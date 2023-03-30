Силы обороны отразили более 60 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались четырехсотые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Под огонь из артиллерии попали районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области; Колодязи, Спирное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут, здесь Силы обороны отразили 28 атак. Также войска РФ безуспешно наступали в районе Орехово-Васильевки. Вели огонь по районам населенных пунктов, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Под вражеский огонь попали Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении зафиксировали обстрелы в районах Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.

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На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Были обстреляны более 20 районов населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Чаривне Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и город Херсон.

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.