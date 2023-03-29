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Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры состоится в три этапа, до 1 мая церковные деятели должны вернуть 80 объектов, - Минкульт

лавра,упц

30 марта комиссия Министерства культуры начнет принимать государственное имущество национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое должна передать Украинская православная церковь Московского патриархата. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщила Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры.

Первый этап приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, должен пройти с 30 марта по 11 апреля. За это время комиссия примет 34 объекта.

На втором этапе, который продлится 12-21 апреля, УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии.

Третий этап приема продлится с 21 апреля по 1 мая и предусматривает передачу 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.

Всего УПЦ МП должна передать 80 объектов.

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"План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (представители монастыря. – Ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта", – объясняет собеседник издания из межведомственной группы, созданной на основании решения СНБО.

Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов.

"Если монахи закроются и откажут в доступе, тогда это статья 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества, – объясняет собеседник. – Мы будем двигаться исключительно в правовом поле, не подыгрывая враждебной пропаганде".

Комментируя заявление УПЦ МП об отсутствии законных оснований для "выселения", собеседник издания напоминает: "Владелец [Лавры] – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Это им (УПЦ МП. – Ред.) необходимо решение суда, чтобы остаться".

Ранее митрополит Климент, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП, заявил, что монастырь не намерен покидать территорию заповедника, потому что для этого нет юридических оснований.

На вопрос, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, отвечает, что большинство вещей осталось. А комиссия по описанию вещей "работать не будет, потому что нет судебного решения".

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Автор: 

выселение (52) Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (773) УПЦ МП (1560)


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Топ комментарии
+27
"Власник [Лаври] - держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. - Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".
Саме так, козли кацапські.
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29.03.2023 20:32
+27
Наступний етап - виселення руснявих попів з Почаївської Лаври.
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29.03.2023 20:38
+24
а нельзя просто за шкирку взять и выкинуть кацапсинских ********* ?
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29.03.2023 20:33
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"Власник [Лаври] - держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. - Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".
Саме так, козли кацапські.
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29.03.2023 20:32 Ответить
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29.03.2023 20:34 Ответить
сектанти кацапської секти безтомосних брехунів-пройдисвітів.
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29.03.2023 20:43 Ответить
Там кореш Єрмака-Деркач на задньому плані, ну точно ФСб в рясах
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29.03.2023 22:17 Ответить
а нельзя просто за шкирку взять и выкинуть кацапсинских ********* ?
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29.03.2023 20:33 Ответить
хай вернуть вкрадене
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29.03.2023 20:39 Ответить
за вкрадене суд і строк,а повертати це вже другорядне яке має виконуватися
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29.03.2023 21:00 Ответить
це не турецький готель і не рушники..можна і до кобзона потрапити
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29.03.2023 21:01 Ответить
хочеш щоб ООН, Амнести і інша ***** з глузду з'їхали? Жорстока ти людина!
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29.03.2023 21:16 Ответить
Всё должно быть выполнено быстро и чётко, не захотят по добру, применить силу, как это

предусмотрено законом.
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29.03.2023 20:37 Ответить
Наступний етап - виселення руснявих попів з Почаївської Лаври.
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29.03.2023 20:38 Ответить
новость должна звучать так - "Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться у три часа ночи 30.03.22"
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29.03.2023 20:39 Ответить
2023
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29.03.2023 22:28 Ответить
Они и со стен фрески за такое время поп*здят, не то что иконы. Чем скорее тем лучше. Вот о чем они ща думают? Как провернуть и вынести самое ценное, это ж очевидно...
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29.03.2023 20:42 Ответить
Це ж скільки потрібно буде хлорки для дезінфекції всіх об'єктів після слуг сатани.
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29.03.2023 20:42 Ответить
Подимлять кадилом туди-сюди водичкою покроплять і норм.
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29.03.2023 20:46 Ответить
Цю сволоту не тільки виселити, а посадити треба!! І дивіться, бо вони вже там всі ікони повиносять поки ви будете з ними панькатися!!!!! Ще й прихожан перевірити, там напевно коригувальників купа
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29.03.2023 20:46 Ответить
О, це ще будем мати клопіт з цим росадником ФСБ. На думку москви, це ж не Майдан розганяти, тут «толерантність» потрібна.
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29.03.2023 20:48 Ответить
А що ж так мало етапів?
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29.03.2023 20:52 Ответить
Бо там шашлики..травневі свята..
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29.03.2023 21:13 Ответить
Вибачте, забув
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29.03.2023 22:01 Ответить
Блаженнійший Митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

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29.03.2023 20:53 Ответить
Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ) Архімандрит Авраамій звернувся до братії з закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.

Дорогі отці і браття!

Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних.

Прошу ваших святих молитов!

Молитвами преподобних Отців наших Печерських Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас!».

Архімандрит Авраамій,

Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ)

29 березня 2023 р.

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ https://www.pomisna.info/…/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisny…/
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29.03.2023 20:56 Ответить
Архімандрит Авраамій перейшов з московського патріархату в ПЦУ і закликав братію слідувати за ним.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ Намісник Лаври отець Авраамій звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
"Всечесні отці і дорога братія Лаври!

Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати - наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння.

Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних Отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом.

У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку - єдино правильне і канонічно виправдане рішення. Блаженнійший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної Церкви України.

На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його.

