Си Цзиньпин: Я готовлю Китай к войне. Мир должен воспринимать это серьезно, - Foreign Affairs
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к войне.
Его слова цитирует издание Foreign Affairs, сообщает Цензор.НЕТ.
Это заявление Си Цзиньпин сделал на ежегодном заседании парламента и высшего политического консультативного органа.
В целом, китайский лидер раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одном из случаев он сказал своим генералам "смело воевать".
Также Китай объявил об увеличении оборонного бюджета на 7,2%. Этот бюджет и так уже удвоился за последнее десятилетие.
Кроме того, Пекин хочет снизить зависимость страны от импорта зерна из-за границы.
"В последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране", - говорится в публикации Foreign Affairs.
Издание отмечает, что конфликт не является неизбежным. Но "если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово".
Пожалуйста, подождите...
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І Китай спостерігає зараз війну в Україні і розуміє, що якщо він (Китай) введе економічні санкції проти Європи, то у Європи не буде для війни нічого: ні одягу, ні тепловізорів, ні, навіть, турнікетів.
Проти РФ, Ирану, чи Северной Кореї ? Ні.
Так виходить, що проти Заходу.
Тоді Захід повинен це зрозуміти, та прийняти відповідні міри.
А це може бути так- закриття внутрішніх ринків Заходу - США, ЕС та іншіх.
Єкономіка Кітаю цего НЕ витримає. І це вони добре розуміють. Тому і тримаються за Захід обома руками
І навіть республіканці будуть разом з демократами... Отже війна.... Отже п#дець Китаю (інші там ірани та расеї всилякі автоматично впадуть як у кіно властелин кілець)
Вот только война с Китаем часом не обрежет помощь нам со стороны США?
Приклад тому кредитування Нацистів перед другою світовою, скуповування золота у совка і будівництва там заводів за Сталіна... Кредитування Японії перед другою світовою...
Повстання Боксерів в Китаю
Тепер вони своїми тріліонними інвестиціями родили Ху..ла і Сі і зараз будуть витрачати триліони на боротьбу з ними...
Папаша Си готовит себе запасной парашьут если с экономикой забуксует - рисует кальку с Путина.
Вони по заслузі отримали, як не крути. І бач, як пошептали, нормальна країна без "можемпавтаріть". Даром що за злочини дідів не вибачаються, але і воювати знову якось їх не пре.
Ну а зараз так... Вже не кинеш. У кожного йо...нутого є ядрьона бомба і не одна. І з ними рахуються. Навіть з бахнутим Кімом. А Україна вирішила бути альтернативно обдарованою і просто так просрала за роки незалежності не тільки свою ядерку, але і добре якщо тільки половину армії, за що зараз суворо розплачується.
Основні партнери: США, Японія, Південна Корея. Якщо врахувати, що нападаючи на США автоматом ці країни стають недружніми, а разом з ними низка інших типу Канади та Англії, а також всі, на кого США можуть вплинути/натиснути... за всю Європу вже соромно щось казати, може і далі будуть купувати в Китая, хз, але і без того пролюбити такий шмат ринку, тим більше дивлячись на те, що стало з раісьою... Це треба бути дуже обдарованими.
Так що якщо хочуть пожерти каміння - пожруть.
але усі ми бачимо, що диктаторський Китай забувся "втратив береги" і почав "бикувати" і претендувати на лідерство... що є - нонсенс, як не подивись - Захід генерує ідеї-напрямки-технології, а китай - тупо штампує "по лєкалам" наданим-купленим-вкраденим... нічого доброго з цього Китаю не стане
В неті писати можна багато.
рашку теж думали шапками закидати і чекали, що розвалиться від санкцій.
А заявочки, крім шкоди, нічого не несуть. Ще й свідчать про глупоту.
Все дуже дуже хреново.
Стільки можливостей було втрачено. Тепер буде гірше.
ІНАКШЕ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЯЗ ви ту орду фіг зупинете!!!
