-76 и становится прямо на рулежной дорожке и в него что-то начинают загружать... А у нас шесть самолетов Су-25... Так что мы все ночью под команды авиационного техника прорулили под крылом того "Ила". Взлетели, а уже на маршруте я увидел, что почти везде в поле моего зрения что-то горит и взрывается. Это была страшная картина, которая навсегда останется в моей памяти", - рассказал он.

Позже Ростислав получил приказ готовить "пару на вылет".

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"Со стороны Крыма идут колонны россиян". Первая колонна шла в сторону Мелитополя, а вторая – на Новую Каховку, мимо Чаплинки. Колонна была большая и ее прикрывали боевые ударные вертолеты Ка-52. …Где именно колонна – неизвестно, то есть ее нужно подстрелить в определенном районе. Вернувшись к своим, говорю, что есть первая боевая задача, нужно найти и уничтожить колонну противника. Я иду и спрашиваю: кто со мной? Вызвался Саша Щербаков, мой ведомый, капитан", - продолжил воин.

Ростислав вспоминает, что колонну он нашел, когда горючего оставалось мало. Она стояла на заправке, стояла плотно, большие 22-тонные топливозаправщики заправляли БТРы, грузовики и другую военную технику противника.

"В первый момент я подумал, что, может быть, наши, но увидев штурмовики, россияне открыли огонь. Я в кинофильмах о Второй мировой видел похожие сцены - когда по тебе открывают огонь из всего, что только есть, а воздух переполняет невероятное количество трассеров ... Мы и так низко шли, а желание было спрятаться в рельефе, только там была равнина и никаких холмов. Шурнул обороты на максимальные, дал команду ведомому: "Работаем!". Атака сходу не была возможна, поэтому мы совершили маневр для введения противника в заблуждение: дали надежду противнику, что они прогнали нас. Через секунд 15 моя пара после маловысотного боевого разворота атаковала колонну в направлении движения, начиная с хвоста.

На боевом курсе замечаю пуск ракеты в переднюю полусферу своего самолета… Думаю: ну вот и все, но хоть заберу побольше с собой, зажимаю боевую кнопку и вытаскиваю ручку управления самолетом на себя, чтобы разнести ракеты по всей колонне. Не успеваю вывести самолет из атаки, как от попадания первых ракет по российской колонне произошла детонация машин с боекомплектом и в ту же секунду перед самолетом появилось облако огня с обломками, вход в который был неизбежен. Глаза ослепил красно-желтый огонь, в кабине стало мгновенно жарко… подумал, что загорелся. Вылетев из ада, сразу обратил внимание на обороты двигателя: они были ниже допустимых, тяга резко упала, скорость была уже минимальная, и я был готов к катапультированию, но в этот момент обороты начали восстанавливаться. Я перевел свой штурмовик на понижение, чтобы дать тенденцию к разгону. Скорость растет, и я выхожу из боя. Был уже готов выдохнуть, но периферическим зрением замечаю пуск еще одной ракеты. Мгновенно отстреливаю ловушки, на которые срабатывает ракета, но взрывная волна все же достала, из-за чего мой Су-25 сделал кивок вниз на высоте метров 20. Выхватил штурмовик буквально перед землей. Я пуст… ни ракет, ни ловушек… И слава Богу, маневрируя, оставил бой. Позади осталась горящая колонна", - рассказывает Лазаренко.

После этого он совершил аварийную посадку и ждал Александра.

"Ждал Саши и все надеялся, что рация повреждена, или сел где-то, но, к большому сожалению, он погиб. С честью выполнив боевое задание, направив подбитый самолет во вражескую колонну", - отметил он.