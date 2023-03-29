РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости Война
7 308 51

Бывают такие дни на Востоке, когда соотношение потерь ВСУ с армией РФ достигает 1 к 10, - Минобороны

рф,армія

Во время боев на Востоке бывают дни, когда российская армия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает... Но потери врага в разы больше.

Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", - отметила чиновник.

По ее словам, у противника были большие потери и в 2014-2015 годах, однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - сообщила Маляр.

Читайте также: США оценивают потери РФ более чем в 220 тыс. человек ранеными и убитыми, - Уоллес

Автор: 

Минобороны (9306) потери (4379) Маляр Анна (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
У нас всегда такие сообщения преподносятся как достижение.
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:35
+12
Хочеться вірити що це правда а не що це наша пропаганда
показать весь комментарий
29.03.2023 21:21
+12
Не хочется писать плохое, но на "Украинской правде" опять началось как раньше "Частичный успех противника".
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочеться вірити що це правда а не що це наша пропаганда
показать весь комментарий
29.03.2023 21:21 Ответить
Некоторые военные эксперты уже говорят что Украине пора завязывать с такой тупой пропагандой. А то возникают неудобные вопросы.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:16 Ответить
Правда.
NATO estimates Russia lost 5 times more soldiers in Bakhmut than Ukraine - CNN
Это в среднем. Так что в отдельные дни вполне может быть до 1 к 10.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:28 Ответить
Это среднее соотношение по технике за январь-февраль от Oryx.

показать весь комментарий
29.03.2023 22:31 Ответить
1 к 3. Только это данные по потерям техники, а не людей. И по всему фронту, а не на востоке. Так что все сходится.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:34 Ответить
А техника без людей? Нет там и близко 1 к 10. Ура-пропаганда хороша в меру.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:40 Ответить
Еще раз, для особо одаренных. В среднем гибнет при наступлении в 3-5 раз больше. Наступают на Востоке. На других участках фронта не наступают. В среднем по всему фронту цифры будут другие. NATO утверждает, что потери РФ под Бахмутом в 5 раз больше, чем у ВСУ. В отдельные дни, как сказано в источнике, цифры вполне могут достигать 1 к 10. В другие дни 1 к 3. В среднем 1 к 5. На Востоке.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:02 Ответить
Т.е. сейчас вы, наш особо одаренный, утверждаете что под Харьковом и Херсоном при контрнаступлении наших ребят полегло в среднем в 3-5 раз больше, чем орков? И при недавних атаках для возврата позиций под Бахмутом и Авдеевкой тоже?
показать весь комментарий
29.03.2023 23:09 Ответить
А вы думали что у ВСУ потерь нет? Под Херсоном наверняка было такое соотношение потерь. Под Харьковом, к счастью нет, потому, что там у кацапа обрушился фронт и он не оборонялся, а тупо бежал.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:36 Ответить
Я и не говорю что нет. Я терпеть не могу тупую ура-прапаганду в стиле е@ломарафона, когда всех держат за дебилов.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:54 Ответить
Я не владею данной информация, но логически потери должны быть меньше, поскольку в лобовую атаку не шли практически, фашисты сами уходили.
показать весь комментарий
30.03.2023 01:47 Ответить
Но это же ваши слова "В среднем гибнет при наступлении в 3-5 раз больше". А если не владеете, особо одаренный вы наш, то и не нужно тут тогда тупо ля-ля.
показать весь комментарий
30.03.2023 02:04 Ответить
Статистика говорит о том что 80 процентов гибнет от огня артиллерии. А у кого сейчас преимущество в артиллерии?
показать весь комментарий
30.03.2023 05:59 Ответить
«За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015 роках, проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.»
Що вона хотіла цим сказати, що по суті беззбройна армія воювала краще, ніж теперішня оснащена передовою зброєю від союзників?
Навіщо порівнювати?
Слава всім, хто воював і воює за нашу країну, вічна пам'ять полеглим!
показать весь комментарий
29.03.2023 21:24 Ответить
Та да. Если не в состоянии подумать, то иногда лучше жевать, чем трепаться. Слава Арестовича некоторым спать не даёт.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:13 Ответить
як взагалі, коментуючи втрати, можна говорити на чию вони користь?!