для тих хто в танку великим шрифтом написано ІНАКШЕ...
Світ помилково дав розвинутися нелюдям - Китай, РФ. Гадали нормальне життя їх образумить.... схоже ні, помилилися.
Не рішучість Заходу й Америки надає сміливості схибленим диктаторам..... схоже такі буде велика 3я світова війна.... нажаль. Сподіваюсь я помиляюсь й країни лідери знайдуть шлях як вгамувати схіблених диктаторів.
P. S. "Справедливість" й Китай та Засрашка це несумісні речі. Цинізм вищого ґатунку.
Американці так і писали в січні 2021: будуть дві війни рашка - Україна, китай-Тайвань.
Ну, зате ж "уникли ескалації" (с).
Ще й Україну безкінечно закликають до цього. Не розуміють, придурки, що так не працює.
З іншого боку, домовленостей з кремлівськими партнерами треба дотримуватися. Бо, як пишуть "святого" було завербовано ще Громико у 1978.
І ходять слухи, що деми готують Мішельку Обамку на кандидатку.
Таким чином, тварь обамка, "голубок миру" з руками по лікті в крові, мав би 4й термін, якщо цю гадюку, не дай Бог, оберуть.
Назви хоч одну країну де не вкладався капітал Заходу? Капітал він взагалі то на то і є, щоб ним вміло розпоряджатись. Розкрию таємницю, що капіталом розпоряджаються ті, в кого він взагалі є, ясно шо не Гондурас вкладав в Китай.
Навіть Південна Корея була тоталітарною в той час коли її пічкали баксами, а тепер маємо все ще не ідеальну, але красиву і прогресивну країну.
Україна ще 10 років тому була диктаторською і антизахідною, а зараз сюди вливаються десятки міліардів доларів...
Класно умнічати, коли взагалі ні до чого не причетний в світі і ніби немає за що дорікнути, а ти спробуй щось зробити.
Я тобі про то, що помиляється тільки той, хто щось робить. Інвестори Заходу та й Сходу (Японія, Пд.Корея) вкладали в Китай і прорахувались (можливо), але вкладали й у всі країни світу, якщо хтось не в курсі. Багато країн Азії піднялись за останні десятиліття. То що, якщо тепер в умовній Індонезії за років 5 змінеться влада і почне бомбардувати Австралію, то виний Захід?
Антизахідну дичину пишеш, от і все.
Україну я згадав, бо вона теж дуже легко могла скотитись в тотальну диктатуру з мусарами, які ходили б по хатам і говорячою президентською головою, яка б погрожувала Європі кожен місяць.
Далі не хотів коментувати, але:
Крім періода Порошенка, Україна шестерила на рашку, майже як зараз Білорашка.
Навіть при Ющенку, прокацапська Юля швидко взяла владу в свої руки.
Того мені взагалі і зовсім не дивно, що з Китаєм на ряду з всіма іншими країнами раніше вільно вели бізнес (поки не несли великої загрози), так само як не дивно, що майже весь час з Україною говорили через парашку (ті самі кредити, які вона брала на Заході і давала Україні) і вважали їх ринок перспективнішим.
переговоры с этим диктатором.
Господа хорошие, просыпайтесь, если вы сегодня не поставите эту орду на место, завтра будете
выхлёбывать то же дерьмо, которое имеете сегодня от путлеровской раши.
Китай должен быть изолирован от мировой экономики, пока не поздно!
Китайська макака Сі задом відчуває, що доведеться розраховуватись перед усім світом за виведений і розповсюджений Ковід. Рахунки підуть на десятки трильйонів доларів.
Навіщо виплачувати ці кошти демократичному світові, якщо за ці ресурси можна влаштувати заходу війну і нічого не платити після банкрутства комуністичної диктатури? Надто зручний спосіб вирішити китайські проблеми.
Подумай, за що житиме твій 'готовий до війни' Китай...