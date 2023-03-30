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Новости Война
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Си Цзиньпин: Я готовлю Китай к войне. Мир должен воспринимать это серьезно, - Foreign Affairs

сі,цзіньпін

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к войне.

Его слова цитирует издание Foreign Affairs, сообщает Цензор.НЕТ.

Это заявление Си Цзиньпин сделал на ежегодном заседании парламента и высшего политического консультативного органа.

В целом, китайский лидер раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одном из случаев он сказал своим генералам "смело воевать".

Также Китай объявил об увеличении оборонного бюджета на 7,2%. Этот бюджет и так уже удвоился за последнее десятилетие.

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Кроме того, Пекин хочет снизить зависимость страны от импорта зерна из-за границы.

"В последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране", - говорится в публикации Foreign Affairs.

Издание отмечает, что конфликт не является неизбежным. Но "если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово".

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Автор: 

Китай (2909) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+44
гнида комуняцька, тільки спробуйте рипнутись, будете їсти горобців як в 90их
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30.03.2023 13:00
+40
Это тот Си, который пару дней назад корчил из себя миротворца и говорил про какие-то мирные планы?
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30.03.2023 13:02
+32
знов мільярдам китайців будуть видавати по 25 рисових зерняток)). Світ збожеволів. І, до речі, один тиран підтримує іншого тирана.
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30.03.2023 13:01
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нуну тут теперь у си нету поддержки в виде манжурской пехоты как у мао в 1947м и плеча снабжения из СССР куда там ему лезть у него вон командные летающие центры с анералами падают
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30.03.2023 13:19 Ответить
В параші за владу боряться. Не д війни.
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30.03.2023 13:21 Ответить
Хоче сибір. Торги йдуть.
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30.03.2023 13:23 Ответить
А а если не победит - то тоже начну.
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30.03.2023 15:05 Ответить
Не посміє. Населення хоче в Европу.
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30.03.2023 13:13 Ответить
Серьезно?) Вы бы знали что это "населення" пишет про Запад в интернете.
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30.03.2023 13:18 Ответить
Коли це диктаторські чи авторитарні режими цікавило, що там хоче насілєніє?
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30.03.2023 13:19 Ответить
До великого блефу та 3.14здожу він лише здатний готуватися. Не повинен це сприймати серйозно той, хто себе поважає.
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30.03.2023 13:14 Ответить
Такий же клоун як Трамп, Зеля, та Лукашенко !
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30.03.2023 13:19 Ответить
також і про рашу думали що блеф і не нападе.
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30.03.2023 13:20 Ответить
Не смішить. Китай готується до війни вже не одне десятиліття. А років 10-15 тому вони навіть закрили усю статистику щодо військової техніки.
І Китай спостерігає зараз війну в Україні і розуміє, що якщо він (Китай) введе економічні санкції проти Європи, то у Європи не буде для війни нічого: ні одягу, ні тепловізорів, ні, навіть, турнікетів.
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30.03.2023 15:00 Ответить
Не смішіть - на ринку одягу та таких дрібниць як турнікети бангланещини та камбоджийщини ніяк не менще, ніж китайщини, а Японія Південна корея, Тайвань - ось справжні лідери у виробництві електроніки і будуть тільки раді, що позбудуться конкурента з дешевою робочою силою та задовільнять будь-який попит у високотехнологічній продукції, просто буде все трохи дорожче і все. Це без японських, тайванських та корейский комплектуючих китай забуде про ******* електроніку.
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30.03.2023 15:08 Ответить
А проти кого вони збираються воювати?

Проти РФ, Ирану, чи Северной Кореї ? Ні.

Так виходить, що проти Заходу.

Тоді Захід повинен це зрозуміти, та прийняти відповідні міри.
А це може бути так- закриття внутрішніх ринків Заходу - США, ЕС та іншіх.

