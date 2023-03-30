Общие боевые потери РФ с начала войны - около 172 900 человек (+560 в сутки), 3610 танков, 2671 артсистема, 6974 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 марта 2023 года потери российских окrупантов составляют примерно 172 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 172 900 (+560) человек ликвидировано,

танков - 3610 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 6974 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2671 (+12) ед,

РСЗО - 526 (+0) ед,

средства ПВО - 278 (+1) ед,

самолетов - 306 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5518 (+11) ед,

специальная техника – 291 (+3).

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.