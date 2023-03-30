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Новости Война
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Главный вид оружия на поле боя – артиллерия, эффективность авиации намного меньше, – нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Полномасштабное российское вторжение в Украину показало нашим партнерам, какой действительно выглядит война в третьем тысячелетии и что действительно важно на поле боя. Это не авиация, на которую ставил Запад, а артиллерия.

Такое мнение высказал секретарь комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До полномасштабного вторжения России все готовились к войне будущего: думали, что ІІІ Мировая война это - самолеты с супер-умными бомбами, дроны и ракеты дальнего радиуса поражения. Но война россии против Украины показала, что методы II Мировой и I Мировой являются ключевыми - это артиллерия, которая сейчас преобладает и ее эффективность властвует на поле боя. Это поняли наши партнеры. Хотя мы видим, что запасов артиллерии было гораздо меньше во всей Европе, чем в РФ. И для них хорошо, что Украина остановила россию", - отмечает представитель "Голоса".

Сейчас государства-партнеры сосредоточены на производстве артиллерийских снарядов и не только для помощи Украине, но и для своих нужд безопасности.

"Наши партнеры будут в десятки раз поднимать финансирование своего оборонно-промышленного комплекса, запускать заводы и концентрировать внимание на производстве артиллерийских боеприпасов. Весь мир надеялся на одну войну, а увидели в реальности совсем другую. Очевидно, что наши союзники во многом делали ставку на авиацию, а она на поле боя имеет не такую эффективность, как ожидалось. Все это понимают, как понимают, что на поле боя артиллерия - главный вид оружия", - подчеркивает народный депутат.

Читайте также: Артиллеристы поразили два склада боеприпасов оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2819) армия РФ (19011) оружие (10196) артиллерия (629) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+6
Как интересно.
А у нас, что авиация есть, в таком количестве, в котором нужно?
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30.03.2023 11:33
+6
Кожен вид зброї має своє призначення.
Універсальної зброї ще ніхто не придумав!
Не можна замінити авіацію артилерією і навпаки.
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30.03.2023 12:13
+4
Таки да. Правда, дальність малувата.
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30.03.2023 11:32
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Таки да. Правда, дальність малувата.
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30.03.2023 11:32 Ответить
Хліб значно калорійніше за м'ясо. Олія значно калорійніша за хліб, тому всі п'ють олію і все. Правда у нас м'яса та хлібе майже і не було, але то таке. Його висер на рівні.
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30.03.2023 12:01 Ответить
Як би ти знав хто такий Костенко, то не накарябав би такого.
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30.03.2023 12:05 Ответить
І хто ж він такий? Я про таких полководців щось нічого не чув… невже був командиром корпусу,загальновійськової дивізії чи хоча б танковою бригадою чи піхотним полком командував? Мля, всі такі стратеги з дивану….
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30.03.2023 12:15 Ответить
Гугл тобі в поміч.