Єкономіка Кітаю цего НЕ витримає. І це вони добре розуміють. Тому і тримаються за Захід обома руками
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30.03.2023 15:49 Ответить
Не ні, а так, саме так і як би це парадоксально не звучало і головного ворога китайської влади Ви забули додати - проти китайського народу - ось головний ворог китайських комуністів і перед усім проти нього Китай тримає величезну армію. Проти Америки доцільної їм готувати лише ядерну зброю, бо десантна операція за океаном це для них ненаукова фантастика і тому не виникає питань, проти кого танки та решта техніки у великій кількості - саме проти перерахованих Вами країн, бо як би вони не смоктали зараз Китаю, а китайські танки з хлібом і сіллю у себе зустрічати не будуть, тому вони щей й як ************ і у великій кількості навіть у росії, де вже пів сибіру китайський для остаточного, вже прямого контролю над цими територіями. І коли вони перетнуть межу, то там ще буде гаряче
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30.03.2023 16:06 Ответить
Після усвідомлення, що вивід військ з Афганістану стало фатальною помилкою, США більш не допустить щоб їх репутація та безпекові інтереси в ЮВА та на Близькому Сході порушувалися.
І навіть республіканці будуть разом з демократами... Отже війна.... Отже п#дець Китаю (інші там ірани та расеї всилякі автоматично впадуть як у кіно властелин кілець)
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30.03.2023 13:15 Ответить
а цьому телепню ні хто не сказав що коли готуються до війни то язиком не плескають, чи скоріше він усіх держить за телепнів, типо тримайте мене семеро ато...
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30.03.2023 13:16 Ответить
Він почуває себе настільки сильним, що намагається сказати: виконайте наші умови, або буде справжня війна. Ви ж (люди Западу) не хочете війни?
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30.03.2023 15:01 Ответить
Та шо вы все так возбудились? У Китая свои стратегические цели. Первая - Возвращение по д собственную юрисдикцию Тайваня. Вторая - урегулирование территориальных споров с соседями (их много и в южно-китайских морях и на сухопутных кордонах). Третья внутренняя - подолание уйгурского и тибетского сепаратизма, окитаивание национальных окраин КНР). Если сильно генерировать эти проблемы то война может начаться в любой момент так как эти проблемы как порох. Но к Украине это отношения не имеет. Далеко да и неинтересно. Нам бы своего врага победить…
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30.03.2023 13:19 Ответить
Не имеет? Глубокая мысль!
Вот только война с Китаем часом не обрежет помощь нам со стороны США?
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30.03.2023 15:13 Ответить
Не думаю что Китай именно сейчас начнёт с Тайванем разбираться (в других случаях в юго-восточной Ази США воевать не будет). Китай все же рассчитывал на могучего союзника в лице рашки, для этого даже союз под названием ШОС по большому счёту создан был. Но рашка сейчас вряд ли чем товарисчу СИ поможет поскольку сама в жопе. Поэтому товарисч СИ повременит, а то можно от своих же коммуняк чёрную метку получить. Вдруг с Тайванем как у рашки в Украине будет, тогда придётся главе КНР перед своими партийными коллегами на пленуме политбюро ЦККПК ответить, а там просто отстранят от должности Генсека КПК и прощайте все остальные должности и председателя КНР и председателя Центрального военного совета. У коммуняк (китайских) с этим жестко. Это вам не рашистский плешивый царёк по имени путлер играющий роль Дункана Маклауда.
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30.03.2023 22:51 Ответить
Отлично,американские и европейские инвестиции краснопузым маоистам теперь обернутся против них,заработали деньжат болваны.
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30.03.2023 13:20 Ответить
Все як завжди. Ті хто конкретно заробляв - великий бізнес, банки воювати не будуть (вони, їхні діти). Вмирати і розплачуватись за чиюсь жадібність будуть інші.
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30.03.2023 15:05 Ответить
Тві, які десятиліттями тішилися дешевизною китайських товарів, хіба ні?)))
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30.03.2023 19:05 Ответить
Штати вирощують час від часу тоталітарних монстрів а потім успішно з ними боряться, але під час цієї боротьби гине багато людей і руйнуються країни.... Потім в ті зруйновані країни заходить американський бізнес із надрукованими долларами і все скупляє за бесцінь....

