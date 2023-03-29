В течение 29 марта россияне нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 4 обстрела из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 29 марта 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Сегодня, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры".

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