Бывают такие дни на Востоке, когда соотношение потерь ВСУ с армией РФ достигает 1 к 10, - Минобороны
Во время боев на Востоке бывают дни, когда российская армия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает... Но потери врага в разы больше.
Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", - отметила чиновник.
По ее словам, у противника были большие потери и в 2014-2015 годах, однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.
"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - сообщила Маляр.
Топ комментарии
+21 Александр Витюк #550853
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+12 Sam Johns #554555
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+12 Neftekachka Beznadega
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NATO estimates Russia lost 5 times more soldiers in Bakhmut than Ukraine - CNN
Это в среднем. Так что в отдельные дни вполне может быть до 1 к 10.
Що вона хотіла цим сказати, що по суті беззбройна армія воювала краще, ніж теперішня оснащена передовою зброєю від союзників?
Навіщо порівнювати?
Слава всім, хто воював і воює за нашу країну, вічна пам'ять полеглим!
минулого разу яйця по 17 грн теж допустив таку помилку і скільки на нього вилилось з цього приводу...
а хочаб не розпродали ті танки, літаки, ракети великої та середньої дальності, пускові установки
снаряди та залпи для градів, дохлих орків було б ще більше.
а як би не антиукраїнські закони ВР, до ЗСУ не треба булоб заволікати під страхом в,язниці, а йшли б вмотивовані бійці, а це ще великий плюс до різниці в загиблих
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
Але ж, люди добрі, як можна піаритись на втратах? При тому, що те співвідношення до МО немає ніякого стосунку: зброя, набої, навчання наших воїнів і навіть однострої - то допомога з-за кордону від наших партнерів!
А всі досягнення МО вкладаються в одне абдристовицьке "прає@алі".
Гнида штуками загиблих лічить...
Вони "м'яса" наберуть ще, а з ким міноборони воювати далі буде?
Чи вони дійсно думають що дибіломарафон з Зелей когось надихають?
Це могла бути люба частина.
Таке враження, що у ЗЕлених якесь чергування *********.
а если дрон против людей, то тоже такое соотношение?
хватит смотреть дебильный мудафон!