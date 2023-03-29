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Новости Война
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Военные РФ пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ. АУДИО

Военные РФ пытаются устроить провокации на границе между Украиной и Беларусью.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В нем военный РФ, "гастролирующий" вдоль украинской границы, рассказывает об этом своему знакомому.

"…мы в одном городе (в Беларуси, - Ред.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х#йню... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – рассказывает захватчик.

А его собеседник в это время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно сюда. Однако тот опровергает: "...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границу с Польшей переехали. Возле Польши".

Такие действия свидетельствуют о том, что РФ не прекращает попыток вовлечь Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами, отмечают в украинской спецслужбе.

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Автор: 

армия РФ (19143) Беларусь (7889) СБУ (19874) перехват (342)


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Значить треба повісити ще одного ''валєру'' , тільки назвати *уйлом
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29.03.2023 18:56 Ответить
краще двох і валетом, з підписами - ***** з тараканом.
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29.03.2023 22:50 Ответить
Давно не слышал телефонных перехватов.
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29.03.2023 21:15 Ответить
 
 