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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 29 марта россияне нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 4 обстрела из РСЗО, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 29 марта 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Сегодня, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры".

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Генштаб ВС (6238) обстрел (27036)


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