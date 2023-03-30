Командира мехроты Немашкало с побратимами завалило в подвале под Бахмутом. Жена верит, что он жив

24 марта российская ракета С-300 попала в здание, в подвале которого находились защитники Украины. Четырех воинов спасли, еще троих объявили пропавшими без вести.

Об этом пишет в Фейсбуке жена Александра Немашкало Надежда Думчикова-Немашкало, сообщает Цензор.НЕТ.

"Командование говорит, что были спасены 4 человека, еще трое (с Сашей включительно) под завалами. Уверяют, что выжить не могли. Официально объявили пропавшим без вести. Но! Есть информация от людей заинтересованных в спасении парней! Под завалами, в подвале находится в несколько раз больше людей и они живы!!!" – пишет женщина.

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Она говорит, что завалы разбирают медленно, ведь из-за обстрелов и ожесточенных боев на место нельзя подогнать спецтехнику.

Надежда просит максимальной огласки этой информации.

"Вместе с моим мужем есть ребята, которых наверняка тоже ищут родные, а возможно кто-то до сих пор не знает где они находятся!

Любая информация очень важна для нас!

067-200-62-45 жена Надежда

096-898-28-58 брат Андрей", - написала она.

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