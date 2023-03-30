РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11080 посетителей онлайн
Новости
17 240 157

УПЦ МП блокирует работу комиссии Минкульта на территории Лавры (обновлено). ВИДЕО

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что комиссию Минкульта не будут пускать на территорию храма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

По состоянию на 11:20 митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

Он утверждает, что комиссия Минкульта не будет допущена на территорию, а также усомнился в деятельности СНБО, мол, "сегодня он есть, а завтра нет" (так он ответил секретарю Совета национальной безопасности Алексею Данилову, который заявил, что "выносить за ноги с Лавры никого не будут", поскольку "они сами потихоньку выйдут").

Также напоминается, что сегодня утром митрополит Павел провел в Киево-Печерской лавре службу, несмотря на то, что 29 марта УПЦ МП должна была освободить здание.

После утреннего богослужения в Лавре наместник Павел заявил, что комиссию Минкульта, которая должна приступить к передаче церковных корпусов государству, "не будут пускать на территорию храма".

Верующие УПЦ МП блокируют работу комиссии, пришедшей на территорию Лавры. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их в здания, которые они хотят проверить. Правоохранители пока не вмешиваются.

Сегодня комиссия Минкульта должна проверить два здания, но им в ответ заявили, что будут препятствовать, а в дальнейшем - обратятся к правоохранителям.

Правоохранители пока не вмешиваются.

Также читайте: Киево-Печерская лавра принадлежит государству и будет музеем, где будут проходить богослужения, - Данилов

