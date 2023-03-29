Результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены 31 марта
Министерство обороны Украины 31 марта утвердит результаты голосования в Антикоррупционный совет при министерстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Официальные результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены в пятницу, 31 марта", - говорится в сообщении Минобороны.
Согласно сообщению, комиссия по проведению конкурса ожидает от оператора мобильной связи официальной информации о ходе голосования.
"И уже в пятницу, 31 марта, в сроки, определенные Положением об Антикорраде, комиссия по обеспечению проведения конкурса утвердит результаты голосования", - отметили в МО.
Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.
Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.
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Варіація на тему "Бджоли проти меду"!
Тут 2 варіанти: я проґавив інформацію хто і скільки набрав або вони зараз швиденько намалюють потрібний Банковій та МО результат і затвердять його.
Оскільки ніде в ЗМІ я не бачив і не чув про результати голосування, то найімовірнішим, як на мене, є другий варіант.
а не пох...й, що їм буде за корупцію,договорняки, закривання очей на розкрадання
чи буде довічне з конфіскацією за любий прой...б чи знову яйця в кг. а ковбаса в метрах???
і чи розслідують вони те що вкрав резніков з друзями
нема відповідальності вищого керівництва
нема від слова ЗОВСІМ,
хто вкрав гроші на яйцях?????
мій зам.
а хто його поклав на цю посаду??
міністр оборони,
я.
як Ви допустили???
а я не знав....
зам =а звільнено, *****, а це ***** й далі є чинним міністром
питання, ****, про крадіжку 4 чи 6 ярдів під час війни на закупці харчів воїнам....................
це просто дно диряве.....
Завжди