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Новости Война
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Авиация РФ ежедневно сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне. Это новая угроза, - Игнат

юрій,ігнат

Вражеская авиация, не залетая в зону поражения украинского ПВО, сбрасывает крылатые управляемые авиабомбы, поражающие украинские города. Это новая тактика российских террористов, с которой нужно бороться, но для этого Украине нужны многоцелевые истребители.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская авиация наносит каждый день десятки авиаударов и начала использовать крылатые корректированные авиационные бомбы, фактически каждый день они появляются в прифронтовой зоне. Это новая угроза, которая встала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, эта бомба имеет боевую часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - отметил Игнат.

"Воздушные силы определились с типом самолета, который нужен Украине сегодня - это самолет, который может выполнять различные задачи, многоцелевой самолет, мы даже не подчеркиваем саму его модель. Нужна авиационная платформа, способная обеспечить потребности нашей страны. Страна большая, в центре Европы, и защитить ее всю средствами ПВО невозможно. Даже если нам сейчас все ПВО доступное в мире дадут, какое мы хотим, все равно это очень сложно будет сделать, тем более в условиях войны", - подчеркнул Игнат.

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Автор: 

авиация (2819) армия РФ (19011) бомба (369) Воздушные силы (2241) Игнат (590)


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Топ комментарии
+13

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30.03.2023 12:24
+12
Нужны американские ракеты возду-воздух с дальностью 120 км. Но товарищ Байден устал.
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30.03.2023 12:09
+6
Соромлюсь спитати, може, і нам почати?
Хоча, президент Єрмак не дозволить...
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30.03.2023 12:12
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А Костенко говорит - артиллерией можно отгонять.
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30.03.2023 12:08 Ответить
Нужны американские ракеты возду-воздух с дальностью 120 км. Но товарищ Байден устал.
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30.03.2023 12:09 Ответить
А в ответ или нет низЯяя? Или боневтика компаньонов запрещено Оманским протоколом
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30.03.2023 12:12 Ответить
Соромлюсь спитати, може, і нам почати?
Хоча, президент Єрмак не дозволить...
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30.03.2023 12:12 Ответить
Та ти шо, Ігнат, таке кажеш? Нема літаків? А що ж робили усі презики, включно з останнім, аби вони були? Його "ми могли би утричі збільшити видатки на оборону, але тоді не буде коштів на дороги" - це слова не президента, а повного бовдура й зрадника! А де американські плануючі брмби подібного класу, величезну кількість яких обіцяв постаити сам Байден ще два місяці потому???
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30.03.2023 12:18 Ответить

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30.03.2023 12:24 Ответить
Оце порівняння в точку.
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30.03.2023 12:35 Ответить
ВСЕ спикеры, ВСЕХ военных структур ежедневно нам рассказывают про "3,14здец 3,14здецовый" и про "нам надо то, нам надо сё". И никто не рассказывает как мы этому будем противодействовать, что мы для этого делаем и вообще как мы планируем побеждать в этой войне.
Это точно НАШИ спикеры?
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30.03.2023 12:30 Ответить
Может сообщить тебе координаты складов оружия, чтобы такие руснявые путинские кроты, как ты, их взрывали?
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30.03.2023 15:21 Ответить
Ты, дядя, не ту кнопочку нажал. Не отвлекайся от телемарафона. И про Абдристовича не забывай. Твоя тема.
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30.03.2023 15:49 Ответить
Только защищаясь ты никогда не защитишься. Нужно уничтожать авиацию, аеродромы и инфраструктуру глубоко в тылу врага. Пока у рашистов будут нефте/газовые скважины а значит и нефтедоллары ета война будет длиться вечно.
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30.03.2023 12:34 Ответить
Найкращий захист це напад.
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30.03.2023 12:42 Ответить
Шось не розумію. Нам вже півроку обіцяють керовані бомби, але не дають. Параша за це время наклепала собі таких же бомб (не без китайоз) і вже гатить по Україні?
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30.03.2023 12:42 Ответить
Они у нас в каких то количествах есть, но есть тонкости. Раньше вообще считалось что советские самолеты не могут скидывать американские ждамы. Но видимо что-то приколхозили, а вот насколько это все эффективно, другой вопрос. У раши же бомбы сразу сделаны для своих самолетов. И так хорошо что год они их не использовали (у них другая концепция была свободнопадающих точных, которая с треском провалилась), но теперь падлы раскочегарили производство своих планирующих бомб =(
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30.03.2023 15:58 Ответить
Поки наші ЗМІ та місцеві пропагандисти розказували як https://www.unian.ua/weapons/rozumni-bombi-ukrajina-otrimaye-vid-ssha-komplekti-rozumnih-bomb-12079071.html захід нам передасть-передає-передав комплекти JDAM для модернізації авіабомб в керовані, кацапи вже їх повним ходом приміняють.
А по ЗеМарафону так заспокоюють, так заспокоюють!..
А в Києві повним ходом дороги і набережні з дніпровськими островами включно перебудовують...
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30.03.2023 12:48 Ответить
А ви їх асфальтом та шашликами збивайте!
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30.03.2023 12:52 Ответить
Один ди..біл недавно говорив що авіація не дуже на необхідна і то не першочергово..... І що взагалі все рішає артилерія

А зараз керованими бомбами виб'ють ППО ближнього радіусу, ото буде весело на передовій...
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30.03.2023 13:25 Ответить
Что тут скажешь Нищему на мозги кацапяре ?
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30.03.2023 15:25 Ответить
Москальська авіація і не припиняла стріляти по Україні.Зараз збільшилась інтенсивність скидання бомб.
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30.03.2023 14:00 Ответить
Вони і ФАБ -1000 скидали і навіть щось більше,на Маріуполь.Маріуполь стратегічна авіація бомбила.Проти тактичної авіації є чудова протидія,це знищення близьких аеродромів на москальщині,приблизно як в Криму .
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30.03.2023 14:03 Ответить
где пво и про закидать им всю парашу- терпите .в лавре..
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30.03.2023 14:28 Ответить
 
 