Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры состоится в три этапа, до 1 мая церковные деятели должны вернуть 80 объектов, - Минкульт

30 марта комиссия Министерства культуры начнет принимать государственное имущество национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое должна передать Украинская православная церковь Московского патриархата. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщила Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры.

Первый этап приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, должен пройти с 30 марта по 11 апреля. За это время комиссия примет 34 объекта.

На втором этапе, который продлится 12-21 апреля, УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии.

Третий этап приема продлится с 21 апреля по 1 мая и предусматривает передачу 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.

Всего УПЦ МП должна передать 80 объектов.

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"План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (представители монастыря. – Ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта", – объясняет собеседник издания из межведомственной группы, созданной на основании решения СНБО.

Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов.

"Если монахи закроются и откажут в доступе, тогда это статья 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества, – объясняет собеседник. – Мы будем двигаться исключительно в правовом поле, не подыгрывая враждебной пропаганде".

Комментируя заявление УПЦ МП об отсутствии законных оснований для "выселения", собеседник издания напоминает: "Владелец [Лавры] – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Это им (УПЦ МП. – Ред.) необходимо решение суда, чтобы остаться".

Ранее митрополит Климент, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП, заявил, что монастырь не намерен покидать территорию заповедника, потому что для этого нет юридических оснований.

На вопрос, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, отвечает, что большинство вещей осталось. А комиссия по описанию вещей "работать не будет, потому что нет судебного решения".

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.