УПЦ МП блокирует работу комиссии Минкульта на территории Лавры (обновлено). ВИДЕО

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что комиссию Минкульта не будут пускать на территорию храма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

По состоянию на 11:20 митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

Он утверждает, что комиссия Минкульта не будет допущена на территорию, а также усомнился в деятельности СНБО, мол, "сегодня он есть, а завтра нет" (так он ответил секретарю Совета национальной безопасности Алексею Данилову, который заявил, что "выносить за ноги с Лавры никого не будут", поскольку "они сами потихоньку выйдут").

Также напоминается, что сегодня утром митрополит Павел провел в Киево-Печерской лавре службу, несмотря на то, что 29 марта УПЦ МП должна была освободить здание.

После утреннего богослужения в Лавре наместник Павел заявил, что комиссию Минкульта, которая должна приступить к передаче церковных корпусов государству, "не будут пускать на территорию храма".

Верующие УПЦ МП блокируют работу комиссии, пришедшей на территорию Лавры. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их в здания, которые они хотят проверить. Правоохранители пока не вмешиваются.

Сегодня комиссия Минкульта должна проверить два здания, но им в ответ заявили, что будут препятствовать, а в дальнейшем - обратятся к правоохранителям.

Правоохранители пока не вмешиваются.

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.