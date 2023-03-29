Бывают такие дни на Востоке, когда соотношение потерь ВСУ с армией РФ достигает 1 к 10, - Минобороны

Во время боев на Востоке бывают дни, когда российская армия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает... Но потери врага в разы больше.

Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", - отметила чиновник.

По ее словам, у противника были большие потери и в 2014-2015 годах, однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - сообщила Маляр.

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