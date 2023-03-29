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Новости Борьба с коррупцией
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Результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены 31 марта

міноборони

Министерство обороны Украины 31 марта утвердит результаты голосования в Антикоррупционный совет при министерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Официальные результаты голосования в Антикоррупционный совет при Минобороны будут утверждены в пятницу, 31 марта", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, комиссия по проведению конкурса ожидает от оператора мобильной связи официальной информации о ходе голосования.

"И уже в пятницу, 31 марта, в сроки, определенные Положением об Антикорраде, комиссия по обеспечению проведения конкурса утвердит результаты голосования", - отметили в МО.

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Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.

Автор: 

коррупция (8558) Минобороны (9306) оборона (5202)


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Топ комментарии
+8
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29.03.2023 19:21
+5
А результати буде затверджувати казнокрад рєзніков?
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29.03.2023 19:23
+5
Вже д'єрмак туди напхав своїх істот.
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29.03.2023 19:29
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29.03.2023 19:21 Ответить
зелені бариґі, сер... - а пастора ви просрали, а з ним можливо і усе...
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29.03.2023 19:51 Ответить
А результати буде затверджувати казнокрад рєзніков?
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29.03.2023 19:23 Ответить
Вже д'єрмак туди напхав своїх істот.
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29.03.2023 19:29 Ответить
Корупціонери обирають антикорупціонерів!
Варіація на тему "Бджоли проти меду"!
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29.03.2023 19:30 Ответить
Дивно: голосування онлайн, а навіть приблизних результатів "онлайн" немає. "Комісія затвердить результат", а результат де?

Тут 2 варіанти: я проґавив інформацію хто і скільки набрав або вони зараз швиденько намалюють потрібний Банковій та МО результат і затвердять його.
Оскільки ніде в ЗМІ я не бачив і не чув про результати голосування, то найімовірнішим, як на мене, є другий варіант.
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29.03.2023 19:40 Ответить
В Украине даже никто и не спрашивает почему голосование не публичное и не в прямом эфире. Видимо даже не имеют об этом понятия. Флаг то можно поменять а вот что делать с логикой и с такими умными экспертами регулярно поучающих и упрекающих Запад.
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29.03.2023 19:46 Ответить
Радянські люди, сер... В основному
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29.03.2023 21:52 Ответить
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29.03.2023 19:59 Ответить
Топприкордонник, чия речниця вихвалялася гламуром, вмовив суд засекретити справу про його статки
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29.03.2023 20:08 Ответить
глибоео пох..й прізвище, досвід, та характеристика майбутньої комісії
а не пох...й, що їм буде за корупцію,договорняки, закривання очей на розкрадання
чи буде довічне з конфіскацією за любий прой...б чи знову яйця в кг. а ковбаса в метрах???
і чи розслідують вони те що вкрав резніков з друзями
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29.03.2023 20:12 Ответить
У зелених з'явиться ще одна ''стаття видатків''-підкуп ''антикорупційної ради''.
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29.03.2023 20:16 Ответить
у них, ****, є все!!!!
нема відповідальності вищого керівництва
нема від слова ЗОВСІМ,
хто вкрав гроші на яйцях?????
мій зам.
а хто його поклав на цю посаду??
міністр оборони,
я.
як Ви допустили???
а я не знав....
зам =а звільнено, *****, а це ***** й далі є чинним міністром
питання, ****, про крадіжку 4 чи 6 ярдів під час війни на закупці харчів воїнам....................
це просто дно диряве.....
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29.03.2023 20:54 Ответить
Електронний протокол голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1641141815339253772?t=PP7htK0oEYVq3RLuTCt54w&s=19 тут .
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29.03.2023 21:16 Ответить
Безбожники будуть красти і ділитися
Завжди
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29.03.2023 21:49 Ответить
 
 