Дорогі отці і браття!

Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних".
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29.03.2023 21:19 Ответить
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29.03.2023 20:54 Ответить
паша мерседес провів свій останній "шабаш" у Лаврі
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29.03.2023 20:59 Ответить
Хоч би останній! Амінь!
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29.03.2023 21:10 Ответить
Революція в Лаврі!
Поки паша мерседес проводив шабаш, архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
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29.03.2023 21:29 Ответить
Монахи говорите, божьи людишки? А чьи паспорта у этих людишек, если кацапские - нах в обменный фонд, украинские - на фронт, монахи обязаны защищать родину от захватчиков.
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29.03.2023 20:57 Ответить
Нащо з ними так церемонитись ?
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29.03.2023 20:57 Ответить
Ото й бісить..а спецзагін туди й кийками примусово виконати рішення ні? То всі гадають, як ми будемо в очах світової спільноти виглядати..
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29.03.2023 21:16 Ответить
По перше- що коїться?
«Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. -Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися"…

До цього були повідомлення, що держава « не продовжує строк аренди», якій е вичерпаний.

Якщо так- то питань немае. «Давай, дасвиданья».

По друге- « виселення» мало було відбутися до кінця цього місяця…
А зараз воно « продовжено» на 2 місяця?
Це що?
Невже « дали задню»
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29.03.2023 20:59 Ответить
Так вони вже там голі стіни залишили, ікони повивозили, тепер до 1 травня вони повинні відзвітувати?
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29.03.2023 21:06 Ответить
Чому ім дозволили все вивозити? Вони мали б тільки особисті речі вивезти!
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29.03.2023 21:11 Ответить
За служіння інтересам України , нагороди від мацковського сатани не отримують . Тому - геть московського попа . !!
.
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29.03.2023 21:12 Ответить
Влада робить помилку. Треба робити все швидко і не полізувати цей процес і не підігрувати московськи ФСБпопам.
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29.03.2023 21:13 Ответить
Вже все зроблено. Архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
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29.03.2023 21:33 Ответить
Це так , але з договором для ПЦУ я не думаю, що влада щось швидко зробить. Треба буде чекати зміни влади.
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29.03.2023 21:46 Ответить
Та похрен, викинуть із Лаври. Попи, попаді, мандрити, єпархії, приходи, братії, намісники, монастирі ... - херня ! Власність держави, все крапка.
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29.03.2023 22:21 Ответить
А що мінКУЛЬТ вирішило розтягти перебування культу МП в Лаврі?
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29.03.2023 21:34 Ответить
Це кпець, до чого опустилась держава Україна, іде загравання з кацапськими попами. На цензорі вище такий заголовок Окупанти нанесли авіаудар по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП. ФОТО Джерело:
А тепер може хто мені пояснить причину чому кацапопопи досі в Лаврі ??? Ау "мудрий нарід" поясніть !
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29.03.2023 21:45 Ответить
Я все розумію, але чи є рішення судів?
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29.03.2023 21:50 Ответить
Паша Мерседес зробив заяву. Прутнєм поводив владі по губах, заявивши, що не вибереться з Лаври, поки цю владу не відспіває. Далі буде. На горбах Печерських ФСБ відкриває другий фронт.
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29.03.2023 21:51 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02nmNEpbqH2SgyhXz4QAf3bK83hZaEYFZ4XJAS4F1rBcRBLWLc2acTGehKBTetwGCRl?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=%2CO%2CP-R 24 хв ·

Орган ЛГБТ спільноти "українська" "правда" зробила велику відеоподачу на підтримку УПЦ ФСБ, яку виселяють з Печерської Лаври.

Маніхеї завжди підтрамують сатністів.

https://youtu.be/6phdtypSEe4
Корчинський: Чи виселеться московські попи з Києво-Печерської Лаври? Паша Мерседес та Онуфрій
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29.03.2023 21:51 Ответить
Слово державы, Украина, должно быть твердым. За кораблем - значит за кораблем. Нет причин, вступать в переговоры с откровенными врагами Украины. 30 лет они безнаказано гадили. Воевали на стороне врага. Получали награды от путина. От кого там они отсоединились? От гундяева. Тогда они секстанты.
Своими манипуляциями всегда влияли на наши выборы.
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29.03.2023 21:57 Ответить
Дебіли ***
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29.03.2023 22:22 Ответить
вже покрали все цінне
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29.03.2023 23:03 Ответить
Расстрелять нужно всех попов, которые за мп
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29.03.2023 23:16 Ответить
Для чого ??? Хресний хід на розмінування.
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30.03.2023 07:54 Ответить
надо трогать, бо коли не трогать - кловани на виxлопі..
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29.03.2023 23:28 Ответить
Взагалі не ясно чого ці пдри виють? А де ж їх смирення?
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29.03.2023 23:48 Ответить
Смирення це Вам, підставить другу щоку також Вам. Ну, а попам-кацапським Лавра і вірні віряни, які увірували в попів-кацапських! D ... Ну типу 73%
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30.03.2023 08:02 Ответить
Виселить потрібно всіх. Ніяких попів в Лаврі не повинно бути. Відкрити для народу повний доступ як до музею-історичної спадщини українського народу. Людині не потрібен піп-посередник в спілкуванні з Богом.
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30.03.2023 09:15 Ответить
 
 