Антикоррупционный суд будет рассматривать в закрытом режиме дело о возможной лжи в декларации чиновника Госпогранслужбы Мула
Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.
Во время подготовительного заседания защита Мула попросила проводить рассмотрение дела в закрытом заседании. Это объяснили тем, что чиновник является военным, и "осведомленность о его местонахождении" якобы "может угрожать его жизни".
Сам Мул поддержал позицию адвокатов. Прокурор просил судить мужчину в открытом формате.
Коллегия ВАКСа решила закрыть процесс. Заседания будут проходить только при участии сторон и свидетелей.
Мул обвиняется во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева.
Наказание за это преступление предусматривает от 51 тысяч гривен штрафа или общественных работ до максимум 2 лет ограничения свободы и запрета занимать определенные должности. Срок давности в этом преступлении – 2 года, вероятно, он истекает в марте 2023 года.
В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Вскоре ее уволили.
На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранного паспорта.
В ГПСУ называли эти публикации неправдивыми и "литьем грязи". Мул подавал иск к СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.
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PS Є такий бас гітарист Роджі Уотерс з групи Pink Floyd ,у нього на старість поїхав дах і він став чмом, підтримуючи рашу і кремль, але це не означає, що знаменита і навіть дуже група Pink Floyd ніяка і в музиканти не годиться, теж саме можна сказати про Жерара Депортье, що він гавнюк, але фільми де він знімався, з П'єр Рішаром шедеври в жанрі кінокомедій
Виключення - якщо це стосується національної безпеки. Хоча й тоді, наче, теж цивільне судочинство, але в "закритому" режимі. Можу в чомусь помилятись, але загальна тенденція саме така.
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поштальйон пєчкін, млять
у мене для Вас лист, але я цого Вам не дам...
мулу тризда.
Не дай, Боже, розсекретити місце перебування корупціонера!
Знаєте хто начальник Регіонального управління яке охороняє кордон з Румунією в Одеській області ???
Правильно генерал Мул С.А.
А скільки румини не затримують цигарок ???
Інформація для роздуму
Про Івану скажу так - що це не факт, що вона коханка Мула С.А. Але на службу коли хотіла тоді і приходила, могла взагалі не ходити. Рапорт на виїзд до Франції підписав їй Мул С. А.
Іванка покарана, а той хто рапорт підписував покараний ???
покійний актор Смірнов казав: Срамота!