Роман Васильович Костенко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 ) - секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Ветеран https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83) «кіборг» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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30.03.2023 12:34 Ответить
Ні Залужний, ні Сирський Донецький аеропорт не обороняли, а він був саме там.
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30.03.2023 12:52 Ответить
Це ти не розумієш. Командувати в Штабі і брати участь боях - це різні речі.
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30.03.2023 13:12 Ответить
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30.03.2023 13:28 Ответить
Почитай УНІАН уважно, годину тому Залужний висловився, що ВСУ вкрай потрібні бойові літаки й особливо F 16. Ось тобі і Костенко…..
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30.03.2023 14:12 Ответить
тобто він судить по ефективності авіації на основі нашої і кацапської техніки,нічо собі експертиза,а НАТО якось не вкурсах,і все як лохи літаками да дронами,до речі.дрони то теж авіація,і без них арта скажем так уже й не така ефективна.
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30.03.2023 14:43 Ответить
Как интересно.
А у нас, что авиация есть, в таком количестве, в котором нужно?
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30.03.2023 11:33 Ответить
зараз тобі кацап все розкажуть .
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30.03.2023 11:36 Ответить
Правда. Навіть тому куйлу не пишу.
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30.03.2023 11:38 Ответить
Як не дивно, кожного дня ******** кацпню.
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30.03.2023 11:37 Ответить
Чудеса в казках.
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30.03.2023 11:39 Ответить
Чим далі, тим чудєсатєє маскалям.
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30.03.2023 11:42 Ответить
Цей толі воєннослужащий воює на фронті, а ти сидиш Тирнетах, але чомусь не там.
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30.03.2023 11:46 Ответить
купа інтернет-кондомів як прочте "депутат", не знаючи пана Костенко, відразу свою троляцьку пащеку роззявляє...
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30.03.2023 12:06 Ответить
А тобі я бачу не мішає то сидіти на дивані, то ображати військових.
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30.03.2023 11:47 Ответить
Діма, поїдь і ти попіарься на фронт. Можешь більш затейливо...
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30.03.2023 11:50 Ответить
Артилерія на полі бою, авіація - за полем бою...
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30.03.2023 11:36 Ответить
Хімарси це також артилерія і дістають вони за полем бою набагато далі ніж авіація
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30.03.2023 12:03 Ответить
Але на артилерії Рєзніков так не попіариться....
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30.03.2023 11:36 Ответить
Яйця по 17 грн ще ефективніші
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30.03.2023 11:48 Ответить
бо літати не вміє
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30.03.2023 11:53 Ответить
была бы современная авиация - не понадобилась бы современная артиллерия.
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30.03.2023 11:39 Ответить
у кацапів авіації багато і вона майже ******* - але залітати за лінію фронту все одно бояться
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30.03.2023 12:05 Ответить
"майже *******" - це як "трохи вагітна".
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30.03.2023 12:11 Ответить
у тебе якісь нездорові асоціації і проблеми з логічним мисленням - в порівнянні з нашими літаками третьго покоління, кацапські літаки четвертого покоління навіть дуже *******
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30.03.2023 13:34 Ответить
в порівняні з луком третього покоління аркєбуза четвертого покоління навіть дуже *******.
Так підходить?
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30.03.2023 13:54 Ответить
у тебе надалі проблеми з логікою - попробуй ще раз щось зморозити
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30.03.2023 14:53 Ответить
Зрозумів - аргументів, окрім "морозу", нема.
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30.03.2023 16:19 Ответить
При наявності плотного ПВО авіація не працює, іноді авжеж працює , але не довго, тому яскраві показники сбитих літаків
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30.03.2023 12:54 Ответить
если над Снегирёвкой на борту радар 300+ км, а под крылом АІМ-120D, то ***** плотность кацапской ПВО на левобережной Херсонщине, потому что кацолёт даже над Армянском появиться не сможет. А на сегодняшний день кацолет с шестидесятого эшелона сбрасывает УПАБ над Новой Маячкой, и УПАБ долетает до Львово. А с восьмидесятого эшелона можно даже и над Старой Маячкой сбрасывать, и он долетит до правого берега. И наше ПВО туда не достаёт, возможно по причине его отсутствия. Сомневаюсь, что в Тамарино стоит батарея "буков", а в Березнеговатом - ПУ С-300.
А плотного ПВО на правом берегу Херсонщины у нас до конца войны и не будет. Даже не стоит обольщаться.
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30.03.2023 13:16 Ответить
Район над Снігірьовкой перекриває рашисткій С-400, то безпечний р-он польоту десь біля Вознесенська, тобто навіть з АІМ 120D можна буде уразити рашісткі літакі на правобережжі, маю сумніви що вони туди долітають
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01.04.2023 10:21 Ответить
если у них там всё кроется говнетами С-400, то тогда куда вылетает наша авиация каждый день - ??
Если даже кацапы включают на 15 минут РРО, то потом им приходится, усираясь кирпичами, менять дислокацию. При этом их спасает только то, что нам приходится программировать AGM-88 на земле перед подвесом на пилон. При наличии бортов с системой управления огнём типа LANTIRN пилот сам даёт целеуказание, и ракета прилетает сразу, как только включился РРО. И даже если он стоит в Красноперекопске, то AGM-88, выпущенная над Снигуривкой его достанет.

