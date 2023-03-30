РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11166 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 819 7

США не видят никаких доказательств недопустимых нарушений в использовании Украиной военной помощи, - Белый дом

кірбі

Штаты не видят признаков того, что Украина неправильно распоряжается предоставленной США военной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что украинская сторона "разделяет наши беспокойства относительно обеспечения должной подотчетности и прозрачности оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него".

"Конечно, мы все стремимся иметь как можно большего надзора и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это - война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предсказать движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой", - заметил координатор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО

помощь (7752) США (26336) Кирби (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоб то неприпустимих не бачать, а припустимі не рахували. Треба бути щепетільнішімі до своїх грошей. Бо в Україні при владі "українськи" єврєї. А це не американськи єврєї - це зовсім інше.
показать весь комментарий
30.03.2023 08:43 Ответить
Під військовою допомогою, напевно, мається на увазі зброя, **********.
Гроші це окрема історія.
показать весь комментарий
30.03.2023 08:59 Ответить
За цим стежать спеціальні люди. І Залужному довіряють.
показать весь комментарий
30.03.2023 08:55 Ответить
Та як вони можуть красти, якщо приставили наглядачів і пригрозили тюрьмою в разі чого?!?!)))
Вони мають з чого красти - своє не втратять))) Дебіли, *****
показать весь комментарий
30.03.2023 08:56 Ответить
Окуляри союзникам таки потрібні... Хоча звісно Дяка їм за усе !
показать весь комментарий
30.03.2023 09:48 Ответить
Схожу заяву американці оприлюднювали під час перебування їх аудиторів в Україні,але було невелике уточнення:перевірки вони проводили в місцях де аудиторам не загрожувала небезпека,тобто дуже далеко від лінії фронту.Тоді вони також не виявили порушень і запевнили що все в порядку.Як можливо таке стверджувати ,якщо повну перевірку провести неможливо?Схоже єрмак має компромат на Байдена,саме тому він і досі на посаді,і через це аудитори не виявили,і найближчим часом не виявлять,значних порушень.
показать весь комментарий
30.03.2023 10:43 Ответить
Страдаєте параноєю?Це ж треба так возвеличити можливості Їх рмака.Самому не смішно?
показать весь комментарий
30.03.2023 11:30 Ответить
 
 