Легковой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Харьковской области, 2 человека погибли, - ГСЧС

29 марта вблизи г. Барвенково (Изюмский р-н Харьковской области) автомобиль подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва 2 человека погибли сразу, еще 2 получили травмы", - говорится в сообщении.

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