Что касается "куда они долетают", то кацапские Су-25 регулярно работают по нашему переднему краю на малых высотах, оставаясь невидимыми при подлёте для локаторов наших комплексов. Контролировать подобные подлёты может только авиация с БРЛС 300+ км, которой у нас нет. Точно так же работает и наша штурмовая авиация по их скоплениях и складах б\к - на малых высотах.
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01.04.2023 11:57 Ответить
Наша авіація виконує польоти на сверхмалих висотах, і наша попередня розмова про чергування в районі Снігурівки недоцільно
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03.04.2023 08:35 Ответить
ну правильно, только Су-25 на сверхмалых высотах по переднему краю. По другому не получится, пока у нас нет платформ с БРЛС на 300+ км и с АІМ-120 с системой управления вооружением типа LANTIRN. Пилоты у нас дороже, чем сомнительная возможность поражения цели на глубине 5о км.
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03.04.2023 14:34 Ответить
ага, авіація звичайно ж не ефективна..., тому що її нема, в нас її немає стільки, скільки є в рашкє..., та якщо вона є, вона не настільки ефективна у зв'язку з тим, що ми не можемо її оснастити навіть тим, що надають нам партнери, тому що є певна несумісність ..., а в рашкє таких проблем немає, в них все своє та трошки нашого, подареного колись нашими "далекоглядними" керманичами...
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30.03.2023 11:42 Ответить
Авіації скорше вже майже немає, але й те що було дуже допомогло в перші місяці війни, і надалі тою малочисельною авіацією на півдні були знищені сотні складів та пунктів зосереджень кацапів, ЗРК, РЛС.
Чому питання стоїть за Ф-16 - бо вони можуть нести озброєння що вражатиме без заходу безпосередньо в зону дії ППО.
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30.03.2023 11:50 Ответить
Один із головних висновків поточної війни для військової науки - прорахувалися всі, хто вже поховав артилерію.
"Цариця війни" як почала царювати на полі бою в 17-му столітті, так і продовжує у віці 21-му.
І приклад тому не лише Україна, а й арена іншої війни, що насувається, війни між південнокорейсько-американським блоком і Північною Кореєю.
Що робити з північнокорейськими ракетами та Бомбою, приблизно знають. А що робити з безперервною лінією артилерії по всій протяжності кордону двох Корей не знає ніхто. І це не якісь супер-гармати. Це звичайнісінькі 155-мм гармати зразка Другої Світової. Біда в тому, що їх неймовірно багато і друга біда, що Сеул і околиці (вважай, половина Південної Кореї) в межах прямої досяжності цих гармат
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30.03.2023 11:45 Ответить
Це буває після кожної війни.
За останні 70 років, «ховали» танки, штурмову авіацію, корабельну артилерію, зенітні гармати, артилерійське озброєння літаків-винищувачів.
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30.03.2023 12:21 Ответить
Ось що справді "поховають" після цієї війни, то я думаю - "легендарні ВДВ".
"Там де ми, там перемога", "Ніхто крім нас", "Війська Дядька Васі", а за фактом - повний провал і нічим ці "легендарні ВДВ" не відрізняються від звичайної мотопіхоти. Побили тих, побили цих і стала росія воювати старовинним московським методом - горами трупів.
ВДВ та ж піхота, малонавчена та недосвідчена + неймовірні витрати на повітряну підготовку. А результат = 0.
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30.03.2023 12:32 Ответить
a tolku vid aviacii, yaksho PPO e, sho u nas, sho u voroga.

