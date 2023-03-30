В Литве раскритиковали решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

Решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям вызывает огромное разочарование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр образования, науки и спорта Латвии Юргита Шюгждинене.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

"МОК утверждает, что в соревнованиях не смогут участвовать только спортсмены, активно поддерживающие войну. Очень интересно, что в данном контексте означает активно?", - сказала министер.

Шюгждинене также отметила, что Литва должна продолжать работу с тем, чтобы международные федерации "не потеряли голову" и не изменили уже принятые решения о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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