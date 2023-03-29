Страны НАТО должны нарастить добычу, обеспечив политическую стабильность и поддержку Украины в Европе, - французский парламентарий
Наращивание добычи нефти и газа странами НАТО является краткосрочным решением для обеспечения политической стабильности в Европе и сохранения общественной поддержки оказания помощи Украины. Инфляция вызванная высокими ценами на энергоресурсы приводит к росту электоральных позиций крайне правых и крайне левых, что представляет угрозу политической стабильности, в частности, во Франции.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Национальной Ассамблеии Франции от партии "Вперед, республика!", член комитета по обороне Жан-Шарль Ларсонье, передает Цензор.НЕТ.
"Увеличение добычи странами НАТО конкретно с точки зрения потребности снизить цены на энергоресурсы в перспективе 1-2 лет – я поддерживаю. Причина инфляции сегодня, в основном, это цены на энергоресурсы. И это как следствие угроза политической стабильности", — заявил политик.
"Проиллюстрирую на примере Франции, крайне правые и крайне левые стремительно набирают (электоральные рейтинги – ред.). Если бы у нас завтра состоялись выборы, то они бы получили больший результат. Почему? Как раз по причине роста цен на энергоресурсы", — отметил французский парламентарий.
"Мы не знаем, какой исход будет военной кампании весны-лета-осени в Украине, будет ли военная победа, или какая сложится ситуация на фронте, но через пол года, если инфляция сохранится, поддержка Украины западными странами может оказаться под угрозой (…)", — подытожил Жан-Шарль Ларсонье.
В свою очередь в немецком Бундестаге депутат от входящей в коалицию Социал-демократической партии Кристиан Клинк также заявил, что увеличение добычи нефти и газа, с точки зрения необходимости выхода из энергетического кризиса в краткосрочной перспективе, является решением, как для НАТО, так и для других государств.
Также норвежский парламентарий Пер Видар Шолмуен, с учетом того, что его страна уже увеличила производство нефти в указанных целях, также высказался в поддержку инициативы наращивания внутренней добычи странами НАТО. Он заявил, что необходимость увеличения добычи нефти и газа для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе является общей ответственностью стран-членов НАТО
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