Приклад тому кредитування Нацистів перед другою світовою, скуповування золота у совка і будівництва там заводів за Сталіна... Кредитування Японії перед другою світовою...
Повстання Боксерів в Китаю

Тепер вони своїми тріліонними інвестиціями родили Ху..ла і Сі і зараз будуть витрачати триліони на боротьбу з ними...
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30.03.2023 13:22 Ответить
Про надруковані гроші - так і пре кацапською версією історії.
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30.03.2023 15:44 Ответить
Трохи б розбирався що таке ФРС і хто делегує туди управляючих то б не писав х...ню
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30.03.2023 19:44 Ответить
Трохи б знав історії про печатання долларів у США до Бреттон-Вуду. Хоча, конспірологія, то цікаво.
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31.03.2023 19:48 Ответить
Когда возникают внутриполитические проблемы то одним из выходов есть начать какую-нибудь войнушку, чтобы пипл отвлечь.
Папаша Си готовит себе запасной парашьут если с экономикой забуксует - рисует кальку с Путина.
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30.03.2023 13:22 Ответить
Але у Китаї теж є свої Абрамовичі...і якщо в них через це виникнуть проблеми...
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30.03.2023 13:23 Ответить
Комуністичні режими - це диктатури. Вони можуть маневрувати. Прикидатись демократами, блаженними, своїми у дошку. До певного часу. Як тільки вони виповзли зі злиднів, вони всіх кидають. Особливо наївних демократів. І погрожують тим, хто цих жебраків тягнув за вуха у цивілізований світ. Висновок : ніколи ніде не пускайте за тисячу миль марксистів до ДЕМОКРАТІЇ. Демократія та Авторитариство несумісні !!
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30.03.2023 13:23 Ответить
Туди, туди. Як би я не любив Японію, але навіть самі японці, хто з глуздом товаришує, погоджуються, що якби не бомби - війна б тривала ще довго.
Вони по заслузі отримали, як не крути. І бач, як пошептали, нормальна країна без "можемпавтаріть". Даром що за злочини дідів не вибачаються, але і воювати знову якось їх не пре.
Ну а зараз так... Вже не кинеш. У кожного йо...нутого є ядрьона бомба і не одна. І з ними рахуються. Навіть з бахнутим Кімом. А Україна вирішила бути альтернативно обдарованою і просто так просрала за роки незалежності не тільки свою ядерку, але і добре якщо тільки половину армії, за що зараз суворо розплачується.
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30.03.2023 13:45 Ответить
Китайців треба заморити голодом. І їм буде не до війни.
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30.03.2023 13:24 Ответить
Ще встигнуть зголодніти. Рипатися на того, хто є основним торговим партнером і чиє виробництво на твоїй території дає тобі кучу бабла... Ну якщо це не постріл в ногу, тоді я не знаю.
Основні партнери: США, Японія, Південна Корея. Якщо врахувати, що нападаючи на США автоматом ці країни стають недружніми, а разом з ними низка інших типу Канади та Англії, а також всі, на кого США можуть вплинути/натиснути... за всю Європу вже соромно щось казати, може і далі будуть купувати в Китая, хз, але і без того пролюбити такий шмат ринку, тим більше дивлячись на те, що стало з раісьою... Це треба бути дуже обдарованими.
Так що якщо хочуть пожерти каміння - пожруть.
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30.03.2023 14:48 Ответить
Китаю - пзда
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30.03.2023 13:24 Ответить
ага,так же как и кацапам,нам расказывали в начале войны что санкции, отключения от swift и так далее превратят кацапов в аборигенов, а они вполне успешно себе достают разными окольными пцтями все что им нужно, а китайцы от кацапов в сто раз сильнее и економически и в военном плане
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30.03.2023 13:35 Ответить
ще невідомо кому буде те слово ваше- китайці самий покірний та працьовитий народ, він всю історію людства був вихований жити в рабстві, працювати та обмежувати себе у всьому. При Мао будували плавильні печі в селах і працювали за жменьку рису в тиждень, зараз за копійки працюють та забезпечують різними речами як мінімум півсвіту, і треба буде то знову будуть жити за ту жменьку рису
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30.03.2023 14:33 Ответить
"різними речами як мінімум півсвіту" забезпечили Американці та Європейці, які (можливо помилково) порахували, що дешевий Китай стане дешевою та надійною фабрикою для Землі...
але усі ми бачимо, що диктаторський Китай забувся "втратив береги" і почав "бикувати" і претендувати на лідерство... що є - нонсенс, як не подивись - Захід генерує ідеї-напрямки-технології, а китай - тупо штампує "по лєкалам" наданим-купленим-вкраденим... нічого доброго з цього Китаю не стане
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30.03.2023 14:49 Ответить
а чому ж у нас не "штампують" ? пригадую продали ми Китаю ржавий корпус недобудованого в Миколаєві авіаносця типу під парк розваг..ага зараз - ті китайози які як ви пишете все штампують по лєкалам за кілька років (!!!!) спустили на воду авіносець на його основі з передовим стратегічним озброєнням.. Хто ж нам заважає "штампувати"???? лінь? дурість? тупість???
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30.03.2023 15:00 Ответить
...73%
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30.03.2023 15:08 Ответить
А когда и кто судостроение в Николаеве распродал и разворовал? Не надоело трындеть?
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30.03.2023 17:34 Ответить
Такі бравурненькі заявочки не ґрунтуються ні на чому.
В неті писати можна багато.

