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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 172 900 человек (+560 в сутки), 3610 танков, 2671 артсистема, 6974 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

рф,знищення

По состоянию на утро 30 марта 2023 года потери российских окrупантов составляют примерно 172 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 172 900 (+560) человек ликвидировано,

танков - 3610 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 6974 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2671 (+12) ед,

РСЗО - 526 (+0) ед,

средства ПВО - 278 (+1) ед,

самолетов - 306 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5518 (+11) ед,

специальная техника – 291 (+3).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 172 900 человек (+560 в сутки), 3610 танков, 2671 артсистема, 6974 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) уничтожение (6811) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+15
наші методично виносять арту і це дуже дуже радує! як скінчиться в московитів арта так і війна відразу скінчиться
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30.03.2023 08:23
+15
Не "снарядів поменшало", а "бойового азарту" у кацапів Менше лізти бездумно стали - от і гине менше! А навіщо ж витрачать снаряди на малозначні цілі? От зберуться купами - щоб підготуваться до відбиття нашого можливого контрнаступу - тоді й снаряди знайдуться
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30.03.2023 08:50
+12
36 одиниць техніки та більше 500 чумардосів. Арта, ППО, спецтехніка та логістика планомірно вибиваються. Слава ЗСУ!
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30.03.2023 08:50
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наші методично виносять арту і це дуже дуже радує! як скінчиться в московитів арта так і війна відразу скінчиться
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30.03.2023 08:23 Ответить
Війна рашки проти України скінчиться тоді, коли рашка розвалиться і уламки імперії почнуть воювати між собою. А до того - у України, вперше за 500 років, величезний шанс беззастережно знищувати рашкованів за підтримки всього світу.
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30.03.2023 18:34 Ответить
Альо, Европа та США, шось схоже снарядів поменшало... Ану, піднатужились, та гаубиць тре підвезти! Кацапи повинні дохнути за 1000 в день!
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30.03.2023 08:28 Ответить
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30.03.2023 08:36 Ответить
Не "снарядів поменшало", а "бойового азарту" у кацапів Менше лізти бездумно стали - от і гине менше! А навіщо ж витрачать снаряди на малозначні цілі? От зберуться купами - щоб підготуваться до відбиття нашого можливого контрнаступу - тоді й снаряди знайдуться
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30.03.2023 08:50 Ответить
Може й так...
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30.03.2023 08:57 Ответить
Дуже хотів у статистиці побачити це"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку Джерело: "
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30.03.2023 08:47 Ответить
Це ж він у вчорашній статистиці був
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30.03.2023 09:04 Ответить
Нажаль, і вчора його там не було..... Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 172 340 осіб (+610 за добу), 306 літаків, 3609 танків, 2659 артсистем, 6966 броньованих машин. Джерело:
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30.03.2023 09:07 Ответить
есть - літаків - 306 (+1) од,...\скорее всего включили...\
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30.03.2023 09:23 Ответить
Так, ви праві, то я не додивився: станом на 28.03.23 було- літаків - 305 (+0) од,

Це вже краще, аж ранковий настій піднявся!
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30.03.2023 09:30 Ответить
36 одиниць техніки та більше 500 чумардосів. Арта, ППО, спецтехніка та логістика планомірно вибиваються. Слава ЗСУ!
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30.03.2023 08:50 Ответить
але в останні декілька тижнів ми звикли до цифри як мінімум на 50% більших...
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30.03.2023 09:20 Ответить
но этот месяц самый урожайный по утилизированным свиноцабакам...\и ещё два дня...\
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30.03.2023 09:25 Ответить
Затишье перед бурей.
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30.03.2023 09:30 Ответить
Тем утилизации пидаров последние дни заметно упал..Жаль.
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30.03.2023 09:44 Ответить
Пидаром больше пидаром меньше,это так себе,главное выбить побольше их вооружения и техники..Потери орк.арты очень радуют..
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30.03.2023 12:54 Ответить
 
 