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В Литве раскритиковали решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

мок,олімпіада

Решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям вызывает огромное разочарование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр образования, науки и спорта Латвии Юргита Шюгждинене.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

"МОК утверждает, что в соревнованиях не смогут участвовать только спортсмены, активно поддерживающие войну. Очень интересно, что в данном контексте означает активно?", - сказала министер.

Шюгждинене также отметила, что Литва должна продолжать работу с тем, чтобы международные федерации "не потеряли голову" и не изменили уже принятые решения о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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Литва (2439) МОК (178) Олимпиада (1136) спорт (2419)


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Литовці ненавиділи кацапів ще з х зна яких часів союзу. Сам пересвідчився коли був там.
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30.03.2023 08:03 Ответить
Мабуть є за що кацапів ненавидіти? Мабуть вони бачили і відчули їх на своїй шкурі, чи не так? На превеликий жаль, в Україні до цього часу є малороси, які обожнюють кацапів, їх культуру, церкву і мову.
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30.03.2023 08:48 Ответить
Треба коли виходитемуть ці покидьки на арену включати всеобщєє прізрєніє:УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
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30.03.2023 08:10 Ответить
Надо бойкотировать уже сейчас , а не ждать когда эти твари выйдут на арену .
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30.03.2023 08:14 Ответить
Гірше, коли тобі всі плюють у морду а не на твій портрет ,зачинений у сейфі
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30.03.2023 11:59 Ответить
А почему эту новость купили у путинского РБК,вычислите уже агента московии,сколько можно его терпеть.
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30.03.2023 08:27 Ответить
керівництво МОК дуууже зацікавлене у виступі російських терористів і білоруських холуїв рашистів оскільки за все "уплочено" проте питання в іншому - липкими руками непорядних очільників МОК дискредитується саме поняття олімпійського духу і цивілізована Європа це проковтнула, а це повна деградація європейського і світового співтовариства і йому це в черговий раз вилізе і боком, і раком, це третя світова війна, страждання народів і міліонні жертви, скалічені дитячі життя.
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30.03.2023 09:14 Ответить
чего так возбуждаться….будут идти как стадо баранов гривы опустивши без гимна и флага…под всеобщий гул. А то судя по логике многих так и Украину можно не допускать….из-за украинских лугандонов убийц и рюССких попов с РПЦшным стадом в миллионы бесо …любителей рюССкого фашизма..(
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30.03.2023 09:39 Ответить
Бах-підор.
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30.03.2023 09:46 Ответить
 
 