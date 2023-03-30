Силы обороны отразили более 60 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб
Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 марта по поводу российского вторжения.
Так, начались четырехсотые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.
На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Под огонь из артиллерии попали районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области; Колодязи, Спирное и Северск Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут, здесь Силы обороны отразили 28 атак. Также войска РФ безуспешно наступали в районе Орехово-Васильевки. Вели огонь по районам населенных пунктов, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Под вражеский огонь попали Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении зафиксировали обстрелы в районах Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.
На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Были обстреляны более 20 районов населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Чаривне Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и город Херсон.
В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске, работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.
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Денис Казанський
@den_kazansky
Симоньян предложила заплатить Украине репарации и выкупить захваченные территории. Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим «нацистам» заплатить Стадия торга
"Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.
Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
2023 рік:
В ефірі у ********** хвилюються через постачання західної техніки ЗСУ і розмірковують над тим, як ми їх знищимо: "Может быть, в основу (контрнаступу ЗСУ) положено три слова: ошеломить, парализовать, разгромить! Ошеломить - это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связи, складам, линиям снабжения одновременно на всю глубину, начиная от Запорожья и кончая Бердянском, к примеру. Потом сделать управление вооруженными силами, частями, соединениями невозможным при помощи массированной постановки организованных помех. И, наконец, начать наступательные операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной техникой, только в темное время суток, маневренными группами, отрядами, тем более местность позволяет. И вот в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям".