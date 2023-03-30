США не видят никаких доказательств недопустимых нарушений в использовании Украиной военной помощи, - Белый дом
Штаты не видят признаков того, что Украина неправильно распоряжается предоставленной США военной помощью.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что украинская сторона "разделяет наши беспокойства относительно обеспечения должной подотчетности и прозрачности оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него".
"Конечно, мы все стремимся иметь как можно большего надзора и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это - война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предсказать движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой", - заметил координатор.
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Гроші це окрема історія.
Вони мають з чого красти - своє не втратять))) Дебіли, *****