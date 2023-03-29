Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры состоится в три этапа, до 1 мая церковные деятели должны вернуть 80 объектов, - Минкульт
30 марта комиссия Министерства культуры начнет принимать государственное имущество национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое должна передать Украинская православная церковь Московского патриархата. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщила Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры.
Первый этап приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, должен пройти с 30 марта по 11 апреля. За это время комиссия примет 34 объекта.
На втором этапе, который продлится 12-21 апреля, УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии.
Третий этап приема продлится с 21 апреля по 1 мая и предусматривает передачу 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.
Всего УПЦ МП должна передать 80 объектов.
"План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (представители монастыря. – Ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта", – объясняет собеседник издания из межведомственной группы, созданной на основании решения СНБО.
Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов.
"Если монахи закроются и откажут в доступе, тогда это статья 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества, – объясняет собеседник. – Мы будем двигаться исключительно в правовом поле, не подыгрывая враждебной пропаганде".
Комментируя заявление УПЦ МП об отсутствии законных оснований для "выселения", собеседник издания напоминает: "Владелец [Лавры] – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Это им (УПЦ МП. – Ред.) необходимо решение суда, чтобы остаться".
Ранее митрополит Климент, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП, заявил, что монастырь не намерен покидать территорию заповедника, потому что для этого нет юридических оснований.
На вопрос, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, отвечает, что большинство вещей осталось. А комиссия по описанию вещей "работать не будет, потому что нет судебного решения".
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Саме так, козли кацапські.
предусмотрено законом.
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ) Архімандрит Авраамій звернувся до братії з закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.
Дорогі отці і браття!
Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних.
Прошу ваших святих молитов!
Молитвами преподобних Отців наших Печерських Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас!».
Архімандрит Авраамій,
Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ)
29 березня 2023 р.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ https://www.pomisna.info/…/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisny…/
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ Намісник Лаври отець Авраамій звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
"Всечесні отці і дорога братія Лаври!
Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати - наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння.
Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних Отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом.
У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку - єдино правильне і канонічно виправдане рішення. Блаженнійший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної Церкви України.
На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його.
Дорогі отці і браття!
Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних".
Поки паша мерседес проводив шабаш, архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
«Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. -Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися"…
До цього були повідомлення, що держава « не продовжує строк аренди», якій е вичерпаний.
Якщо так- то питань немае. «Давай, дасвиданья».
По друге- « виселення» мало було відбутися до кінця цього місяця…
А зараз воно « продовжено» на 2 місяця?
Це що?
Невже « дали задню»
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https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
А тепер може хто мені пояснить причину чому кацапопопи досі в Лаврі ??? Ау "мудрий нарід" поясніть !
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02nmNEpbqH2SgyhXz4QAf3bK83hZaEYFZ4XJAS4F1rBcRBLWLc2acTGehKBTetwGCRl?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=%2CO%2CP-R 24 хв ·
Орган ЛГБТ спільноти "українська" "правда" зробила велику відеоподачу на підтримку УПЦ ФСБ, яку виселяють з Печерської Лаври.
Маніхеї завжди підтрамують сатністів.
https://youtu.be/6phdtypSEe4
Корчинський: Чи виселеться московські попи з Києво-Печерської Лаври? Паша Мерседес та Онуфрій
Своими манипуляциями всегда влияли на наши выборы.