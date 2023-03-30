Си Цзиньпин: Я готовлю Китай к войне. Мир должен воспринимать это серьезно, - Foreign Affairs

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к войне.

Его слова цитирует издание Foreign Affairs, сообщает Цензор.НЕТ.

Это заявление Си Цзиньпин сделал на ежегодном заседании парламента и высшего политического консультативного органа.

В целом, китайский лидер раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одном из случаев он сказал своим генералам "смело воевать".

Также Китай объявил об увеличении оборонного бюджета на 7,2%. Этот бюджет и так уже удвоился за последнее десятилетие.

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Кроме того, Пекин хочет снизить зависимость страны от импорта зерна из-за границы.

"В последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране", - говорится в публикации Foreign Affairs.

Издание отмечает, что конфликт не является неизбежным. Но "если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово".

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