рашку теж думали шапками закидати і чекали, що розвалиться від санкцій.

А заявочки, крім шкоди, нічого не несуть. Ще й свідчать про глупоту.
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30.03.2023 14:51 Ответить
.."про глупоту".. (чи залежність?)... свідчать тільки підлизування диктатурам.. а час (може й значний, ніхто точно не знає) усе розставить по своїм місцям і Вас там, напевно, під своїм ніком вже не буде.. а мені соромно не буде по-любому, ніколи
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30.03.2023 15:06 Ответить
Чему тут удивляться ,тупому алчному западу не первой людоедов вскармливать...помните в 2014 Меркель с утроеной силой начала кооперироватся с Пуйлом и строить Северный поток 2.......
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30.03.2023 13:31 Ответить
Агов, Епли, Самсунги, Нокії та інші, як вам мацбутні умови бізнесу у Китаї, який хоче воювати?
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30.03.2023 13:33 Ответить
Ну що ж.

Все дуже дуже хреново.

Стільки можливостей було втрачено. Тепер буде гірше.
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30.03.2023 13:33 Ответить
чого їм не вистачає..., на перший погляд, ніби розумний..., напевне путін вмовив його відвернути світ від війни в Україні, почавши воювати проти решти світу..., ще навіть не відомо, хто кому васал...
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30.03.2023 13:35 Ответить
Бессменная власть рвет крышу. А если она накладывается на огромные ресурсы, быть беде.
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30.03.2023 15:47 Ответить
Дивимся новини. Подоляка. Він розкаже.
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30.03.2023 13:36 Ответить
По моему,пора всем нормальным странам с китайскими товарами заканчивать...Хватить растить еще одного монстра..Одних уже вырастили,на нефти и газа...Пол-миру спокоя не найдут..А тут вообще полчище саранчи,которой скоро жить негде будет..Ох Японцы-японцы.......жаль что так конечно получилось в 40-х.Нужно вам было не на азию и США нападать,а на одном направлении сосредотачиваться
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30.03.2023 13:36 Ответить
Японцы конечно бедолаги, дааа. Жалко получилось, не правда ли? Здорово ведь было бы, если они смогли бы помочь вермахту на восточном фронте, верно?
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30.03.2023 16:45 Ответить
Іншого шляху як торговий бойкот, витіснення жовтої небезпеки з Африки, заборона передачі любих технологій і промислових зразків, оголосити підтримку Тибету та уйгурам. Японії, Республіці Корея, Тайваню, Філіпінам та В'єтнаму створити оборонний союз. Так ось хто стоїть за карліком. председатель скинув мантію миротворця за лічені дні і іде по шляху мао.
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30.03.2023 13:40 Ответить
Очевидно назріває Велика китайська революція і кінець червоножопого режиму у світі. Нехай готується вініпух азіатський
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30.03.2023 20:43 Ответить
Ой ***** - а хто зараз не готується?
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30.03.2023 13:41 Ответить
в 1975 году не даром были подписаны Хельсенские соглашения которые подписало очень много стран и которые признавали все государства в тех границах которые были тогда,потому что все прекрасно понимали что если будет еще какая то война в Европе, а все мировые войны именно начинались с Европы, по переопределению границ, то это приведет еще к одной мировой войне, тупые кацапы наплевали на это, теперь из за этого вполне себе вероятно начнется и третья мировая война.
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30.03.2023 13:41 Ответить
Як комуняка - то скотиняка!
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30.03.2023 13:41 Ответить
У цих придурків зброя хоч і новіша але вона гірша за зброю кацапів.
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30.03.2023 13:45 Ответить
1000 китайське .... Яку війну в своїй історії виграв Китай ?Чи тоже на Берлін захотіли ,бо ніразу там не були .
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30.03.2023 13:49 Ответить
я скажу тільки одне - амерам треба ВЖЕ починати воювати і то по-взрослому щоб до кінця року гикономіка китайщини вилетіла з десятки
ІНАКШЕ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЯЗ ви ту орду фіг зупинете!!!
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30.03.2023 13:50 Ответить
"ІНАКШЕ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЯЗ" --- з застосуванням будь якої ядерної зброї ти можеш відразу купувати білі тапки і лягати в яму 2 на 2, так що твій заклик застосовувати ядерну зброю це вищий дибілізм, якщо хтось застосує цю зброю то світові кінець,ядерна зброя це засіб стримування,не більше
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30.03.2023 13:54 Ответить
з фуя ти мене ображаєш? тобі повилазило? де я закликаю застосовувати ЯЗ?
для тих хто в танку великим шрифтом написано ІНАКШЕ...
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30.03.2023 14:00 Ответить
Ну я надеюсь что уже до многих на западе дошло что так называемое взаимовыгодное сотрудничество с людоедами была большая ошибка.
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30.03.2023 14:02 Ответить
вже вкотре..
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30.03.2023 14:06 Ответить
Ще в одного диктатора поїхала кришка
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30.03.2023 14:10 Ответить
Ще одне пугало-дурбелик. В якій війні ці жовті мавпи перемагали??? Та їхню економіку Захід швидко на коліна поставить і будуть ще скиглити та просити ніжки буша. Вояки срані, бл.
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30.03.2023 14:15 Ответить
Гадаєте?
Світ помилково дав розвинутися нелюдям - Китай, РФ. Гадали нормальне життя їх образумить.... схоже ні, помилилися.
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30.03.2023 14:30 Ответить
У диктаторів - все однаково. Шаблон...
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30.03.2023 14:23 Ответить
2027 г завершеня переозброення армії китаю
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30.03.2023 14:28 Ответить
Й цей втратив розум.
Не рішучість Заходу й Америки надає сміливості схибленим диктаторам..... схоже такі буде велика 3я світова війна.... нажаль. Сподіваюсь я помиляюсь й країни лідери знайдуть шлях як вгамувати схіблених диктаторів.
P. S. "Справедливість" й Китай та Засрашка це несумісні речі. Цинізм вищого ґатунку.
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30.03.2023 14:28 Ответить
тайвань они блокадой возьмут. Еще сюда припрутся..
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30.03.2023 14:31 Ответить
сун ху й чай пынечка 2
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30.03.2023 14:31 Ответить
"Файно" надипломатував "святий". Неміч - вона така. Провокує на агресію, бо агресор бачить, що відповіді не буде: лише втирається (привіт зміненим маршрутам безбілотників). А коли ця неміч ще всіляко показує, що "потужним" є лише її шамкотіння з папірця - тим більше.

Американці так і писали в січні 2021: будуть дві війни рашка - Україна, китай-Тайвань.

Ну, зате ж "уникли ескалації" (с).

Ще й Україну безкінечно закликають до цього. Не розуміють, придурки, що так не працює.

З іншого боку, домовленостей з кремлівськими партнерами треба дотримуватися. Бо, як пишуть "святого" було завербовано ще Громико у 1978.

І ходять слухи, що деми готують Мішельку Обамку на кандидатку.