ce ne Afganistan, de sovok utyuzhyv afganciv, bo u nyh navit' PZRK ne bulo, a yak yim postavyly Stingery, to sovok i zduvsya... a u nas ne te sho PZRK, a suchasni PPO, yak i u kacapiv...
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30.03.2023 11:46 Ответить
він кадровий офіцер
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30.03.2023 12:12 Ответить
Я, тоже. Полковник запасу.
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30.03.2023 12:13 Ответить
І Костенко полковник
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30.03.2023 12:18 Ответить
странно слышать от него такие речи, учитывая его специализацию
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30.03.2023 12:17 Ответить
В Німеччині google та wikipedia відключили?
Спеціально для вас:
"У 2005 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (спеціальність "Бойове застосування та управління діями підрозділів(частин, з'єднань) Сухопутних військ"
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30.03.2023 12:17 Ответить
..артилерія + дрони + кваліфікована обслуга техніки
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30.03.2023 11:48 Ответить
Костенко військовий спец. Закінчив вищий військовий заклад.
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30.03.2023 11:49 Ответить
закончить ВУЗ и быть спецом - это две разные вещи
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30.03.2023 12:19 Ответить
Снаряди закінчуються а з літаків можна скидати бімби з крильцями -- шоб на іх ПВО не наражатися .
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30.03.2023 11:53 Ответить
Авіація дуже ефективна , але в умовах неефективної ППО .
А от артилерія ефективна завжди .
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30.03.2023 11:56 Ответить
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам потрібні західні літаки-винищувачі F-16.https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/30/7395694/
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30.03.2023 11:56 Ответить
Цікаво: а які б були висновки, якщо б "2 армія світу" була б технологічно розвинута і мала б на своєму озброєнні тисячі тих же ударних БПЛА хоча б класу "Байрактарів" (не кажу вже про більш чучасні), тисячі надзвукових високоточних ракет, літаки-невидимки різного призначення?
Якщо московити воюють технікою Другої Світової, використовують ту ж тактику, то, звісно, і зброя у відповідь того ж типу.
Важко вразити наземну ціль з надзвукового літака (читав десь, що саме тому штурмова авіація працює на дозвукових швидкостях), але там вже свої нюанси (захист літака, що збільшує його вагу).

Може помиляюсь. Якщо так, то пан Яр виправить, коли прочитає - він більш професійний в цій галузі.
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30.03.2023 11:59 Ответить
вражає наземну ціль не платформа, яка летить з надзвуковою швидкістю, а *********, який летить ще з більшою швидкістю ніж літак, з якого він був запущений. Для того є ГСН'и, елементи типу TGSM, ВАТ (Brilliant Anti-Tank), SADARM та багато інших технологічних рішень.
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30.03.2023 13:50 Ответить
Треба витягати Дору:



https://www.dexpens.com/Article/12217/vundervaffe-yak-v-nimechchini-stvorili-naybilsh-griznu-i-marnu-garmatu-drugoyi-svitovoyi-viyni
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30.03.2023 12:06 Ответить
Як сказати, пане Костенко...Якщо у противника купа літаків-штурмовиків, які здатні вщент "перепахати" бойові порядки ворога, зрівнявши їх з землею,- то навряд чи можна порівнювати "роботу" артилерії та авіації! Це абсолютно некоректно робити!!!
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30.03.2023 12:13 Ответить
Кожен вид зброї має своє призначення.
Універсальної зброї ще ніхто не придумав!
Не можна замінити авіацію артилерією і навпаки.
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30.03.2023 12:13 Ответить
А шо лучче, пулємьот чи танк?
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30.03.2023 12:13 Ответить
для каждого вида оружия свое предназначение, существует своя тактика применения и, соответственно, эффективность.
истребители не могут быть эффективны против пехоты и бронетехники.
бомбардировщики не могут быть эффективными против истребителей и штурмовиков.
танк не может быть эффективен против вертолетов и самолетов.
пехотинец с автоматом и гранатами в поле не может быть эффективным против вертолетов и самолетов, танков и другой бронетехники.
гаубица не может быть эффективной против вертолетов и самолетов.
эффективность гаубиц против движущейся брони по меньшей мере условна.

если вооружение используется под несвойственные им задачи, то и эффективность будет невысокой.

а наши партнеры выдят, что мы не далеко ушли от тактики использования времен второй мировой, понемногу дают то, чем мы умеем пользоваться.
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30.03.2023 12:14 Ответить
Один снаряд сьогодні коштує 3300 євро, а рік тому він коштував 2000.
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30.03.2023 12:17 Ответить
Сумнівний висновок. Мабуть, Штати виробили свій алгоритм війни з використанням авіації. Україна ще не бачила масованого застосування цієї зброї.
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30.03.2023 12:19 Ответить
Бред.
У нас артиллерийская война ведётся от безысходности, а не потому, что такой вид войны в 3 тысячелетии. Это всё равно, что сказать, будто т-55 и т-64 это оружие войны 3 тысячелетия, так как их полно становится с обоих сторон.

