Хорватия рассматривает вопрос передачи Украине 14 вертолетов Ми-8, - министр обороны Баножич

Правительство Хорватии прорабатывает передачу Украине четырнадцати вертолетов Ми-8.

Об этом сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

"Хорватское правительство поддерживает Украину финансово, технически и материально, оказывает политическую поддержку. Одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас находится на рассмотрении нашего правительства. Один из пунктов этого решения — вертолеты, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем передать их Украине", - рассказал Баножич.

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