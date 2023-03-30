Авиация РФ ежедневно сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне. Это новая угроза, - Игнат

Вражеская авиация, не залетая в зону поражения украинского ПВО, сбрасывает крылатые управляемые авиабомбы, поражающие украинские города. Это новая тактика российских террористов, с которой нужно бороться, но для этого Украине нужны многоцелевые истребители.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская авиация наносит каждый день десятки авиаударов и начала использовать крылатые корректированные авиационные бомбы, фактически каждый день они появляются в прифронтовой зоне. Это новая угроза, которая встала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, эта бомба имеет боевую часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - отметил Игнат.

"Воздушные силы определились с типом самолета, который нужен Украине сегодня - это самолет, который может выполнять различные задачи, многоцелевой самолет, мы даже не подчеркиваем саму его модель. Нужна авиационная платформа, способная обеспечить потребности нашей страны. Страна большая, в центре Европы, и защитить ее всю средствами ПВО невозможно. Даже если нам сейчас все ПВО доступное в мире дадут, какое мы хотим, все равно это очень сложно будет сделать, тем более в условиях войны", - подчеркнул Игнат.

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