Да, эшелонированная современная ПВО не даст господствовать никакой авиации, даже самым новым F-35. Только вот американцы своей авиацией не должны не будут залетать в зону его действия.
Потому как есть замечательное средство воздействия на расстоянии - планирующие бомбы, запускаемые авиацией. Это то, что нам передали лишь спустя 1 год войны, и то неизвестно когда они станут поступать на фронт, может ещё значительно позже.

Так же, как и беспилотники всех видов и главное в огромном количестве, которые способны прорывать ПВО.
У нас их было хрен да нихрена, в основном разведывательнее. Американцы до сих пор не дают лучшие свои беспилотники.

И да, нужно радоваться, что ни планирующих бомб, ни беспилотной авиации у кацапов не было на начало войны, иначе сейчас максимум украинцы вели бы партизанские действия. Потому как они делали ставку на ПВО и фронтовую авиацию с неуправляемыми бомбами типа ФАБ.
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30.03.2023 12:54 Ответить
На каком расстоянии до цели авиация может применять планирующие бомбы? И можно ли ее (авиацию) сбивать средствами ПВО во время подлёта? Мы можем её доставать
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30.03.2023 13:07 Ответить
Зависит от вида бомб. Те, которые нам передают вообще не нужно запускать авиацией.
А так 150 км с головой, без риска потерять дорогостоящий бомбардировщик, который своими неуправляемыми бомбами может вообще никуда не попасть.

ПВО никакую авиацию на сотню км не достанет.
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30.03.2023 13:12 Ответить
Значит это не авиабомбы а ракеты? Тогда почему их всё-таки называют авиабомбами
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30.03.2023 13:21 Ответить
Потому что это не ракеты. У них нет двигателя.
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30.03.2023 13:25 Ответить
Их называют крылатыми бомбами. А дальше зависит от способа запуска.
Ну пожалуй можно назвать мини-крылатой ракетой, так как они значительно меньший боезапас несут.
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30.03.2023 13:29 Ответить
Никогда не слышал чтобы запускаемые с земли боеприпасы назывались авиабомбами…. Что то тут не так. Буду сам разбираться….
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30.03.2023 14:15 Ответить
GLSDB - ground launched, то есть запускаемая с земли. Никто её авиабомбой не называет.
А есть JDAM, которая уже конкретно запускается с воздуха, и естественно иначе её не назовёшь.

Оба вида или уже есть или должны появиться когда-то в ВСУ.
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30.03.2023 14:24 Ответить
его мысль скорее отражает текущую обстановку, когда мы обороняемся и работаем по факту больше артиллерией
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30.03.2023 13:04 Ответить
Эффективность авиации меньше потому что её нихера нет, а не потому что что авиация фигня.
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30.03.2023 13:23 Ответить
Це ще один клон типу того що про весільні дрони говорив
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30.03.2023 13:27 Ответить
Костенко- воїн, яким потрібно пишатися. Він висловив своє приватне бачення. Питання у іншому- навіщо це подавати як експертну думку? Звідки офіцер середньої ланки може розумітися на таких речах? Єдине, що слушне- ********** до артилерії дійсно потрібно нарощувати.
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30.03.2023 13:33 Ответить
Ну до чего нарид туповатый....
Млять, вы прочитали сперва то, что обсуждаете?
" Очевидно, что наши союзники во многом делали ставку на авиацию, а она на поле боя имеет не такую эффективность, как ожидалось. Все это понимают, как понимают, что на поле боя артиллерия - главный вид оружия"
Расскажыте мне, млять, про роль авиации например под Бахмутом!
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30.03.2023 15:09 Ответить
Навіщо тоді просити F-16, кажучи, що Міг-29 недостатньо хороший?
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30.03.2023 18:01 Ответить
 
 