Антикоррупционный суд будет рассматривать в закрытом режиме дело о возможной лжи в декларации чиновника Госпогранслужбы Мула

Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

Во время подготовительного заседания защита Мула попросила проводить рассмотрение дела в закрытом заседании. Это объяснили тем, что чиновник является военным, и "осведомленность о его местонахождении" якобы "может угрожать его жизни".

Сам Мул поддержал позицию адвокатов. Прокурор просил судить мужчину в открытом формате.

Коллегия ВАКСа решила закрыть процесс. Заседания будут проходить только при участии сторон и свидетелей.

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Мул обвиняется во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева.

Наказание за это преступление предусматривает от 51 тысяч гривен штрафа или общественных работ до максимум 2 лет ограничения свободы и запрета занимать определенные должности. Срок давности в этом преступлении – 2 года, вероятно, он истекает в марте 2023 года.

В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Вскоре ее уволили.

На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранного паспорта.

В ГПСУ называли эти публикации неправдивыми и "литьем грязи". Мул подавал иск к СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.