УПЦ МП блокирует работу комиссии Минкульта на территории Лавры (обновлено). ВИДЕО
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что комиссию Минкульта не будут пускать на территорию храма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
По состоянию на 11:20 митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.
Он утверждает, что комиссия Минкульта не будет допущена на территорию, а также усомнился в деятельности СНБО, мол, "сегодня он есть, а завтра нет" (так он ответил секретарю Совета национальной безопасности Алексею Данилову, который заявил, что "выносить за ноги с Лавры никого не будут", поскольку "они сами потихоньку выйдут").
Также напоминается, что сегодня утром митрополит Павел провел в Киево-Печерской лавре службу, несмотря на то, что 29 марта УПЦ МП должна была освободить здание.
После утреннего богослужения в Лавре наместник Павел заявил, что комиссию Минкульта, которая должна приступить к передаче церковных корпусов государству, "не будут пускать на территорию храма".
Верующие УПЦ МП блокируют работу комиссии, пришедшей на территорию Лавры. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их в здания, которые они хотят проверить. Правоохранители пока не вмешиваются.
Сегодня комиссия Минкульта должна проверить два здания, но им в ответ заявили, что будут препятствовать, а в дальнейшем - обратятся к правоохранителям.
Правоохранители пока не вмешиваются.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Якби це зібрались пересічні громадяни, то вже отримали би кийками по голові від мусорів та титуханів. Хто боровся зі злобудовниками знає про що я кажу. Ніяких церемоній.
А тут тунеядці в робочий час спокійно вештаються містом і до них нема питань. Пики вгодовані і нема на них воєнкомів. Навіть, Усік вчора приперся, "тероборонівець" засраний. Комісію захотіли і не пустили. Як все просто. Здається мені - це чергове шоу.
Хоча, "ЯК" зайве.
тітушоккракена
" Біля Києво-Печерської Лаври, куди сьогодні прийшла комісія Мінкульту через припинення оренди договору, відбуваються масові порушення прав роботи журналістів.
Прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної спілки журналістів України. "
Схоже на те, що квазіукраїнська влада може проявляти міць своїх силових органів, в першу чергу поліцію-мусорню та СБУ-чикістів, проти українських патріотів.
А агентуру рускамірської шайки-секти кирилогундяївців упаси господи хоч пальчиком мусорним зачепити!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 22.03.2023
Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra.
Хто трохи знає історію, той знає що у громадянську війну в Аргентині єзуїт Бергольйо також був залучений до торгівлі дітьми вбитих комуністів, це не компромат, а співпробітниство Ватикана і кремля по лінії екуменії.
Отнимая у УПЦ Лавру, украинские власти подыгрывают Путину. Он после такого скажет своей пастве, что "Киевский режим отнимает у православных Лавру. Так что правильно, что мы начали СВО. Иначе то же самое было бы и на Донбассе".
Нет, УПЦ нужно жёстко контролировать на предмет сотрудничества с врагом и конечно сажать при выявленных случаях. Можно их и налогами обложить. Но всё организацию не стоит разгонять.
Надо показать, что в Украине свобода совести и вероисповедания. Типа мы не воюем против организации, а сажаем пособников агрессора.
Краще студентів відловлювати для ТЦК. Там може хто і "відступних" дасть.
Верхушку на нарьІ, а монахам разьяснить что украиснкая церковь их примет под своє покровительство. И Все.