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (771) УПЦ МП (1558)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
вдало здали в аренду квартирку
показать весь комментарий
30.03.2023 11:10
+49
А во время военного времени разве разрешены массовые сборища особенно дебилов? К слову, у нас ещё и коронавирусные ограничения действуют. По штрафику каждной овце и барану из этого стада.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:11
+47
Кадиловців треба п@здити ,а не просити ,там бога і близько не має а є тільки офіцери ФСБ.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І комплімент .
показать весь комментарий
30.03.2023 12:02 Ответить
Ти диви, як з ними цацкаються. І паша ******* знахабнів зовсім, погрожує. Чого він мерсом своїм набаянєним по заповіднику їздить - пішки вже ходити не взмозі?
Якби це зібрались пересічні громадяни, то вже отримали би кийками по голові від мусорів та титуханів. Хто боровся зі злобудовниками знає про що я кажу. Ніяких церемоній.
А тут тунеядці в робочий час спокійно вештаються містом і до них нема питань. Пики вгодовані і нема на них воєнкомів. Навіть, Усік вчора приперся, "тероборонівець" засраний. Комісію захотіли і не пустили. Як все просто. Здається мені - це чергове шоу.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:56 Ответить
Коли треба було завести карну справу на генерала Марченка та кинути його за грати, тут шобла "слуг кремля" все швидко зробила, коли треба було висмоктати з пальця "справу Шеремета" та кинути без доказів, за грати українських патрвотів, то це було зроблено миттєво... А коли справа торкається завести карні справи та вишвирнути геть осередок ФСБ в Україні - УПЦ(МП), то тут "оманські партнери" можуть лише прогнати чергову імітацію для картинки на ТВ та потрендіти язиками. Бо схоже ОПі своїх "ідєйно-блізкіх" шкода з Лаври вигоняти...
показать весь комментарий
30.03.2023 11:58 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2023 12:04 Ответить
*** позорище,кто кого должен блокировать,московитская агентура наши госорганы или наооборот,когда народ пришел за агентом сивковича,то клоун тут же выставил против народа несколько полков вооруженных головорезов в чорном,а тут тишина.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:02 Ответить
Украинцы выкиньте ваших врагов от туда ,посмотрите на их лица какие они богослужители ,они агенты россии, не понимаю зачем вы сними церемонитесь
показать весь комментарий
30.03.2023 12:03 Ответить
Чим більше буде поразок кацапів у війні, тим більше буде скаженіти їх 5та колона в Україні?! Напевно по наказу кремля будуть піднімати, збурювати насєлєніє проти істинної української Церкви, проти української влади, українців, крові хочуть, міжрелігійної війни в українському тилу...? А 90 % священників і мирян вірні українському народу і державі Україна,а колотять і підривають мир в церкві і в Україні 5та колона, агенти ФСБ в рясах...?! У кожного злочину є Прізвище, Ім'я і посада!
показать весь комментарий
30.03.2023 16:58 Ответить
мо досить вже панькаться з тими підорами кацапськими. ввести поліцаїв та най проведуть зачистку від той паторочі кацапської
показать весь комментарий
30.03.2023 12:05 Ответить
...бучее стадо
показать весь комментарий
30.03.2023 12:05 Ответить
з постів шарія зрозуміло що гебня хотіла зібрати сотні масовки, вийшло три десятки
показать весь комментарий
30.03.2023 12:29 Ответить
ця кацапська нечисть верещить, пручається як під час сеансу екзорцизму!
Хоча, "ЯК" зайве.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:06 Ответить
Попи військовозобов'язані, направте туди ТЦК. Якщо не допоможе, позбавити їх громадянства.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:06 Ответить
Цікаво "попи московські" пляшуть. Якщо блокують роботу комісії, 100% щось там сп...здили. Представники мінкульту вже можуть викликати поліцію, нехай починають складати для початку адмінматеріали по перешкоджанню роботи державним службовцям. А там вже понесеться, військовий стан, масові зібрання. І доречі, ковідні обмеження ніхто не відміняв. Так що всіх "співунів" можна з чистою совістю перед Богом і адмінкодексом штрафувати. І походу справи можна запросити представників з ТЦК. Їм взагалі така тєма в кайф буде, не треба бігати, самі хороводи водять)
показать весь комментарий
30.03.2023 12:16 Ответить
Хто такі УПЦ МП? Сьогдні вони є, а завтра нема. Визнати цю "організацію" єкстремістською і заборонити на всій територіі України.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:22 Ответить
