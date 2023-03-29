Результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены 31 марта

Министерство обороны Украины 31 марта утвердит результаты голосования в Антикоррупционный совет при министерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Официальные результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены в пятницу, 31 марта", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, комиссия по проведению конкурса ожидает от оператора мобильной связи официальной информации о ходе голосования.

"И уже в пятницу, 31 марта, в сроки, определенные Положением об Антикорраде, комиссия по обеспечению проведения конкурса утвердит результаты голосования", - отметили в МО.

Смотрите также: Судью из Одессы разоблачили на получении 4 тыс. дол. взятки, - НАБУ. ФОТО

Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.