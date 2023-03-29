Легковой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Харьковской области, 2 человека погибли, - ГСЧС
29 марта вблизи г. Барвенково (Изюмский р-н Харьковской области) автомобиль подорвался на противотанковой мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва 2 человека погибли сразу, еще 2 получили травмы", - говорится в сообщении.
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Так і з попередженням про міни...