Не розумію, чому не втручається проліція та не розгонить всю цю свору прибічників фсбшних попів? Чи вони хочуть, щоб то зробили свідомі громадяни? То вони це зроблять, але ж тоді пошкоджень у руснявих буде більше! Дуже більше! Бо їде війна і терпіти у сердці України фсбшне кодло?
показать весь комментарий
30.03.2023 12:23 Ответить
У Зеленського з'явився шанс хоч трохи додати в свою карму - лише дай наказ СБУ та поліції, щоб за шкварника тих попів виволокли і на кічу!
показать весь комментарий
30.03.2023 12:23 Ответить
Як все в одну лузу. І Володя Боневтік 5-й канал заборонив, і московський піп вважає його соромом. Філіал ФСБ, оточений молодиками з московії не дає зайти представникам України на територію свого музею, то це не сором для Президента? Як там термос, Володя? Будеш московитів-малоросів виганяти тим термосом? ЗСУ бореться на сході і півдні України з цим ворогом,а ти їм дозволив тупцюватися по наших святинях і порушувати закони. Хто в нас Гарант? Чи закон для українців, а для московитів і бидла поняття? А де ж представники воєнкомів, чи вони мають виловлювати для армії українців, а малороси і антимайданівці мають сидіти в цих святинях?
показать весь комментарий
30.03.2023 12:34 Ответить
А ***** бы решил этот вопрос за час. Пригнал бы автозаки с космонавтами и вывез бы куда следует.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:35 Ответить
Ну вот кацаповеряне блокируют минкультовцев, не пускают их и т.д. А где же веряне ПЦУ? Почему не собралось человек 100-200 и, хотя бы, не отвлекли на себя титуханов УПЦ?
показать весь комментарий
30.03.2023 12:44 Ответить
Вірогідно, віряне ПЦУ на фронті Україну захищають, більш цікаве питання - а де в цей час знаходиться поліція?
показать весь комментарий
30.03.2023 12:51 Ответить
А вона може тільки патріотів "персувати" - "сваіх" не чіпає.....
показать весь комментарий
30.03.2023 15:13 Ответить
Дайте трохи часу, в данному випадку все краще робити в рамках закону, вдругий раз прийдуть з пристовами.
показать весь комментарий
30.03.2023 15:03 Ответить
вимкнути воду, каналізацію, світло, газ і блок пости допоки не буде рішення суду...
показать весь комментарий
30.03.2023 12:51 Ответить
Ну что и требовалось доказать... При режиме зелёных коллаборантов эта нечисть там и будет находится.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:56 Ответить
при "режимі зелених колаборантів" мацковський сатанат намагаються виперти не тільки з Лаври, а звідусіль. при інших "режимах" навіть таких спроб не було.
показать весь комментарий
30.03.2023 13:51 Ответить
ви ще гадаєте що Томас то є термос?
показать весь комментарий
30.03.2023 15:02 Ответить
Цілий рік війни зелені хвойди ні хера не робилі з фсбшним кублом у Лаврі, навіть коли ворог під Києвом стояв. То хто тобі у штані насрав, мурло зелене?
показать весь комментарий
30.03.2023 17:59 Ответить
И как успехи?
показать весь комментарий
30.03.2023 20:58 Ответить
Москвославні провокатори кидають виклик Українській Державі. Пора поставити їх на місце.
показать весь комментарий
30.03.2023 13:15 Ответить
Ось вам руський мир,який живе по законам Московіі,
показать весь комментарий
30.03.2023 13:23 Ответить
Може досить владі гратися в жмурки з цими ідіотами!У нас йдже війна,гинуть люди,а ця московська оголтіла нечисть з палаючими від гніву очима перешкоджають державним органам здійснювати свій обовязок! Та візьмть поліцію,СБУ,одним надавайте по хребту дубинок,а особливо активних в буцигарню.Чи може Зеленський вже засцяв?
показать весь комментарий
30.03.2023 13:37 Ответить
як казали в піратах карибського моря- випускайте тітушок кракена
показать весь комментарий
30.03.2023 13:51 Ответить
Невже не зрозуміло що без скандалу ці ФСБешні попи нікуди не підуть а тому рано чи пізно влада повинна буде примінити силу!! Потрібно діяти рішуче а не соплі жувати. Повинен Мінюст забрати всі докази про АНТИДЕРЖАВНУ діяльність в СБУ а цій підставі можливо через суд ВІДМІНИТИ реєстрацію цієї псевдоцеркви!! Не буде реєстрації не буде і ніяких позовів від моЦковських попів до суду!! Немає організації немає і позовної заяви!! Невже в ОПІ цього не розуміють??
показать весь комментарий
30.03.2023 13:59 Ответить
Де воєнкоми з повістками на отих зомбованих прихожан і сатаністів? Та і месенджери у них теж є!
показать весь комментарий
30.03.2023 14:32 Ответить
це ж зрадники, їм зброю давати не бажано
показать весь комментарий
30.03.2023 14:39 Ответить
Якщо робити висновки з того, що діється в ці дні навколо Печерської Лаври та клерикалів (продавців середньовічних візантійських ритуалів), то з упевненістю можна заявити, що Україна має не до кінця суверенну державу.

