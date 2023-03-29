Сообщено о подозрении предателю Коротаеву, формировавшему "российский батальон" из жителей Херсонщины, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области Александру Коротаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"После начала полномасштабного вторжения РФ Коротаев переехал во временно оккупированную Херсонщину. Там присоединился к местной оккупационной администрации и по поручению гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.

В состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей. При этом злоумышленник лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины. Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми Коротаев оправдывает вооруженную агрессию РФ, временный захват Крыма и военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.

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