Таким чином, тварь обамка, "голубок миру" з руками по лікті в крові, мав би 4й термін, якщо цю гадюку, не дай Бог, оберуть.
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30.03.2023 14:34 Ответить
І от з за таких керівників рф, китаю, ірану, всьому світу може прийти гаплик. Розбагатіли на крадівництві технологій та торгівлі з США та Европою і зараз їм же і погрожують. Як це виправити і загнати їх у той феодалізм в якому вони перебували ще років 70-80 назад?
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30.03.2023 14:44 Ответить
Цікаво, як на це реагують біржи? там в Китаї і зараз не все гаразд з кредитами
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30.03.2023 14:59 Ответить
По поводу военных действий Китаю стоит немного поскромничать.За весь 20й век армия Китая не выиграла ни одного конфликта.Первая половина -гражданская война всех против всех,потом позорная война с Японией,не проигранная в хлам благодаря поставкам из СССР и ленд-лизу ис США,потом гражданская война националистов Чан Кайши и комунистов Мао,потом помощь Северной Корее,завалив трупами весь Корейский полуостров,потом позорно проигранная война с Вьетнамом(!) В 1979 году.Да армия КНР большая и вроде даже более-менее вооружена современным оружием,да,на парадах и учениях все красивле и грозное,НО,у нас уже есть опыт войны с типа второй армией мира,у которой тоже все ездило,летало,стреляло,и тянуло носок на параде,а получилось вона оно как Михалычь.Так что у Китая может и большая пиписка,а вот с потенцией может как то и не сложиться.
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30.03.2023 15:01 Ответить
Китай нападе на росію, це пророцтво Олени Підгрушньої 2007 р
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30.03.2023 15:42 Ответить
http://www.bible-for-you.org/narko/sv_lena.php
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30.03.2023 15:45 Ответить
Очевидно, что нужно стараться минимизировать покупку китайских товаров. Может так случиться, что очень скоро их некому будет обслуживать и поддерживать.
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30.03.2023 15:50 Ответить
Це "благодарочка" елітам Заходу за те, що в гонитві за дешевою китайською робочою силою, передали китайським комунякам свої технології, навчили китайців як ними користуватися, за те, що влили трильйони своїх грошей в економіку цієї комуняцької клоаки з мільярдами азіатів, які вважають, що це вони просто тупо нає@ли західну цивілізацію, завдяки своїм комуняцьким вилупкам - Ден Сяопіну, а тепер Сі ...
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30.03.2023 15:50 Ответить
******* насос...
Назви хоч одну країну де не вкладався капітал Заходу? Капітал він взагалі то на то і є, щоб ним вміло розпоряджатись. Розкрию таємницю, що капіталом розпоряджаються ті, в кого він взагалі є, ясно шо не Гондурас вкладав в Китай.
Навіть Південна Корея була тоталітарною в той час коли її пічкали баксами, а тепер маємо все ще не ідеальну, але красиву і прогресивну країну.
Україна ще 10 років тому була диктаторською і антизахідною, а зараз сюди вливаються десятки міліардів доларів...
Класно умнічати, коли взагалі ні до чого не причетний в світі і ніби немає за що дорікнути, а ти спробуй щось зробити.
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30.03.2023 20:25 Ответить
