РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12601 посетитель онлайн
Новости Война
2 145 2

Легковой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Харьковской области, 2 человека погибли, - ГСЧС

мины,разминирование

29 марта вблизи г. Барвенково (Изюмский р-н Харьковской области) автомобиль подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва 2 человека погибли сразу, еще 2 получили травмы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Богодухову, обстрелы Двуречной и Волчанска, - ОВА. ФОТО

Автор: 

минирование (1445) Харьковщина (5577) жертвы (2070)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже кожен день люди підриваются на мінах ,скільки ще це може проодовжуватись? люди ніяк не хочуть розуміти що території які були окуповані заміновані і місцева влада могла б проводити просвітницьку роботу.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:54 Ответить
На цигарках всюди надписи що це шкідливо, щось кидати палити ніхно не поспішає.
Так і з попередженням про міни...
показать весь комментарий
29.03.2023 20:41 Ответить
 
 