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Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне, который может подорвать его авторитарное правление, - ISW

кадиров

Демонстративная реакция Рамзана Кадырова на нападение на отделение полиции в Чечне свидетельствует об обеспокоенности относительно стабильности его авторитарного правления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В институте обратили внимание на заявление Кадырова, который сообщил, что в ночь на 28 марта чеченские силовики убили двух мужчин, которые пытались совершить нападение на отделение полиции в Гудермесе.

Аналитики отметили, что в Гудермесе находится университет спецназа Кадырова, хотя до сих пор точно неизвестно, было ли нападение связано с этим учебным заведением.

Вскоре после гибели нападавших Кадыров опубликовал кадры, как он вместе с 15-летним сыном и чеченскими чиновниками и сотрудниками службы безопасности посетил место нападения и осмотрел изуродованные тела нападавших.

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"Кадыров, вероятно, считает, что демонстративный осмотр тел погибших должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована. Сам факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, свидетельствует о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление", – считают аналитики ISW.

В институте напомнили, что 13 марта Кадыров встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы повысить значимость Чечни в российской политической и военной сферах.

По оценке ISW, Путин может воспользоваться опасениями Кадырова потерять его благосклонность, чтобы заставить увеличить роль чеченских боевиков в боевых действиях в Украине.

"Кадыров, вероятно, рассматривает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей приверженности со стороны Путина", – подытожили эксперты.

Автор: 

Кадыров (801) Чечня (637) ISW (493)


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Де ж ви, "Бешенные волки", які відрізали бошки рашистам в 90-і і знімали це на камеру? Кілька камазів з чеченцями в москві і ви б там різали глотки не тільки баранам на Курбан-байрам, а і зажравшимся москвичам на красній площі. Для вас відкрита дорога до белокаменої - всі її захисники зараз дохнуть під Бахмутом.
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30.03.2023 07:19 Ответить
Такое ощущение что эта контора рандомные прогнозы к каждой новости из телеграма делает
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30.03.2023 07:21 Ответить
В Чечні до цих пір діє навіть не "правило таліону" - око за око" Там діє інший принцип: "Не залишай ворога живим! Бо інакше він оправиться, окріпне, повернеться, пригадає тобі минуле і переріже майбутнє! " Тому "справедливого суду" не буде - рід Кадирових просто виріжуть!
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30.03.2023 07:21 Ответить
Він розуміє що якщо в понеділок впаде режим *****, у вівторок його і тіх кадиріівців хто не втече будуть різати як баранів. Бо притомних чеченців дуже багато.
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30.03.2023 07:25 Ответить
Само-собою - "розуміє" Бо саме цим він усі роки при владі й займався! А у мене просто досвід є - довгий час жив у диких місцях Росії А там зустрічав сім"ї чеченців Вони старалися жить "тихше води, нижче трави В Заволжі, наприклад, селилися не те що в глухих селах - навіть на "зимівниках" з отарами І у селах з"являлися лише раз в місяць - отримать зарплату в конторі та закупиться продовольством І "мєнти" мені пояснили, що то сім"ї, які ховаються від кровної помсти, яка чекає їх при поверненні на батьківщину Казали, що були випадки, коли такі люди, набираючись сміливості, їздили тихцем на похорон рідні, а потім самі поверталися мертвими На похованні їх не чіпали, а на зворотньому шляху - вбивали
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30.03.2023 08:11 Ответить
Пусть он лучше обеспокоится о хорошем рецепте пирожков на свои поминки.
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30.03.2023 07:26 Ответить
ISW = ChatGPT?
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30.03.2023 07:30 Ответить
 
 