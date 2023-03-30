Главный вид оружия на поле боя – артиллерия, эффективность авиации намного меньше, – нардеп "Голоса", воин Костенко
Полномасштабное российское вторжение в Украину показало нашим партнерам, какой действительно выглядит война в третьем тысячелетии и что действительно важно на поле боя. Это не авиация, на которую ставил Запад, а артиллерия.
Такое мнение высказал секретарь комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"До полномасштабного вторжения России все готовились к войне будущего: думали, что ІІІ Мировая война это - самолеты с супер-умными бомбами, дроны и ракеты дальнего радиуса поражения. Но война россии против Украины показала, что методы II Мировой и I Мировой являются ключевыми - это артиллерия, которая сейчас преобладает и ее эффективность властвует на поле боя. Это поняли наши партнеры. Хотя мы видим, что запасов артиллерии было гораздо меньше во всей Европе, чем в РФ. И для них хорошо, что Украина остановила россию", - отмечает представитель "Голоса".
Сейчас государства-партнеры сосредоточены на производстве артиллерийских снарядов и не только для помощи Украине, но и для своих нужд безопасности.
"Наши партнеры будут в десятки раз поднимать финансирование своего оборонно-промышленного комплекса, запускать заводы и концентрировать внимание на производстве артиллерийских боеприпасов. Весь мир надеялся на одну войну, а увидели в реальности совсем другую. Очевидно, что наши союзники во многом делали ставку на авиацию, а она на поле боя имеет не такую эффективность, как ожидалось. Все это понимают, как понимают, что на поле боя артиллерия - главный вид оружия", - подчеркивает народный депутат.
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Роман Васильович Костенко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 ) - секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Ветеран https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83) «кіборг» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
А у нас, что авиация есть, в таком количестве, в котором нужно?
Так підходить?
А плотного ПВО на правом берегу Херсонщины у нас до конца войны и не будет. Даже не стоит обольщаться.
Если даже кацапы включают на 15 минут РРО, то потом им приходится, усираясь кирпичами, менять дислокацию. При этом их спасает только то, что нам приходится программировать AGM-88 на земле перед подвесом на пилон. При наличии бортов с системой управления огнём типа LANTIRN пилот сам даёт целеуказание, и ракета прилетает сразу, как только включился РРО. И даже если он стоит в Красноперекопске, то AGM-88, выпущенная над Снигуривкой его достанет.
Что касается "куда они долетают", то кацапские Су-25 регулярно работают по нашему переднему краю на малых высотах, оставаясь невидимыми при подлёте для локаторов наших комплексов. Контролировать подобные подлёты может только авиация с БРЛС 300+ км, которой у нас нет. Точно так же работает и наша штурмовая авиация по их скоплениях и складах б\к - на малых высотах.
Чому питання стоїть за Ф-16 - бо вони можуть нести озброєння що вражатиме без заходу безпосередньо в зону дії ППО.
"Цариця війни" як почала царювати на полі бою в 17-му столітті, так і продовжує у віці 21-му.
І приклад тому не лише Україна, а й арена іншої війни, що насувається, війни між південнокорейсько-американським блоком і Північною Кореєю.
Що робити з північнокорейськими ракетами та Бомбою, приблизно знають. А що робити з безперервною лінією артилерії по всій протяжності кордону двох Корей не знає ніхто. І це не якісь супер-гармати. Це звичайнісінькі 155-мм гармати зразка Другої Світової. Біда в тому, що їх неймовірно багато і друга біда, що Сеул і околиці (вважай, половина Південної Кореї) в межах прямої досяжності цих гармат
За останні 70 років, «ховали» танки, штурмову авіацію, корабельну артилерію, зенітні гармати, артилерійське озброєння літаків-винищувачів.
"Там де ми, там перемога", "Ніхто крім нас", "Війська Дядька Васі", а за фактом - повний провал і нічим ці "легендарні ВДВ" не відрізняються від звичайної мотопіхоти. Побили тих, побили цих і стала росія воювати старовинним московським методом - горами трупів.
