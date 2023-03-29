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Новости Война
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Сообщено о подозрении предателю Коротаеву, формировавшему "российский батальон" из жителей Херсонщины, - СБУ

сбу,коротаєв

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области Александру Коротаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"После начала полномасштабного вторжения РФ Коротаев переехал во временно оккупированную Херсонщину. Там присоединился к местной оккупационной администрации и по поручению гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.

В состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей. При этом злоумышленник лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины. Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми Коротаев оправдывает вооруженную агрессию РФ, временный захват Крыма и военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.

Смотрите также: На деоккупированных территориях Херсонщины и Харьковщины задержаны три предателя, которые согласились сотрудничать, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19874) государственная измена (1535) коллаборационизм (870) Херсонская область (4740)


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не підозра потрібна а український "моссад"
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29.03.2023 17:01 Ответить
То це він зняв міни і пустив орків у Херсон, чи не він? Чи хто?
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29.03.2023 17:01 Ответить
А підозру зраднику, який не сформував український бальйон для захисту Херсонщини не забули оголосити?
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29.03.2023 17:08 Ответить
А це наслідки нашої, української політики. Мало того, що була половина проросійських партій, та ще і на любій роботі кожен мав задоволення налити лайна на Україну, виправдовуючи і вихваляючи росію, а керівники замість реагування, просто говорили "про політику ні слова". А як таких потвор відбирали на службу? Воно ж все проросійське?
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29.03.2023 17:28 Ответить
"Вирахувати" і стратити! Публічно!
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29.03.2023 17:39 Ответить
Однією ногою у могилі, а туда же.
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29.03.2023 20:11 Ответить
Найти и уничтожить
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30.03.2023 09:24 Ответить
 
 