" Біля Києво-Печерської Лаври, куди сьогодні прийшла комісія Мінкульту через припинення оренди договору, відбуваються масові порушення прав роботи журналістів.

Прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної спілки журналістів України. "

Схоже на те, що квазіукраїнська влада може проявляти міць своїх силових органів, в першу чергу поліцію-мусорню та СБУ-чикістів, проти українських патріотів.

А агентуру рускамірської шайки-секти кирилогундяївців упаси господи хоч пальчиком мусорним зачепити!
показать весь комментарий
30.03.2023 14:42 Ответить
Якщо хтось вважає себе вище справедливого рішення Української Держави і не бажає повертати майно, що належить Українському народу, той є злочинцем, яку б не нахлобучив на себе рясу. Віддайте кесареве кесареві...
показать весь комментарий
30.03.2023 14:43 Ответить
Мєнти тільки незадоволених Зе клоуном можуть розганяти, адептів кацпського патріархату ні.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 22.‎03.‎2023

Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra.
показать весь комментарий
30.03.2023 14:50 Ответить
кацапи вихвалялися, що у них є компромат на папу римського..
показать весь комментарий
30.03.2023 14:53 Ответить
Про "звички" кардиналів і папи римського і так всі знають, це узаконене содомлівство.
Хто трохи знає історію, той знає що у громадянську війну в Аргентині єзуїт Бергольйо також був залучений до торгівлі дітьми вбитих комуністів, це не компромат, а співпробітниство Ватикана і кремля по лінії екуменії.
показать весь комментарий
30.03.2023 15:17 Ответить
Там де треба влада валяє дурника ,а де не треба то чипляється як бультер'єр!Як ось такий-випадок людині інваліду дитинства без обох кистей на руках виписали повістку ,а потім на ВЛК визнали придатним до служби у військовий час.Джерело: «УП».
показать весь комментарий
30.03.2023 14:51 Ответить
Кацапи будуть діяти за старою схемою якщо провокація вдалася далі по накатаній колії піде,влада заплющила очі на невиконання закону то завтра за це заплатить в десять разів більшу вартість.Для них тільки там де вони отримують в морду і закінчується росія..
показать весь комментарий
30.03.2023 14:59 Ответить
А в Україні влада є ?
показать весь комментарий
30.03.2023 15:00 Ответить
Прокремлівська Зе влада горою стоїть за свою церкву, та і грошенят кацапський патріархат кинув в ОП непогано.
показать весь комментарий
30.03.2023 15:04 Ответить
Выскажу неприятное, но мнение.

Отнимая у УПЦ Лавру, украинские власти подыгрывают Путину. Он после такого скажет своей пастве, что "Киевский режим отнимает у православных Лавру. Так что правильно, что мы начали СВО. Иначе то же самое было бы и на Донбассе".

Нет, УПЦ нужно жёстко контролировать на предмет сотрудничества с врагом и конечно сажать при выявленных случаях. Можно их и налогами обложить. Но всё организацию не стоит разгонять.

Надо показать, что в Украине свобода совести и вероисповедания. Типа мы не воюем против организации, а сажаем пособников агрессора.
показать весь комментарий
30.03.2023 15:14 Ответить
Гарна спроба Лахта
показать весь комментарий
30.03.2023 15:18 Ответить
Альо,гараж! А може вже час нашій недолугим правителям і владу застосувати? Чи всі мєнти закінчились? Якщо мацковських попів щось не влаштовує- чемадан-вакзал-расея! Позорище на весь світ...
показать весь комментарий
30.03.2023 15:16 Ответить
"Правоохоронці поки що не втручаються" - ну звісно, який з цього їм зиск.

Краще студентів відловлювати для ТЦК. Там може хто і "відступних" дасть.
показать весь комментарий
30.03.2023 15:19 Ответить
а ніхто з "журналістів" не був взмозі сказати у відповідь цій нахабі у рясі, шо вони не бачать священослужителя і такої ганьби як секта упц мп вони за все своє життя не бачили? коли барига від секти починає повчати оточуючих культурі та чемності - це дичина і толерантними бути не обов'язково
показать весь комментарий
30.03.2023 15:45 Ответить
когда вижу попов всегда понимаю что сложно найти более изощренных и бессовестных мошенников
показать весь комментарий
30.03.2023 15:47 Ответить
Военком - повістка - на фронт
показать весь комментарий
30.03.2023 15:54 Ответить
Да пустите уже туда слезоточивый газ наконец-то. Это не запрещено никакими межнародными конвенциями РПЦ пока еще в Украине не запрещена-пусть спасибо скажут. Если начнут физическое ппротиводействие властям-всех повязать и посадить в тюрьму. В том числе и группу поддержки из местных ватников-антиукраинцев
показать весь комментарий
30.03.2023 15:57 Ответить
Відключіть їм світло, воду і каналізацію і зразу покинуть Лавру.
Верхушку на нарьІ, а монахам разьяснить что украиснкая церковь их примет под своє покровительство. И Все.
показать весь комментарий
30.03.2023 16:00 Ответить
Після виселення треба довгий час освячувати,і звичайно очищати як молитвами так і хлоркою...скільки грязі в центрі Украіни..
показать весь комментарий
30.03.2023 16:11 Ответить
та то посiбники терористiв. Не бiйтеся судiв, вибивайте двер, та сортуйте на 2 групи 1) на Рашу 2) на зону.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:07 Ответить
Та заблокуйте вже сектантів МП в буцигарні на Лук'янівці !
показать весь комментарий
30.03.2023 23:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 