ВДВ та ж піхота, малонавчена та недосвідчена + неймовірні витрати на повітряну підготовку. А результат = 0.
ce ne Afganistan, de sovok utyuzhyv afganciv, bo u nyh navit' PZRK ne bulo, a yak yim postavyly Stingery, to sovok i zduvsya... a u nas ne te sho PZRK, a suchasni PPO, yak i u kacapiv...
Спеціально для вас:
"У 2005 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (спеціальність "Бойове застосування та управління діями підрозділів(частин, з'єднань) Сухопутних військ"
А от артилерія ефективна завжди .
Якщо московити воюють технікою Другої Світової, використовують ту ж тактику, то, звісно, і зброя у відповідь того ж типу.
Важко вразити наземну ціль з надзвукового літака (читав десь, що саме тому штурмова авіація працює на дозвукових швидкостях), але там вже свої нюанси (захист літака, що збільшує його вагу).
Може помиляюсь. Якщо так, то пан Яр виправить, коли прочитає - він більш професійний в цій галузі.
https://www.dexpens.com/Article/12217/vundervaffe-yak-v-nimechchini-stvorili-naybilsh-griznu-i-marnu-garmatu-drugoyi-svitovoyi-viyni
Універсальної зброї ще ніхто не придумав!
Не можна замінити авіацію артилерією і навпаки.
истребители не могут быть эффективны против пехоты и бронетехники.
бомбардировщики не могут быть эффективными против истребителей и штурмовиков.
танк не может быть эффективен против вертолетов и самолетов.
пехотинец с автоматом и гранатами в поле не может быть эффективным против вертолетов и самолетов, танков и другой бронетехники.
гаубица не может быть эффективной против вертолетов и самолетов.
эффективность гаубиц против движущейся брони по меньшей мере условна.
если вооружение используется под несвойственные им задачи, то и эффективность будет невысокой.
а наши партнеры выдят, что мы не далеко ушли от тактики использования времен второй мировой, понемногу дают то, чем мы умеем пользоваться.
У нас артиллерийская война ведётся от безысходности, а не потому, что такой вид войны в 3 тысячелетии. Это всё равно, что сказать, будто т-55 и т-64 это оружие войны 3 тысячелетия, так как их полно становится с обоих сторон.
Да, эшелонированная современная ПВО не даст господствовать никакой авиации, даже самым новым F-35. Только вот американцы своей авиацией не должны не будут залетать в зону его действия.
Потому как есть замечательное средство воздействия на расстоянии - планирующие бомбы, запускаемые авиацией. Это то, что нам передали лишь спустя 1 год войны, и то неизвестно когда они станут поступать на фронт, может ещё значительно позже.
Так же, как и беспилотники всех видов и главное в огромном количестве, которые способны прорывать ПВО.
У нас их было хрен да нихрена, в основном разведывательнее. Американцы до сих пор не дают лучшие свои беспилотники.
И да, нужно радоваться, что ни планирующих бомб, ни беспилотной авиации у кацапов не было на начало войны, иначе сейчас максимум украинцы вели бы партизанские действия. Потому как они делали ставку на ПВО и фронтовую авиацию с неуправляемыми бомбами типа ФАБ.
А так 150 км с головой, без риска потерять дорогостоящий бомбардировщик, который своими неуправляемыми бомбами может вообще никуда не попасть.
ПВО никакую авиацию на сотню км не достанет.
Ну пожалуй можно назвать мини-крылатой ракетой, так как они значительно меньший боезапас несут.
А есть JDAM, которая уже конкретно запускается с воздуха, и естественно иначе её не назовёшь.
Оба вида или уже есть или должны появиться когда-то в ВСУ.
Млять, вы прочитали сперва то, что обсуждаете?
" Очевидно, что наши союзники во многом делали ставку на авиацию, а она на поле боя имеет не такую эффективность, как ожидалось. Все это понимают, как понимают, что на поле боя артиллерия - главный вид оружия"
Расскажыте мне, млять, про роль авиации например под Бахмутом!