США не видят никаких доказательств недопустимых нарушений в использовании Украиной военной помощи, - Белый дом

Штаты не видят признаков того, что Украина неправильно распоряжается предоставленной США военной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что украинская сторона "разделяет наши беспокойства относительно обеспечения должной подотчетности и прозрачности оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него".

"Конечно, мы все стремимся иметь как можно большего надзора и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это - война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предсказать движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой", - заметил координатор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО