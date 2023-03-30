Главный вид оружия на поле боя – артиллерия, эффективность авиации намного меньше, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Полномасштабное российское вторжение в Украину показало нашим партнерам, какой действительно выглядит война в третьем тысячелетии и что действительно важно на поле боя. Это не авиация, на которую ставил Запад, а артиллерия.

Такое мнение высказал секретарь комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До полномасштабного вторжения России все готовились к войне будущего: думали, что ІІІ Мировая война это - самолеты с супер-умными бомбами, дроны и ракеты дальнего радиуса поражения. Но война россии против Украины показала, что методы II Мировой и I Мировой являются ключевыми - это артиллерия, которая сейчас преобладает и ее эффективность властвует на поле боя. Это поняли наши партнеры. Хотя мы видим, что запасов артиллерии было гораздо меньше во всей Европе, чем в РФ. И для них хорошо, что Украина остановила россию", - отмечает представитель "Голоса".

Сейчас государства-партнеры сосредоточены на производстве артиллерийских снарядов и не только для помощи Украине, но и для своих нужд безопасности.

"Наши партнеры будут в десятки раз поднимать финансирование своего оборонно-промышленного комплекса, запускать заводы и концентрировать внимание на производстве артиллерийских боеприпасов. Весь мир надеялся на одну войну, а увидели в реальности совсем другую. Очевидно, что наши союзники во многом делали ставку на авиацию, а она на поле боя имеет не такую эффективность, как ожидалось. Все это понимают, как понимают, что на поле боя артиллерия - главный вид оружия", - подчеркивает народный депутат.

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