Особисто для таких, як ти, примітивних, обмежених "******* ЗЕ-насосів": після проголошення відновлення незалежності Україна нагадувала політичний маятник: антизахідний Кравчук, антизахідний Кучма, прозахідний Ющенко, антизахідний янукович, прозахідний Порошенко, антизахідний зеленський... Диктатурою Україна ніколи не була, хоча, нажаль, мала ознаки диктатури за Кучми, за януковича та тепер, під час війни, ми бачимо дії влади, які спрмовані на узурпацію влади в одних руках. Законодавча - монобільшість у ВР та виконавча вперше в історії України зосереджена в руках однієї політичної сили - "слуг" та ще й преЗЕдент від цієї ж політичної сили. Такого не було ніколи в історії незалежної України, бо навіть Кучмі та януковичу приходилося домовлятися та створювати коаліції з іншими партіями в парламенті. Наш "мудрий нарід" вперше власними руцями віддав у 2019 ВСЮ владу (і законодавчу і виконавчу) в одні руки - в руки зеленського та його "слуг". Це і є ознаки диктатури, про яку ти, , розповідав. І саме в часи Ющенка та, особливо, Порошенка Україна жила в максимально демократичній та правовій державі, коли була повна свобода слова, навіть після початку війни в 2014, була свобода пересування, бо нікому не обмежували право на в"їзд-виїзд з країни, ба більше, в 2015 Україна отримала безвіз з ЄС і це під час війни!!! Таке було вперше, бо ЄС ще жодній країні світу не надавала безвіз під час війни, захищаючись від можливих мігрантів, але Пороху це вдалося. Тоді ніхто не затикав рота військовим, вони могли вільно висловлюватися та критикувати владу і дехто з них робили це регулярно, а багато хто й зробив собі на цьому кар"єру. Тоді була свобода капіталів, нікому не заборонялось переказувати власні 100-200 євро за кордон, а зараз навіть це заборонено, причому я зараз кажу не за Коломойського, чи зеленського, вони як переказували за кордон свої мільйони та мільярди баксів, так і переказують досі. Оце все і є справжня диктатура - коли народу креативний "квартальний" хєр на весь тєлєк па марафону "єдінства", а владі та її посіпакам - всьо шо завгодно та навіть більше... При цьому зара про владу, як про покійника - або добре, або нічого ...
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30.03.2023 21:39 Ответить
Про що ти, чоловіче?))
Я тобі про то, що помиляється тільки той, хто щось робить. Інвестори Заходу та й Сходу (Японія, Пд.Корея) вкладали в Китай і прорахувались (можливо), але вкладали й у всі країни світу, якщо хтось не в курсі. Багато країн Азії піднялись за останні десятиліття. То що, якщо тепер в умовній Індонезії за років 5 змінеться влада і почне бомбардувати Австралію, то виний Захід?
Антизахідну дичину пишеш, от і все.
Україну я згадав, бо вона теж дуже легко могла скотитись в тотальну диктатуру з мусарами, які ходили б по хатам і говорячою президентською головою, яка б погрожувала Європі кожен місяць.
Далі не хотів коментувати, але:
Крім періода Порошенка, Україна шестерила на рашку, майже як зараз Білорашка.
Навіть при Ющенку, прокацапська Юля швидко взяла владу в свої руки.
Того мені взагалі і зовсім не дивно, що з Китаєм на ряду з всіма іншими країнами раніше вільно вели бізнес (поки не несли великої загрози), так само як не дивно, що майже весь час з Україною говорили через парашку (ті самі кредити, які вона брала на Заході і давала Україні) і вважали їх ринок перспективнішим.
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31.03.2023 00:07 Ответить
Війна -- фігня ! Главноє -- маньоври !!!
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30.03.2023 15:55 Ответить
Зачем им воевать.Объявят войну и тут же сдадутся по 50 млн. На каждую страну.Корми их потом.
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30.03.2023 16:44 Ответить
Що там Сі несе?Хоче війною скоротити своє населення?
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30.03.2023 16:45 Ответить
Ну вот, узкоглазая рожа и раскрыла все карты, а Америка и Европа всё надеются на какие-то

