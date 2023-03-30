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Двух организаторов "пьяных вечеринок", где издевались над девушками, выпустили под залог

вечірки,п'яні

Двое подозреваемых участников вечеринок в Киеве, где издевались над девушками, вышли под залог по 402 тысячи гривен каждый.

Об этом сообщила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На свободу смогли выйти Ярослав Домбровский и Олег Захаров. Первый подозревается в распространении порнографического контента, а второй — в сексуальном насилии. Суд отправил обоих под стражу, но с правом внесения залога, что они и сделали.

Несмотря на это, подозреваемым придется по требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье и в суд, сообщать им об изменении своего места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

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Еще одним фигурантом этого дела является Андрей Ярина, которого правоохранители называют организатором. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента. Его отправили под стражу без права на залог.

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Напомним, ранее в сети была обнародована информация, что молодые люди устраивали вечеринки, на которых девушек спаивали алкоголем и наркотиками. После этого девушек без сознания снимали на видео, домагались, лезли в половые органы и оскорбляли. Подходящие видео публиковали в интернете. 1 февраля полиция провела у молодых людей обыски. 22 марта о подозрении сообщили третьему организатору вечеринок.

залог (514) изнасилование (915) порнография (209) прокуратура (5003) пьянство (867) блогер (218)


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Топ комментарии
+31
твою дивизию,государство рубит бабло на всем чем можно,оказывается насилие над человеком имеет свою цену в каких то 400к бумажек.это не суды а биржи продажи свободы для моральных уродов
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30.03.2023 12:32
+24
Сміються над громадянами.І кажуть:-Робіть шо хочете,як що у вас є грощі!
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30.03.2023 12:33
+21
звідки в них по 10к "зелених" ? мамки допомогли? це не чєсно
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30.03.2023 12:27
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