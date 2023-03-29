РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12279 посетителей онлайн
Новости
3 310 29

Антикоррупционный суд будет рассматривать в закрытом режиме дело о возможной лжи в декларации чиновника Госпогранслужбы Мула

мул

Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

Во время подготовительного заседания защита Мула попросила проводить рассмотрение дела в закрытом заседании. Это объяснили тем, что чиновник является военным, и "осведомленность о его местонахождении" якобы "может угрожать его жизни".

Сам Мул поддержал позицию адвокатов. Прокурор просил судить мужчину в открытом формате.

Коллегия ВАКСа решила закрыть процесс. Заседания будут проходить только при участии сторон и свидетелей.

Читайте также: Дело экс-главы ГПСУ Цигикала и его подельников передано в суд, - САП

Мул обвиняется во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева.

Наказание за это преступление предусматривает от 51 тысяч гривен штрафа или общественных работ до максимум 2 лет ограничения свободы и запрета занимать определенные должности. Срок давности в этом преступлении – 2 года, вероятно, он истекает в марте 2023 года.

В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Вскоре ее уволили.

На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранного паспорта.

В ГПСУ называли эти публикации неправдивыми и "литьем грязи". Мул подавал иск к СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6398) закрытый режим (5) Антикоррупционный суд (1206)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Справедливість торжествує? Тоді нічого було влаштовувати цю виставу!
показать весь комментарий
29.03.2023 20:55
+4
Правильное решение! Зачем членам секты "слуга народа" знать, что этот пограничник имеет колумбийское гражданство и поганяло Хорхе Фернандес ?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:18
+4
В нього коханка-іванка є щось особливе! Ну просто дебілка, яка здала свого покровителя! Боже! Тільки при бенєзелі можуть існувати такі ідіоти
...
показать весь комментарий
29.03.2023 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з дипломом зелі, такий самий як і у януковича?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:54 Ответить
Таке порівняння просто з-за принципу ненависті не коректне, для цього до речі є GOOGLE ось наприклад неофіційна біографія яніка -4, який привів нас своїм бездарним правлінням до революції гідності i після війни з рашей ,до речі після м'якого правління Ющенка , https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/08/4/4403419/ А біографія Зеленського вона скрізь є, там самі знайдете ,вона чесна. Я пишу не на захист Зеленського, я хочу що б просто було чесно, як воно є, у нас же європейська країна, а не стійло, як у сусідів зі сходу та півночі

PS Є такий бас гітарист Роджі Уотерс з групи Pink Floyd ,у нього на старість поїхав дах і він став чмом, підтримуючи рашу і кремль, але це не означає, що знаменита і навіть дуже група Pink Floyd ніяка і в музиканти не годиться, теж саме можна сказати про Жерара Депортье, що він гавнюк, але фільми де він знімався, з П'єр Рішаром шедеври в жанрі кінокомедій
показать весь комментарий
29.03.2023 22:52 Ответить
Чому не коректне? Однокурсників ні одного ні другого не можуть знайти. Про гавнюків не бути сперечатися, не розбираюся в сортах гівна.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:04 Ответить
Добре проїхали тему про яника та Зе. У мене є питання , про гурт Pink Floyd знаєте ,чули ,а якого ви року народження і яка у вас освіта та спеціальність ,думаю це не секрет
показать весь комментарий
30.03.2023 00:00 Ответить
Справедливість торжествує? Тоді нічого було влаштовувати цю виставу!
показать весь комментарий
29.03.2023 20:55 Ответить
Треба, як на мене, повертати військову прокуратуру і військових слідчих. Ще "вчора"...
показать весь комментарий
29.03.2023 20:56 Ответить
Те будут отмазывать еще сильнее, особенно в делах, где пострадали гражданские.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:15 Ответить
На скільки мені відомо, то при наявності цивільних серед постраждалих поза межами ведення бойових дій чи при проведенні антитерористиних заходів, справа розглядається в цивільних судах.
Виключення - якщо це стосується національної безпеки. Хоча й тоді, наче, теж цивільне судочинство, але в "закритому" режимі. Можу в чомусь помилятись, але загальна тенденція саме така.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:47 Ответить
Якщо брехню ''прикрити'' вона не перестане бути брехнею!
показать весь комментарий
29.03.2023 20:56 Ответить
цей ішак- взяточник якийсь особливий?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:07 Ответить
В нього коханка-іванка є щось особливе! Ну просто дебілка, яка здала свого покровителя! Боже! Тільки при бенєзелі можуть існувати такі ідіоти
...
показать весь комментарий
29.03.2023 21:35 Ответить
Вона коханка чи дружина?
показать весь комментарий
29.03.2023 23:03 Ответить
а нахрена розказувати про те що ви нічого ні кому не розкажете?
поштальйон пєчкін, млять
у мене для Вас лист, але я цого Вам не дам...
показать весь комментарий
29.03.2023 21:11 Ответить
бідося...на нього бруд лили....а молода речниця(хоч і колишня) хай візьме і протре)))
показать весь комментарий
29.03.2023 21:14 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2023 21:17 Ответить
НЕ розхитуйте зеленого човна!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 21:55 Ответить
Правильное решение! Зачем членам секты "слуга народа" знать, что этот пограничник имеет колумбийское гражданство и поганяло Хорхе Фернандес ?
показать весь комментарий
29.03.2023 21:18 Ответить
Чув, що папік іванки мулу "глаз на жопу" почав натягувати.
мулу тризда.
показать весь комментарий
30.03.2023 09:41 Ответить
Військовослужбовець Колумбіі
показать весь комментарий
29.03.2023 21:28 Ответить
Який гуманний у нас суд!
Не дай, Боже, розсекретити місце перебування корупціонера!
показать весь комментарий
29.03.2023 21:40 Ответить
Якщо не помиляюсь 25 березня Румунські прикордонники напроти Ізмаїлу затримали фуру цигарок ( 400 ящиків ) які через Пункт пропуску Орловка потрапили з території України до Румунії. Це вже 2 - га фура з цигарками затримана Румунськими прикордонниками на тому напрямку.

Знаєте хто начальник Регіонального управління яке охороняє кордон з Румунією в Одеській області ???

Правильно генерал Мул С.А.

А скільки румини не затримують цигарок ???
Інформація для роздуму

Про Івану скажу так - що це не факт, що вона коханка Мула С.А. Але на службу коли хотіла тоді і приходила, могла взагалі не ходити. Рапорт на виїзд до Франції підписав їй Мул С. А.

Іванка покарана, а той хто рапорт підписував покараний ???
показать весь комментарий
29.03.2023 21:47 Ответить
За ним полюють подруги речниці іванки, такі папікі в деіфциті. "Ти іх в дверь, они в окно" (с)
показать весь комментарий
29.03.2023 21:48 Ответить
Іванку перетрахали половину Одеських папіків. За Мула інфи не має. Є інфа що у Іванки папік з Кабінету Міністрів
показать весь комментарий
29.03.2023 21:52 Ответить
За ним полюють шпигунки з крєпкєм тєлам, як в речниці іванки
показать весь комментарий
29.03.2023 21:51 Ответить
Типова зовнішність представниці порнохабу...
покійний актор Смірнов казав: Срамота!
показать весь комментарий
29.03.2023 22:02 Ответить
да их всех сажать надо! там только стоит посмотреть на дом и машину "честно заработанные"!
показать весь комментарий
29.03.2023 22:04 Ответить
Цирк для одного клоуна.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:23 Ответить
Слуги живуть краще своїх роботодавців...
показать весь комментарий
30.03.2023 07:21 Ответить
 
 