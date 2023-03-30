На Бахмутском направлении за сутки ВСУ уничтожили 100 захватчиков, 87 ранили, - Череватый

За прошедшие сутки в районе Бахмута произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 187 ударов ствольной и реактивной артиллерией. Силы обороны уничтожили 100 захватчиков, 87 ранили.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За сутки враг нанес 187 ударов из ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районе Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Ягодного, Богдановки, Бахмута. Там же произошло 28 боеприкосновений, в которых враг потерял: 100 окупантов, 97 получили ранения", - сказал спикер.

По словам Череватого, в этом направлении стабильно очень горячо, но можно говорить, что в определенные дни активность врага уменьшается. Это может быть связано с перегруппировкой, намерениями врага изменить тактику действий по другим направлениям. К примеру, если сначала они действовали на уровне батальонных, ротных тактических групп, то теперь перешли к тактике малых действий.

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Враг продолжает активные действия, кроме Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.