переговоры с этим диктатором.

Господа хорошие, просыпайтесь, если вы сегодня не поставите эту орду на место, завтра будете

выхлёбывать то же дерьмо, которое имеете сегодня от путлеровской раши.

Китай должен быть изолирован от мировой экономики, пока не поздно!
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30.03.2023 19:07 Ответить
схоже х&йло заразив китайозу фашизмом
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30.03.2023 19:34 Ответить
Ми на попозі жорсткого переділу світу. Накосячили…Бо цих двох монстрів самі виростили. Помилки вартуватимуть мільйонів життів
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30.03.2023 19:59 Ответить
Погані новини. Але нічого дивного... Знову Захід наступив на ті самі граблі. Що і з Гітлєром-Сталіним....
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30.03.2023 20:16 Ответить
Зелений рашоагент уже надіслав запрошення цій китайській макакі на візит в Україну? Цікаво, розмова піде про умови капітуляції України перед китайським союзником - московською парашею?

Китайська макака Сі задом відчуває, що доведеться розраховуватись перед усім світом за виведений і розповсюджений Ковід. Рахунки підуть на десятки трильйонів доларів.
Навіщо виплачувати ці кошти демократичному світові, якщо за ці ресурси можна влаштувати заходу війну і нічого не платити після банкрутства комуністичної диктатури? Надто зручний спосіб вирішити китайські проблеми.
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30.03.2023 20:24 Ответить
Ти хотів налякати світ, Сі?
Подумай, за що житиме твій 'готовий до війни' Китай...
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31.03.2023 03:55 Ответить
иди ко мне, мой сладкий сахар. как долго я тебя искал
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31.03.2023 05:47 Ответить
Гомо різус хотів сказати, що за півтора мільярда китайців - це забагато! Правда якщо Вова поділиться Заураллям з Китаєм - не так вже й багато!
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31.03.2023 08:59 Ответить
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