минулого разу яйця по 17 грн теж допустив таку помилку і скільки на нього вилилось з цього приводу...
показать весь комментарий
29.03.2023 21:27 Ответить
а не віддалиб папєрєднікі не те що ядерку
а хочаб не розпродали ті танки, літаки, ракети великої та середньої дальності, пускові установки
снаряди та залпи для градів, дохлих орків було б ще більше.
а як би не антиукраїнські закони ВР, до ЗСУ не треба булоб заволікати під страхом в,язниці, а йшли б вмотивовані бійці, а це ще великий плюс до різниці в загиблих
показать весь комментарий
29.03.2023 21:28 Ответить
Окопы заполненные русскими в районе Водяного.https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1640645224664903683
показать весь комментарий
29.03.2023 21:34 Ответить
хочу вірити що в наших не такі "окопи" а такі як має бути!
показать весь комментарий
29.03.2023 22:01 Ответить
У нас всегда такие сообщения преподносятся как достижение.
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:35 Ответить
та поферу що у вас там на лаптестане преподносят
показать весь комментарий
29.03.2023 23:36 Ответить
москаляка, сперва проспись, а потом перечитай методички...
показать весь комментарий
30.03.2023 08:05 Ответить
просплюся, коли ти з пляшки злізеш, мокша
показать весь комментарий
30.03.2023 08:19 Ответить
Олександр Віктюк
показать весь комментарий
30.03.2023 08:21 Ответить
Не хочется писать плохое, но на "Украинской правде" опять началось как раньше "Частичный успех противника".
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:36 Ответить
УП це голос ОПи
показать весь комментарий
29.03.2023 21:51 Ответить
Ксения, сводка о положении на фронте, где говорится про "частичный успех противника". К ОПе, никаких симпатий у меня нет, но меня злит это, непонятно кем придуманное "частичный успех". Успех-неудача. Истина-ложь. Третьего не дано. Нельзя быть немного беременной....
показать весь комментарий
29.03.2023 22:02 Ответить
а вони і не припиняли мати частковий успіх...он бахмут на 2\3 за ними вже
показать весь комментарий
29.03.2023 22:02 Ответить
тогда прямо надо писать, у противника есть успехи. Да, это война, это и неудачи и потери личного состава и позиций. Но зачем же пытаться выкрутиться враньем, про "частичный успех"? Язык бы отрезать тому кто этот термин придумал.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:05 Ответить
Вона ж, наче, не була дурепою. Так, піарилася на тому, до чого не причетна, але для "зелені" це - норма поведінки.

Але ж, люди добрі, як можна піаритись на втратах? При тому, що те співвідношення до МО немає ніякого стосунку: зброя, набої, навчання наших воїнів і навіть однострої - то допомога з-за кордону від наших партнерів!
А всі досягнення МО вкладаються в одне абдристовицьке "прає@алі".
показать весь комментарий
29.03.2023 21:36 Ответить
За те деньги, что ей платят - и не такое скажешь.

показать весь комментарий
29.03.2023 22:20 Ответить
А зараз зарплатня під мільйон мабуть
показать весь комментарий
30.03.2023 00:25 Ответить
Тільки вони винищують уркаганів-гвалтівників, а зеленський під Бахмутом - цвіт нації!
показать весь комментарий
29.03.2023 21:45 Ответить
Краще, падло, промовчало б.
Гнида штуками загиблих лічить...
показать весь комментарий
29.03.2023 21:52 Ответить
1 до 10 повинно бути в гіршому випадку, а так 1 до 20 - 30 - 50; тим паче, що оборона в місті іде.
Вони "м'яса" наберуть ще, а з ким міноборони воювати далі буде?
Чи вони дійсно думають що дибіломарафон з Зелей когось надихають?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:02 Ответить
Вместе с повесткой в ватсап, надо эту новость присылать.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:06 Ответить
Вони хвастають тим, що у нас ВТРАТИ меньші ніж у кацапів, ну не дебіли?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:14 Ответить
Запитання до Маляр - а вона легко втратила хоча б десяту частину своєї дитини?
Це могла бути люба частина.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:24 Ответить
Там с мозгом проблемы, там личное

показать весь комментарий
29.03.2023 22:52 Ответить
будь-яка... Люба- це ім'я або особа жіночого роду, мила вашому серцю.
показать весь комментарий
30.03.2023 01:20 Ответить
Пішла гайдаївщина та арестовичниця від Рєзнікова.

Таке враження, що у ЗЕлених якесь чергування *********.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:25 Ответить
Как же достал этот звиздёж. На кого это рассчитано? Для чего? Приезжает потом новенький и у него крыша после 10 обстрелов едет и в отказ идёт. Говорит я думал война не такая. Какие 1 к 10? Вы о чём? У нас на сегодняшний день нет преимущества ни в артиллерии, ни в снарядах, ни в авиации, преимущество только в стойкости и героизме, и то, люди выдыхаются. На участках, где русня не лезет на рожон потери 1 к 1. На участках где ****** ведут активные наступательные действия понятно что потерь у них больше, но ни о каких в 10 раз речи не идёт
показать весь комментарий
29.03.2023 22:25 Ответить
В среднем при наступлении потери в 3-5 раз больше, чем в обороне. Это в среднем во всех войнах. Если учесть, что наступают плохо подготовленные зеки и чмобики, зачастую без поддержки с воздуха и артиллерии, вполне реальные цифры 1 к 10.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:40 Ответить
кто придумал эти средние? в каких войнах? в античных? или в 19 веке?

а если дрон против людей, то тоже такое соотношение?

хватит смотреть дебильный мудафон!
показать весь комментарий
30.03.2023 08:12 Ответить
Гаоно сказано, але якщо все так добре, чому чоловіків силоміць з вулиць у ТЦК везете, де всі криві та больні визнаються здоровими і потім через тиждень без підготовки їх на фронт відправляють? В Одесі знаю таких вже декілька таких випадків.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:36 Ответить
Це вже серія маленьких перемог?
показать весь комментарий
29.03.2023 23:04 Ответить
Ось і підтвердження наших хлопців, а то тут порозводилось кацапської нечисті. https://www.youtube.com/watch?v=8E7Ie6Cx0WQ
показать весь комментарий
30.03.2023 00:47 Ответить
 
 